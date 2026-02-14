Это вам не такси в пробке: создан первый в мире летающий минивэн — 12 винтов и 7 пассажиров

14 февраля 2026, 18:57
Канадский eVTOL Cavorite X7 выходит на производство с уникальными трансформируемыми крыльями
Канадский eVTOL Cavorite X7 выходит на производство с уникальными трансформируемыми крыльями
Канадский Cavorite X7 - не просто очередной концепт, а реальный eVTOL с семиместной компоновкой и необычными крыльями, скрывающими 12 мощных вентиляторов. Проект уже переходит к этапу производства, что может повлиять на будущее городской авиации.
Появление модели Cavorite X7 на рынке электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) может стать одним из самых ярких событий в сфере городской мобильности за последние годы. Этот аппарат примечателен не только редкой для своего класса семиместной компоновкой, но и техническими решениями, которые еще недавно казались фантастикой.
Главная особенность Cavorite X7 — это уникальные трансформируемые крылья, внутри которых скрываются двенадцать мощных вентиляторов. Такая конструкция позволяет аппарату взлетать и садиться вертикально, а затем, в горизонтальном полете, раскрывать крылья для перехода в самолетный режим. Это обеспечивает высокую эффективность и дальность путешествий. Данное решение не только повышает безопасность, но и делает устройство универсальным — от персонального транспорта до коммерческих перевозок.
Важно отметить, что Cavorite X7 — это не просто красивая идея на бумаге. По информации издания Autoevolution, проект уже нашел производственного партнера, что открывает перед ним реальные перспективы выхода на рынок. Это значит, что в ближайшие годы мы сможем увидеть первые серийные образцы, а затем и первые полеты с пассажирами на борту.
