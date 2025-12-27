Уникальный автодом на базе КАМАЗ 5350 — комфорт и автономность для восьми человек

Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки

Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.

На российском рынке появился необычный автомобиль, который способен изменить представление об активном отдыхе вдали от цивилизации. Речь идет о фургоне-доме, построенном на базе КАМАЗ 5350 (43114) с камуфляжной окраской. Эта машина создана специально для охотников и рыбаков, которым важно не только добраться до самых труднодоступных уголков природы, но и чувствовать себя там максимально комфортно.

Фото: avto-master.com

Вместительный фургон рассчитан на восемь человек и позволяет организовать автономное проживание на природе. Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь есть отдельные зоны для отдыха, приготовления пищи и хранения вещей. Даже суровые погодные условия не станут помехой - утепленный каркас и современная система отопления обеспечивают тепло и уют в любую погоду.

Шасси КАМАЗ 5350 с колесной формулой 6х6 гарантирует отличную проходимость. Автомобиль легко справляется с бездорожьем, позволяя добраться туда, где обычные машины бессильны. Водительская кабина оборудована спальником и гидравлическим держателем запасного колеса, а также современной мультимедийной системой. Для безопасности предусмотрены противооткатные башмаки и буксировочный трос, а механическая лебедка поможет выбраться из сложных ситуаций.

Фото: avto-master.com

Фургон-дом типа «Кунг» выполнен с использованием утеплителя из пенополистирола толщиной 65 мм. Внешняя обшивка из металла окрашена в камуфляж, а внутри использованы панели цвета «бук». Пол покрыт износостойким автолинолеумом, а окна - двойные стеклопакеты, что дополнительно защищает от холода. Для доступа внутрь предусмотрена выдвижная лестница.

Жилой отсек оборудован автономными отопителями Webasto, системой кондиционирования и трансформируемыми спальными местами на шестерых. Здесь же установлен раскладной стол для приема пищи и освещение от генератора. В бытовой части размещен дизельный генератор с электрозапуском, вместительный бак для воды, кухонная зона с мойкой, газовой плитой и холодильником, а также душевая кабина и шкафы для одежды и посуды. Вся техника и мебель встроены так, чтобы максимально сэкономить пространство и сделать пребывание внутри максимально удобным.

Фото: avto-master.com

Автомобиль для охоты и рыбалки на базе КАМАЗ 5350 - это не просто транспорт, а настоящий дом на колесах, который позволяет наслаждаться природой без лишних хлопот. Такой фургон станет отличным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт даже в самых отдаленных уголках страны.