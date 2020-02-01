1 февраля 2020, 19:50
Канадский миллиардер обошел Geely в борьбе за контроль над Aston Martin
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Канадский миллиардер Лоуренс Стролл приобрел 16,7% акций Aston Martin и возглавил совет директоров компании. Ранее предложение о покупке акций британцам сделал китайский концерн Geely.
Фото: planetf1.com
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В середине января стало известно, что китайский концерн Geely предлагал Aston Martin приобрести пакет акций. У него уже есть свои интересы в британском автопроме. Концерну принадлежит компания Lotus и LEVC – производитель легендарных лондонских кэбов. Приобретение доли в Aston Martin позволило бы китайцам получить доступ к технологиям для создания будущих спортивных автомобилей.
Состояние Лоуренса Стролла оценивается в 2,6 млрд долларов. Бизнес канадский предприниматель унаследовал от отца, Лео Струловича, который занимался в Монреале торговлей одежды. Со временем Лоуренс сменил фамилию на более благозвучную и вышел на новый уровень, став дистрибьютором брендов Pierre Cardin и Polo Ralph Lauren в Канаде. Затем он основал компании Sportswear Holdings и стал основным акционером Michael Kors Corporation. Однако настоящая его страсть – это автомобили. В юности он принимал участие в гонках, но особых успехов не достиг. Позднее Лоуренс решил воплотить мечту в сыне Лэнсе, который дебютировал в Формуле 1 в 2017 году. В августе 2018 года Лоуренс Стролл приобрел команду Формулы 1 Force India, которую годом позже переименовали в Racing Point. А с 2021 года команда будет выступать под именем Aston Martin.
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