Новый формат поездок по России — личное пространство и доступная цена для одиночных путешественников: станет ли капсульное купе ответом на запрос пассажиров

Капсульные вагоны РЖД обещают запустить в 2028 году — что изменится для пассажиров

Капсульные вагоны РЖД рассчитаны на пассажиров, которым важна тишина и личное пространство без цены классического купе. В каждом вагоне предусмотрено 56 мест в два яруса, а выход на маршруты запланирован на 2028 год.

Капсульные вагоны РЖД рассчитаны на пассажиров, которым важна тишина и личное пространство без цены классического купе. В каждом вагоне предусмотрено 56 мест в два яруса, а выход на маршруты запланирован на 2028 год.

Появление капсульных вагонов в составе РЖД может стать одним из самых передовых изменений в сфере железнодорожных перевозок за последние годы

Новый формат ориентирован на тех, кто ценит личное пространство и не готов переплачивать за классическое купе. В условиях индивидуального отдыха и приватности капсульные вагоны обещают стать востребованной альтернативой привычной плацкарте и купе.

В каждом таком вагоне предусмотрено 56 отдельных капсул, которые можно расположить в два яруса. Каждая капсула — это полностью изолированное пространство с глухими стенками и эффективной шумоизоляцией, что позволяет пассажиру не сталкиваться с соседями и отдыхать в тишине. Внутри предусмотрены два варианта освещения: мягкий контурный и яркий для чтения, а также розетка, USB-порты, откидной столик, отсек для багажа под ногами и индивидуальный климат-контроль. Такой набор опций ранее был недоступен в плацкарте, при этом цена обещает быть ниже, чем в классическом купе.

Первые капсульные вагоны появятся на маршрутах в 2028 году, но уже в 2026 году РЖД запускает вагоны нового габарита «Т» — они станут шире и длиннее стандартного, а спальные полки увеличатся по длине. Капсульные вагоны будут построены именно на этой платформе, что позволит постепенно адаптировать пассажиров к новому формату и даст им возможность оценить его преимущества на практике.

Новый формат рассчитан прежде всего на одного пассажира. Для семей, компаний или путешественников с большим багажом капсулы не подходят — пространство строго индивидуальное. Однако для тех, кто предпочитает ездить в одиночку и ценит полную уединенность за разумные деньги, капсульное купе выглядит надежным решением.

Судя по имеющимся данным, запуск капсульных вагонов может изменить ситуацию на железнодорожных перевозках в России. Формат индивидуального купе по цене ниже классического, но с уровнем комфорта, который ранее был недоступен в плацкарте, позволит привлечь новую аудиторию.

Для сравнения: в некоторых странах Европы и Японии капсульные поезда уже давно пользуются спросом у тех, кто ценит приватность и экономию. В российских условиях такой подход может стать особенно актуальным на маршрутах, где личное пространство и тишина ценятся особенно высоко. Остается дождаться 2028 года, чтобы оценить, насколько удачным станет этот эксперимент для отечественного рынка.