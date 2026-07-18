Не плацкарт и не купе: как будут выглядеть капсульные вагоны РЖД к 2028 году и кому они подойдут

18 июля 2026, 06:56
Капсульные вагоны РЖД: когда появятся и чем отличаются от привычных поездов
Капсульные вагоны РЖД: когда появятся и чем отличаются от привычных поездов
В РЖД готовят принципиально новый тип пассажирских вагонов - капсульные, которые обещают больше личного пространства и приватности. Первый образец планируют создать к 2028 году, и это может повлиять на привычный формат дальних поездок. Разбираемся, что известно о проекте и почему он вызывает интерес уже сейчас.
Появление капсульных вагонов в России обсуждается уже не первый год, и теперь проект выходит на новый этап. РЖД планирует создать первый такой вагон к 2028 году, используя увеличенный габарит Т. Это решение может изменить привычный подход к поездкам на дальние расстояния, поскольку речь идёт о принципиально новом уровне конфиденциальности для пассажиров.
Главная идея капсульного вагона — предоставить каждому пассажиру отдельное пространство, где можно уединиться, не переплачивая за покупку билета. В отличие от плацкарты, где все на виду, здесь предусмотрены капсулы со шторками, собственным освещением, USB-розетками, небольшим столиком и местом для хранения вещей. Такой формат рассчитан прежде всего на тех, кто ценит личное пространство и предпочитает путешествовать в одиночку или работать в дороге.
Однако массового внедрения капсульных вагонов ждать не стоит. Для их реализации требуется больше места, поэтому РЖД производит установку вагонов размера Т — их стандартная ширина составляет 28 сантиметров, а длина — 73 сантиметра. Это позволяет сделать проходы просторнее, а компоновку — удобнее. Каждый сантиметр в поезде на счету: где-то можно добавить полезные элементы, где-то увеличить полку или расширить пространство, не создавая ощущения тесноты.
Интересно, что идея капсульных вагонов не нова: ещё в 2021 году РЖД продемонстрировала макет с 56 индивидуальными местами, расположенными в два яруса. Каждая капсула отделялась от прохода плотной шторкой, а внутри размещались все необходимые мелочи для комфортной поездки. Такой подход позволяет предложить большую приватность, чем в плацкарте, но при этом не делает поездку такой дорогой, как в купе или СВ.
Стоит отметить, что капсульный формат вряд ли полностью вытеснит плацкарту. Скорее всего, он станет альтернативой для определённой категории пассажиров — тех, кто едет один, хочет тишины и не нуждается в большом пространстве. Для семей или компаний такой вариант может быть не самым удобным: общаться сложнее, а место с большим багажом может не подойти.
Сейчас РЖД продолжает работу над компоновкой капсульных вагонов, рассматривая различные варианты размещения мест, в том числе в «шахматном» порядке. Параллельно уже проводятся испытания вагонов размера Т, которые были представлены на выставке в Петербурге. Это купейные и штабные вагоны, которые уже проверены в сети.
Проблема отсутствия личного пространства в плацкарте знакома всем: общий свет, проход, соседи буквально на расстоянии вытянутой руки. Капсульный вагон решает часть этих вопросов, обеспечивая отдельное уединение и возможность спокойно работать или отдыхать ночью. Такой формат может быть особенно востребован у тех, кто часто ездит в командировки или предпочитает путешествовать в одиночку.
По сути, капсульные вагоны — это не просто попытка сделать поездку комфортнее, но и отражение мировых тенденций в пассажирских перевозках. В Японии и некоторых других странах аналогичные решения уже давно используются в поездах и отелях. Российский проект отличается тем, что адаптируется к нашим реалиям и инфраструктуре. Кстати, интерес к новым формам транспорта в России стабильно высок: например, недавно обсуждался электровелосипед OS01 от ADISTAR, который, как отмечают эксперты, оптимален для городских дорог и лёгкого бездорожья — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о современных транспортных решениях .
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