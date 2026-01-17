Готовы ли вы пересесть с авто на электробайк? – Новая эра городских перевозок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 16:02

Канадский стартап Lynq Relay выводит на рынок мощный электровелосипед-грузовик

В Канаде появился необычный электровелосипед, способный заменить малолитражку. Модель Lynq Relay удивляет не только грузоподъемностью, но и стальным характером. Почему этот байк может изменить взгляд на городскую мобильность? Узнайте подробности.

В Канаде появился необычный электровелосипед, способный заменить малолитражку. Модель Lynq Relay удивляет не только грузоподъемностью, но и стальным характером. Почему этот байк может изменить взгляд на городскую мобильность? Узнайте подробности.

Электровелосипеды уже давно перестали быть просто модной игрушкой для городских жителей. Сегодня они становятся реальной альтернативой автомобилям, особенно в условиях плотного трафика и постоянных пробок. В Канаде появился новый игрок, который решил пойти дальше и предложить нечто большее, чем просто средство передвижения на электротяге.

Речь идет о Lynq Relay - электровелосипеде, который сразу бросается в глаза своим массивным стальным каркасом и внушительной грузовой платформой. Создатели сделали ставку на практичность: этот байк способен перевозить не только владельца, но и солидный объем багажа, продуктов или даже небольших грузов. В условиях современного города, где каждый квадратный метр на вес золота, подобное решение выглядит особенно актуальным.

Главная фишка Lynq Relay - его грузоподъемность. Благодаря прочной стальной раме и продуманной конструкции, байк выдерживает серьезные нагрузки. Это не просто велосипед с мотором, а настоящий мини-грузовик на двух колесах. Для многих жителей мегаполисов, которым приходится ежедневно носить тяжелые сумки, такой транспорт может стать настоящим спасением.

Инженеры не забыли и о комфорте. Электромотор обеспечивает плавный разгон и достойную скорость, а аккумулятор рассчитан на длительные поездки без подзарядки. Управлять таким байком просто, даже если раньше вы не имели дела с электротранспортом. В Lynq Relay продуманы все детали: удобная посадка, надежные тормоза, широкие шины для уверенного движения по разным покрытиям.

Еще один плюс - экономия пространства. В отличие от автомобиля, этот электровелосипед занимает минимум места на дороге и парковке. В условиях, когда городские улицы забиты машинами, возможность быстро и без проблем добраться до нужной точки становится настоящим преимуществом. К тому же, владельцы Lynq Relay могут забыть о пробках и долгих поисках парковки.

Не стоит забывать и об экологичности. Электровелосипеды не выбрасывают вредных веществ в атмосферу, а значит, помогают сохранять чистоту воздуха в городах. Для Канады, где вопросы экологии стоят особенно остро, это важный аргумент в пользу нового транспорта.

Появление Lynq Relay на рынке - это не просто очередная новинка, а сигнал о том, что привычные представления о городском транспорте меняются. Электровелосипеды становятся все более универсальными и функциональными, а значит, вскоре могут потеснить даже малолитражные автомобили. Вопрос только в том, готовы ли мы к таким переменам.

