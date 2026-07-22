Не плацкарт и не купе: как будут выглядеть капсульные вагоны РЖД к 2028 году и кому они точно подойдут

22 июля 2026, 06:41
Капсульные вагоны РЖД: новый стандарт личного пространства в поездах дальнего следования
Капсульные вагоны РЖД: новый стандарт личного пространства в поездах дальнего следования
РЖД разрабатывает капсульные вагоны, которые обещают повысить уровень приватности и комфорта для пассажиров. Первый образец планируется к 2028 году, что может повлиять на привычный формат путешествий на большие расстояния. Важно понять, как это отразится на рынке и какие преимущества получат пассажиры.
В России готовится к запуску принципиально новый тип пассажирских вагонов — капсульные. Этот проект РЖД уже вызвал интерес у тех, кто часто путешествует на дальние расстояния и ценит личное пространство. Капсульные вагоны обещают изменить привычный подход к поездкам, уделив внимание каждому пассажиру: предусмотрена отдельная зона для отдыха и работы.
Главная особенность капсульных вагонов — сами капсулы, которые отделяются от общего пространства плотной шторой. Внутри предусмотрено всё необходимое: индивидуальное освещение, USB-розетка, небольшой столик и место для хранения вещей. Пассажиры, рассчитывающие на такой формат, предпочитают уединение и не желают переплачивать за купе или СВ. В отличие от плацкарта, где приватность практически отсутствует, капсульные вагоны создают ощущение личного пространства даже при полной загрузке состава.
Реализация капсульных вагонов требует увеличенных габаритов, что позволяет расширить проходы и добавить больше элементов комфорта. По информации РЖД, стандартные размеры спального места в такой капсуле составляют 28 сантиметров в ширину и 73 сантиметра в длину. Это даёт возможность эффективно использовать пространство, не создавая ощущения тесноты. Важно, что массовое внедрение капсульных вагонов пока не планируется: речь идёт о поэтапном запуске и тестировании новых решений.
Интерес к капсульным вагонам возник не вчера. Ещё в 2021 году РЖД продемонстрировала макет с 56 индивидуальными местами, расположенными в два яруса. Каждая капсула была оборудована всем необходимым для комфортной поездки, включая плотную шторку снаружи. Такой подход позволяет предложить более доступную альтернативу купе, сохраняя при этом высокий уровень уединения.
Однако капсульный формат вряд ли полностью заменит плацкарт. Прежде всего, он ориентирован на пассажиров, путешествующих в одиночку или по работе, которым важна тишина и возможность сосредоточиться. Для семей и компаний такой вариант может быть не самым удобным: общение затруднено, место для крупного багажа ограничено. Тем не менее, капсульные вагоны могут занять свою нишу на рынке, став востребованными наряду с традиционными типами вагонов.
Сейчас РЖД приступает к работе над компоновкой новых вагонов, рассматривая различные варианты размещения капсул, включая «шахматный» порядок. Параллельно проходят испытания вагонов модели «Т», которые уже были представлены на профильных выставках. Важно отметить, что проблема отсутствия личного пространства в плацкарте остаётся актуальной для многих пассажиров, и капсульные вагоны способны частично решить этот вопрос.
В мировой практике подобные решения уже давно используются, например, в Японии и некоторых других странах. Российский проект отличается тем, что адаптируется к отечественным условиям и инфраструктуре. Такой подход может стать новым стандартом для дальних поездок, если подтвердит свою эффективность и востребованность. Кстати, изменения в транспортной сфере происходят не только в сегменте пассажирских перевозок: например, обсуждается временная замена утильсбора, что может повлиять на стоимость автомобилей, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о влиянии утильсбора на рынок .
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