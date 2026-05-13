Почему отказ NASA от Gateway не остановил разработку Canadarm3 и как это повлияет на освоение Луны

Канада меняет стратегию: робот Canadarm3 готовят к новым лунным задачам

Канадская компания MDA Space не сбавляет темпы по созданию Canadarm3, несмотря на пересмотр планов NASA по станции Gateway. Теперь обсуждается перенос уникальных технологий прямо на поверхность Луны - это может изменить роль Канады в лунной программе и открыть новые перспективы для отечественной робототехники.

Резкое изменение курса лунной программы NASA стало неожиданным вызовом для международных партнёров, но для Канады это шанс переосмыслить свою роль в освоении Луны. Компания MDA Space, несмотря на фактическое сворачивание проекта Gateway, продолжила работу над роботизированной рукой Canadarm3, которая изначально задумывалась как ключевой вклад страны в окололунную станцию. Теперь инженеры и руководство компании ищут новые способы применения своих разработок, чтобы не утратить уникальные компетенции и сохранить лидерство в области космической робототехники.

Как отмечает глава MDA Space Майк Гринли, работы над Canadarm3 идут без задержек, а команда инженеров уже близка к финальной версии проекта. Ведутся активные консультации с Канадским космическим агентством по вопросу адаптации системы к изменившейся архитектуре лунной программы. Если раньше ставка делалась на орбитальную инфраструктуру, то теперь NASA акцентирует внимание на ускорении пилотируемых миссий и создании постоянной базы на поверхности Луны. Это открывает новые горизонты перед канадскими разработчиками: робототехника может быть востребована не только на орбите, но и непосредственно на лунной поверхности.

В MDA Space не раскрывают details, но решение о дальнейшей судьбе Canadarm3 должно быть принято в кратчайшие сроки. От этого зависит, насколько быстро компания сможет перестроить свои процессы и предложить решения с учётом новых требований. Участие Канады в проекте Gateway долгое время было символическим технологическим вкладом в развитие космических инициатив. Теперь же ставка делается на гибкость и способность быстро реагировать на перемены.

История Canadarm3 — это не просто очередной этап в развитии робототехники. Это продолжение традиций, заложенных ещё манипуляторами Canadarm и Canadarm2, которые успешно работали на шаттлах и МКС. Отказ от Gateway не означает конец для канадских технологий: напротив, увеличение числа лунных миссий и переход к постоянному присутствию на Луне могут привести к появлению новых контрактов на мобильные системы, обслуживание техники и работу с грузами на поверхности спутника Земли.

Параллельно MDA Space реализует и другие крупные проекты. Компания уже поставила первую партию спутников для Globalstar по контракту 2022 года. Вскоре эти аппараты перейдут под контроль Amazon, которая недавно объявила о покупке Globalstar за 11 миллиардов долларов. В MDA уверяют, что сделка не влияет на действующее соглашение, а напротив — может открыть дополнительные возможности для предоставления спутниковой прямой связи и других систем наблюдения.

Таким образом, канадская компания не просто адаптируется к новым условиям, а стремится занять прочную позицию в быстро меняющейся космической сфере. Ставка на инновации и готовность к переменам позволяют MDA Space оставаться в числе лидеров, несмотря на внешние вызовы и пересмотр последующих стратегий.