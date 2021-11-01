Канье Уэст распродает с аукциона свои внедорожники по 5 долларов за штуку
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Всего на продажу выставили шесть машин, все они носят шильдики Ford: пикапы F-350 2016 года, F-250 2017 года, F-150 Raptor 2018 года и F-150 Raptor 2019 года, а также два внедорожника Ford Expedition 2020 года выпуска (одни в исполнении XLT Max и один лимитированной серии Stealth). Все автомобили окрашены в матово-черный цвет. Именно редкий Ford Expedition Stealth вызвал наибольший интерес у покупателей. На момент написания этого материала его цена взлетела до 50 500 долларов (порядка 3,6 млн рублей по текущему курсу).
Известно, что выставленные на продажу внедорожники составляют лишь малую часть гаража ранчо. В распоряжении Канье Уэста и его гостей были также квадроциклы, российские «Шерпы» и даже беспилотный танк Ripsaw EV2. С этой экзотической техникой музыкант расставаться не торопится. Да и стоят они на порядок дороже. Так, базовая цена Sherp составляет 120 000 долларов за штуку (8,5 млн рублей), а танк и вовсе стоит не менее полумиллиона долларов (35 млн рублей).
- 3 250 000 РFord F-150 2012 в Москве
- 10 432 890 РFord F-150 2021 в Москве
- 3 390 000 РFord F-150 2012 в Москве
- 10 767 690 РFord F-150 2021 в Москве
- 11 580 000 РFord F-150 2019 в Москве
- 4 200 000 РFord F-150 2019 в Москве
- 2 200 000 РFord F-150 2012 в Москве
- 3 400 000 РFord F-150 2017 в Москве
- 3 407 000 РFord F-150 2015 в Москве
- 1 199 000 РFord F-150 2003 в Москве
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