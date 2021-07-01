Канадские власти объявили о дате запрета автомобилей с ДВС
Решение правительства Канады прийти к нулевому уровню выбросов к 2050 году ставит вне закона гибриды, подключаемые гибриды и, конечно же, обычные автомобили, работающие только на бензине и дизеле.
Если к 2035 году в Канаде действительно будут использоваться только электромобили, это не станет мгновенным переходом. Канадские провинции Квебек и Британская Колумбия уже поставили цели по сокращению продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания примерно к тому же времени. В конце прошлого года штат Калифорния объявил об аналогичных сроках запрета продажи автомобилей внутреннего сгорания. Соединенное Королевство также планирует запретить бензиновые автомобили к 2035 году.
«Мы будем работать с Соединенными Штатами над гармонизацией правил топливной эффективности, и мы инвестируем в скидки для потребителей, зарядные станции, налоговые льготы для бизнеса и затраты на переходный период в отрасли», - заявил канадский министр окружающей среды Джонатан Уилкинсон.
На сегодняшний день, согласно отчету, только 3,5 процента автомобилей, проданных в Канаде являются электрическими.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 298 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 125 000 РDaewoo Matiz 2006 в Москве
- 370 000 РVolkswagen Polo 2013 в Москве
- 800 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 510 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 900 000 РPorsche Macan S 2015 в Москве
- 1 170 000 РLexus LX 2005 в Москве
- 145 000 РChevrolet Niva 2020 в Москве
- 870 000 РHyundai Santa Fe 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий