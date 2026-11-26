26 ноября 2026, 09:54
На какой участок трассы «Кавказ» в Осетии выделят 1,63 млрд рублей
На какой участок трассы «Кавказ» в Осетии выделят 1,63 млрд рублей
ФКУ «Упрдор Кавказ» объявило конкурс на капремонт моста. Начальная цена составляет 1,63 млрд рублей, аванс - 30%. Заявки принимают до 10 декабря. Итоги конкурса подведут 15 декабря.
Мост находится на 510-м км трассы Р-217 «Кавказ». Это федеральная дорога, которая связывает направление М-4 «Дон» с Северным Кавказом. Маршрут проходит через Владикавказ и Грозный, затем ведёт к Махачкале и границе Азербайджана.
ФКУ «Упрдор Кавказ» ищет подрядчика для капитального ремонта сооружения в Северной Осетии - Алании. Начальная цена контракта составляет 1,63 млрд рублей, сообщает Abn.agency.
Деньги предусмотрены в федеральном бюджете. На 2027 год запланировали 95,1 млн рублей, на 2028-й - еще 1,535 млрд рублей. В сумме выходит 1,6301 млрд рублей, начальная цена контракта с округлением. Условия закупки предусматривают аванс в размере 30% стоимости контракта.
Подрядчика выберут на открытом электронном конкурсе на площадке «Фабрикант». Заявки принимают до 10 декабря, итоги планируют подвести 15 декабря. Ремонт намерены завершить до 31 декабря 2028 года.
К участию допускаются компании с подтвержденным опытом работ на автомобильных дорогах. Нужен опыт строительства или реконструкции дорог, включая капитальный ремонт. Стоимость выполненных ранее работ должна составлять не менее 30% начальной цены нового контракта, около 489 млн рублей.
В закупочной документации указаны гарантийные сроки. Для мостового сооружения и береговых подпорных стен они составляют восемь лет. На дорожные знаки гарантия рассчитана на десять лет.
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