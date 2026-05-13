Почему отказ NASA от Gateway не остановил разработку Canadarm3 и как это повлияет на освоение Луны

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 19:56

Канада меняет стратегию: робот Canadarm3 готовят к новым лунным задачам

Канада меняет стратегию: робот Canadarm3 готовят к новым лунным задачам

Почему отказ NASA от Gateway не остановил разработку Canadarm3 и как это повлияет на освоение Луны

Канада меняет стратегию: робот Canadarm3 готовят к новым лунным задачам

Канадская компания MDA Space не сбавляет темпы по созданию Canadarm3, несмотря на пересмотр планов NASA по станции Gateway. Теперь обсуждается перенос уникальных технологий прямо на поверхность Луны - это может изменить роль Канады в лунной программе и открыть новые перспективы для отечественной робототехники.

Канадская компания MDA Space не сбавляет темпы по созданию Canadarm3, несмотря на пересмотр планов NASA по станции Gateway. Теперь обсуждается перенос уникальных технологий прямо на поверхность Луны - это может изменить роль Канады в лунной программе и открыть новые перспективы для отечественной робототехники.

Резкое изменение курса лунной программы NASA стало неожиданным вызовом для международных партнёров, но для Канады это шанс переосмыслить свою роль в освоении Луны. Компания MDA Space, несмотря на фактическое сворачивание проекта Gateway, продолжила работу над роботизированной рукой Canadarm3, которая изначально задумывалась как ключевой вклад страны в окололунную станцию. Теперь инженеры и руководство компании ищут новые способы применения своих разработок, чтобы не утратить уникальные компетенции и сохранить лидерство в области космической робототехники.

Как отмечает глава MDA Space Майк Гринли, работы над Canadarm3 идут без задержек, а команда инженеров уже близка к финальной версии проекта. Ведутся активные консультации с Канадским космическим агентством по вопросу адаптации системы к изменившейся архитектуре лунной программы. Если раньше ставка делалась на орбитальную инфраструктуру, то теперь NASA акцентирует внимание на ускорении пилотируемых миссий и создании постоянной базы на поверхности Луны. Это открывает новые горизонты перед канадскими разработчиками: робототехника может быть востребована не только на орбите, но и непосредственно на лунной поверхности.

В MDA Space не раскрывают details, но решение о дальнейшей судьбе Canadarm3 должно быть принято в кратчайшие сроки. От этого зависит, насколько быстро компания сможет перестроить свои процессы и предложить решения с учётом новых требований. Участие Канады в проекте Gateway долгое время было символическим технологическим вкладом в развитие космических инициатив. Теперь же ставка делается на гибкость и способность быстро реагировать на перемены.

История Canadarm3 — это не просто очередной этап в развитии робототехники. Это продолжение традиций, заложенных ещё манипуляторами Canadarm и Canadarm2, которые успешно работали на шаттлах и МКС. Отказ от Gateway не означает конец для канадских технологий: напротив, увеличение числа лунных миссий и переход к постоянному присутствию на Луне могут привести к появлению новых контрактов на мобильные системы, обслуживание техники и работу с грузами на поверхности спутника Земли.

Параллельно MDA Space реализует и другие крупные проекты. Компания уже поставила первую партию спутников для Globalstar по контракту 2022 года. Вскоре эти аппараты перейдут под контроль Amazon, которая недавно объявила о покупке Globalstar за 11 миллиардов долларов. В MDA уверяют, что сделка не влияет на действующее соглашение, а напротив — может открыть дополнительные возможности для предоставления спутниковой прямой связи и других систем наблюдения.

Таким образом, канадская компания не просто адаптируется к новым условиям, а стремится занять прочную позицию в быстро меняющейся космической сфере. Ставка на инновации и готовность к переменам позволяют MDA Space оставаться в числе лидеров, несмотря на внешние вызовы и пересмотр последующих стратегий.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Брянск Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться