Новые пассажирские вагоны с капсульными местами: что изменится для путешественников

В новых вагонах увеличили кузов и изменили компоновку: вместо девяти секций предусмотрено десять капсул. Каждое место получит индивидуальное освещение и розетку, а запуск задерживается.

В новых вагонах увеличили кузов и изменили компоновку: вместо девяти секций предусмотрено десять капсул. Каждое место получит индивидуальное освещение и розетку, а запуск задерживается.

Российские железные дороги готовят масштабное обновление пассажирского парка: на смену привычным плацкартным и купейным вагонам приходят вагоны нового поколения с капсульными местами. Разбираемся, что представляет собой новинка, какие изменения ждут пассажиров и когда первые такие составы выйдут на маршруты.

Что такое капсульные места

Капсульный вагон — это гибрид плацкарта и купе, где каждое спальное место превращается в индивидуальную закрытую капсулу. Пассажир получает личное пространство, отгороженное от соседей перегородками или шторками, с собственной полкой, светильником, розеткой для зарядки гаджетов и системой вентиляции. В некоторых конфигурациях предусмотрены выдвижные столики и небольшие ниши для личных вещей. При этом стоимость проезда в таком вагоне, как ожидается, будет сопоставима с плацкартом или эконом-купейным вариантом — то есть новинка ориентирована на массового путешественника, а не на премиум-сегмент.

Что изменится для путешественников

Главное преимущество — приватность. Пассажир больше не будет чувствовать себя «в проходном дворе»: шторка или перегородка создает ощущение отдельной комнаты, что особенно важно для длительных поездок и ночных переездов. Второй плюс — индивидуальная комплектация: у каждого места свой светильник, розетка и USB-порт, а также полка для багажа, к которой не нужно тянуться через соседей. Кроме того, в новых вагонах предусмотрены улучшенные системы климат-контроля и шумоизоляции, а также более продуманное освещение. Для семей с детьми и пожилых пассажиров капсульная компоновка снижает уровень стресса от поездки, а для деловых людей появляется возможность комфортно поработать в пути.

Когда старт

Первые опытные образцы капсульных вагонов уже представлены на выставках и проходят испытания. По заявлениям производителей и представителей РЖД, серийные поставки и запуск в эксплуатацию на регулярных маршрутах ожидаются в течение ближайших двух-трех лет — ориентировочно с 2026–2027 года. На первом этапе новинка появится на наиболее востребованных южных и дальневосточных направлениях, а по мере обновления парка капсульные вагоны должны заменить значительную часть старых плацкартных составов.

Капсульные вагоны — это шаг к более комфортному и персонализированному железнодорожному путешествию без резкого роста цен. Если планы перевозчика будут реализованы, пассажиры получат личное пространство, современные удобства и при этом сохранят доступную стоимость билета. Следить за анонсами запуска стоит уже сейчас — первые маршруты с капсульными местами могут появиться раньше, чем кажется.