Настоящая машина времени из СССР: за эту «Волгу» просят как за новый кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 08:11

Капсула времени: в Подмосковье продают «Волгу» ГАЗ-24 в состоянии новой

Капсула времени: в Подмосковье продают «Волгу» ГАЗ-24 в состоянии новой

Настоящая машина времени из СССР: за эту «Волгу» просят как за новый кроссовер

Капсула времени: в Подмосковье продают «Волгу» ГАЗ-24 в состоянии новой

В России нашли уникальный автомобиль. Это советская «Волга» ГАЗ-24. Машина простояла в коллекции 36 лет. Она находится в идеальном состоянии. Владелец просит за нее большие деньги. Узнайте, сколько стоит эта легенда.

В России нашли уникальный автомобиль. Это советская «Волга» ГАЗ-24. Машина простояла в коллекции 36 лет. Она находится в идеальном состоянии. Владелец просит за нее большие деньги. Узнайте, сколько стоит эта легенда.

На российском рынке классических автомобилей появилось по-настоящему уникальное предложение. В подмосковном городе Электросталь ищут нового владельца для седана ГАЗ-24 «Волга», который сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода в 1989 году. Этот экземпляр можно без преувеличения назвать «капсулой времени», ведь за 36 лет он сохранился в состоянии, близком к заводскому. По информации издания «Российская Газета», автомобиль является частью частного собрания моделей марки ГАЗ.

Нынешний владелец утверждает, что все эти годы машина хранилась с соблюдением всех правил консервации. Чтобы сохранить подвеску и шины в первозданном виде, «Волга» стояла на специальных подставках-домкратах. Такой подход позволил избежать деформации элементов и сохранить аутентичность автомобиля. Внешний вид седана подтверждает слова продавца: кузов сияет заводской краской, хром не потускнел, а салон выглядит так, будто в него никто никогда не садился. Это настоящая находка для ценителей советской автомобильной классики.

Под капотом у легендарной «баржи», как ее прозвали в народе за плавность хода и внушительные габариты, установлен стандартный для этой модели силовой агрегат. Это бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, работающий в паре с механической коробкой передач. Техническое состояние узлов и агрегатов, судя по всему, соответствует идеальному внешнему виду. Пробег автомобиля не уточняется, но, вероятнее всего, он минимален и состоит лишь из нескольких километров перегонов с завода до места хранения.

Стоимость этого музейного экспоната составляет 1 500 000 рублей. На первый взгляд, цена может показаться высокой для советского автомобиля. Однако на рынке олдтаймеров действуют свои законы, и главным критерием является именно состояние сохранности. Для сравнения, в продаже можно найти другие ГАЗ-24, но с пробегом около 30 тысяч километров, за которые просят уже 1,8 миллиона рублей. На этом фоне предложение из Электростали выглядит весьма привлекательным для коллекционеров, готовых заплатить за возможность обладать частичкой истории в идеальном состоянии.

Упомянутые модели: ГАЗ 24 Волга
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Чебоксары Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться