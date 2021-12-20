20 декабря 2021, 14:27
Капкан для Lada: автомобиль угодил в вырытую коммунальщиками яму (видео)
Накануне вечером автомобиль Lada попал в настоящую волчью яму, приготовленную коммунальщиками в правой полосе на улице Павлова в Курске. Двухметровая яма была огорожена заборчиком, совершенно неприметным в темноте.
Дарья Климова Фото: Вести.ру
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Молодой человек растерялся, безуспешно попытался затормозить, но машину понесло на льду, и она угодила прямиком в глубокую яму. При падении автомобиль перевернулся на крышу. Момент падения попал на запись видеорегистратора. Просто чудо, что водитель не пострадал. В шоковом состоянии ему удалось выбраться из автомобиля, а подоспевшие на помощь прохожие достали его из ямы. Автомобиль пришлось поднимать краном. Полиция сейчас разбирается, кто виноват. Сможет ли автовладелец рассчитывать на компенсацию, пока неизвестно.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2112
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