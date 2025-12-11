26-летняя «Волга» почти без пробега: стоит ли она дороже новой Lada Vesta?

Капсула времени: в России продают новую «Волгу» ГАЗ-3110 1999 года

На продажу выставили уникальный автомобиль. Это почти новая «Волга» ГАЗ-3110. Машина проехала меньше трех тысяч километров. Она долгое время стояла на хранении. Теперь за нее просят огромную сумму. Что же в ней такого особенного?

На российском рынке подержанных автомобилей появилось весьма необычное предложение. Как сообщает «Российская Газета», в городе Грозном ищут нового владельца для седана ГАЗ-3110 «Волга» 1999 года выпуска. Уникальность этого экземпляра заключается в его состоянии и минимальном пробеге, который составляет менее трех тысяч километров. Автомобиль выглядит так, будто только что сошел с конвейера Горьковского автозавода.

Нынешний владелец поделился историей машины. Оказывается, до того как попасть к нему, «Волга» провела много лет на длительном хранении. Такой простой, к сожалению, не прошел для автомобиля абсолютно бесследно. Время оставило свои отпечатки на лакокрасочном покрытии и некоторых декоративных элементах. Чтобы вернуть машине первозданный блеск, кузов пришлось подвергнуть легкой полировке.

Несмотря на возраст, салон автомобиля сохранил тот самый характерный запах новой машины, который так ценят коллекционеры. Однако есть и мелкие недочеты. Например, облупилась краска на подставке для аккумулятора. Также владелец упоминает о некоторых дефектах на «элементах ходовой», предполагая, что речь может идти о заводском антикоррозийном покрытии, которое со временем начало отслаиваться. В остальном же это настоящая «капсула времени», сохранившая аутентичность и дух эпохи.

Стоимость этой 26-летней «Волги» установлена на отметке в 1 350 000 рублей. На первый взгляд, цена кажется завышенной, ведь за эти деньги сегодня можно приобрести абсолютно новую Lada Vesta в базовой комплектации или даже Lada Iskra в среднем исполнении. Однако этот ГАЗ-3110 ориентирован не на повседневного водителя, а на ценителя отечественной классики или коллекционера, готового заплатить за сохранность и историю.