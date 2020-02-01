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1 февраля 2020, 19:50

Канадский миллиардер обошел Geely в борьбе за контроль над Aston Martin

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Канадский миллиардер Лоуренс Стролл приобрел 16,7% акций Aston Martin и возглавил совет директоров компании. Ранее предложение о покупке акций британцам сделал китайский концерн Geely.
Канадский миллиардер обошел Geely в борьбе за контроль над Aston Martin

Фото: planetf1.com

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Пресс-служба Aston Martin объявила о завершении сделки по продаже 16,7-процентного пакета акций компании канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу. Он стал главой инвестиционного консорциума и возглавил совет директоров Aston Martin. Энди Палмер сохранит пост исполнительного директора. В рамках сделки в Aston Martin будет инвестировано 318 млн фунтов стерлингов, что повысит общий объем инвестиций в компанию до полумиллиона фунтов.

В середине января стало известно, что китайский концерн Geely предлагал Aston Martin приобрести пакет акций. У него уже есть свои интересы в британском автопроме. Концерну принадлежит компания Lotus и LEVC – производитель легендарных лондонских кэбов. Приобретение доли в Aston Martin позволило бы китайцам получить доступ к технологиям для создания будущих спортивных автомобилей.

Состояние Лоуренса Стролла оценивается в 2,6 млрд долларов. Бизнес канадский предприниматель унаследовал от отца, Лео Струловича, который занимался в Монреале торговлей одежды. Со временем Лоуренс сменил фамилию на более благозвучную и вышел на новый уровень, став дистрибьютором брендов Pierre Cardin и Polo Ralph Lauren в Канаде. Затем он основал компании Sportswear Holdings и стал основным акционером Michael Kors Corporation. Однако настоящая его страсть – это автомобили. В юности он принимал участие в гонках, но особых успехов не достиг. Позднее Лоуренс решил воплотить мечту в сыне Лэнсе, который дебютировал в Формуле 1 в 2017 году. В августе 2018 года Лоуренс Стролл приобрел команду Формулы 1 Force India, которую годом позже переименовали в Racing Point. А с 2021 года команда будет выступать под именем Aston Martin.

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У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
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Цитата:| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
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Канадский миллиардер обошел Geely в борьбе за контроль над Aston Martin
{{material_128616}}Пресс-служба Aston Martin объявила о завершении сделки по продаже 16,7-процентного пакета акций компании канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу. Он стал главой инвестиционного консорциума и возглавил совет директоров Aston Martin. Энди Палмер сохранит пост исполнительного директора. В рамках сделки в Aston Martin будет инвестировано 318 млн фунтов стерлингов, что повысит общий объем инвестиций в компанию до полумиллиона фунтов.В середине января стало известно, что китайский концерн Geely предлагал Aston Martin приобрести пакет акций. У него уже есть свои интересы в британском автопроме. Концерну принадлежит компания Lotus и LEVC – производитель легендарных лондонских кэбов. Приобретение доли в Aston Martin позволило бы китайцам получить доступ к технологиям для создания будущих спортивных автомобилей.Состояние Лоуренса Стролла оценивается в 2,6 млрд долларов. Бизнес канадский предприниматель унаследовал от отца, Лео Струловича, который занимался в Монреале торговлей одежды. Со временем Лоуренс сменил фамилию на более благозвучную и вышел на новый уровень, став дистрибьютором брендов Pierre Cardin и Polo Ralph Lauren в Канаде. Затем он основал компании Sportswear Holdings и стал основным акционером Michael Kors Corporation. Однако настоящая его страсть – это автомобили. В юности он принимал участие в гонках, но особых успехов не достиг. Позднее Лоуренс решил воплотить мечту в сыне Лэнсе, который дебютировал в Формуле 1 в 2017 году. В августе 2018 года Лоуренс Стролл приобрел команду Формулы 1 Force India, которую годом позже переименовали в Racing Point. А с 2021 года команда будет выступать под именем Aston Martin.
2020-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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