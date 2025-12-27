Уникальный автодом на базе КАМАЗ 5350 — комфорт и автономность для восьми человек

27 декабря 2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.
На российском рынке появился необычный автомобиль, который способен изменить представление об активном отдыхе вдали от цивилизации. Речь идет о фургоне-доме, построенном на базе КАМАЗ 5350 (43114) с камуфляжной окраской. Эта машина создана специально для охотников и рыбаков, которым важно не только добраться до самых труднодоступных уголков природы, но и чувствовать себя там максимально комфортно.
Вместительный фургон рассчитан на восемь человек и позволяет организовать автономное проживание на природе. Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь есть отдельные зоны для отдыха, приготовления пищи и хранения вещей. Даже суровые погодные условия не станут помехой - утепленный каркас и современная система отопления обеспечивают тепло и уют в любую погоду.
Шасси КАМАЗ 5350 с колесной формулой 6х6 гарантирует отличную проходимость. Автомобиль легко справляется с бездорожьем, позволяя добраться туда, где обычные машины бессильны. Водительская кабина оборудована спальником и гидравлическим держателем запасного колеса, а также современной мультимедийной системой. Для безопасности предусмотрены противооткатные башмаки и буксировочный трос, а механическая лебедка поможет выбраться из сложных ситуаций.
Фургон-дом типа «Кунг» выполнен с использованием утеплителя из пенополистирола толщиной 65 мм. Внешняя обшивка из металла окрашена в камуфляж, а внутри использованы панели цвета «бук». Пол покрыт износостойким автолинолеумом, а окна - двойные стеклопакеты, что дополнительно защищает от холода. Для доступа внутрь предусмотрена выдвижная лестница.
Жилой отсек оборудован автономными отопителями Webasto, системой кондиционирования и трансформируемыми спальными местами на шестерых. Здесь же установлен раскладной стол для приема пищи и освещение от генератора. В бытовой части размещен дизельный генератор с электрозапуском, вместительный бак для воды, кухонная зона с мойкой, газовой плитой и холодильником, а также душевая кабина и шкафы для одежды и посуды. Вся техника и мебель встроены так, чтобы максимально сэкономить пространство и сделать пребывание внутри максимально удобным.
Автомобиль для охоты и рыбалки на базе КАМАЗ 5350 - это не просто транспорт, а настоящий дом на колесах, который позволяет наслаждаться природой без лишних хлопот. Такой фургон станет отличным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт даже в самых отдаленных уголках страны.
Похожие материалы KamAZ
-
27.12.2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 08:43
Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто
Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:46
Современный дом на колесах Albatros сочетает уют семьи и изысканный дизайн
Откройте для себя дом на колесах, который удивляет сочетанием традиций и современных решений. Внутри - простор для семьи и детали, которые не оставят равнодушным. Узнайте, чем он отличается от других.Читать далее
Похожие материалы KamAZ
-
27.12.2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 19:06
Гигантский дом на колесах для жизни вне системы и свободы от рутины
Многие задумываются о смене привычного образа жизни. Высокие цены и нехватка времени толкают людей искать новые пути. Пара из Великобритании решилась на радикальные перемены. Их опыт вдохновляет на поиск свободы и минимализма. Читать далее
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 09:14
Пять лучших навигаторов для дальних поездок: как выбрать оптимальное устройство
Выбор навигатора для долгой дороги - задача не из простых. В статье собраны пять популярных моделей с разными функциями и ценами. Мы рассмотрели их плюсы и минусы, чтобы вы не ошиблись с покупкой. Узнайте, какой навигатор подойдет именно вам.Читать далее
-
27.12.2025, 08:43
Как правильно мыть машину в автоматической мойке и не повредить авто
Многие водители спорят, как часто стоит мыть машину. Но есть нюансы, которые могут удивить даже опытных автолюбителей. Разбираемся, какие ошибки допускают чаще всего. И почему не все программы одинаково полезны для кузова.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 19:46
Современный дом на колесах Albatros сочетает уют семьи и изысканный дизайн
Откройте для себя дом на колесах, который удивляет сочетанием традиций и современных решений. Внутри - простор для семьи и детали, которые не оставят равнодушным. Узнайте, чем он отличается от других.Читать далее