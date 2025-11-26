Настоящая машина времени из СССР: за эту «Волгу» просят как за новый кроссовер

26 ноября 2025, 08:11
Капсула времени: в Подмосковье продают «Волгу» ГАЗ-24 в состоянии новой
В России нашли уникальный автомобиль. Это советская «Волга» ГАЗ-24. Машина простояла в коллекции 36 лет. Она находится в идеальном состоянии. Владелец просит за нее большие деньги. Узнайте, сколько стоит эта легенда.
На российском рынке классических автомобилей появилось по-настоящему уникальное предложение. В подмосковном городе Электросталь ищут нового владельца для седана ГАЗ-24 «Волга», который сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода в 1989 году. Этот экземпляр можно без преувеличения назвать «капсулой времени», ведь за 36 лет он сохранился в состоянии, близком к заводскому. По информации издания «Российская Газета», автомобиль является частью частного собрания моделей марки ГАЗ.
Нынешний владелец утверждает, что все эти годы машина хранилась с соблюдением всех правил консервации. Чтобы сохранить подвеску и шины в первозданном виде, «Волга» стояла на специальных подставках-домкратах. Такой подход позволил избежать деформации элементов и сохранить аутентичность автомобиля. Внешний вид седана подтверждает слова продавца: кузов сияет заводской краской, хром не потускнел, а салон выглядит так, будто в него никто никогда не садился. Это настоящая находка для ценителей советской автомобильной классики.
Под капотом у легендарной «баржи», как ее прозвали в народе за плавность хода и внушительные габариты, установлен стандартный для этой модели силовой агрегат. Это бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, работающий в паре с механической коробкой передач. Техническое состояние узлов и агрегатов, судя по всему, соответствует идеальному внешнему виду. Пробег автомобиля не уточняется, но, вероятнее всего, он минимален и состоит лишь из нескольких километров перегонов с завода до места хранения.
Стоимость этого музейного экспоната составляет 1 500 000 рублей. На первый взгляд, цена может показаться высокой для советского автомобиля. Однако на рынке олдтаймеров действуют свои законы, и главным критерием является именно состояние сохранности. Для сравнения, в продаже можно найти другие ГАЗ-24, но с пробегом около 30 тысяч километров, за которые просят уже 1,8 миллиона рублей. На этом фоне предложение из Электростали выглядит весьма привлекательным для коллекционеров, готовых заплатить за возможность обладать частичкой истории в идеальном состоянии.
