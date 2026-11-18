Капсульные вагоны РЖД планируют вывести на маршруты в 2028 году — что известно

В капсульном вагоне предусмотрят 56 мест в два яруса и отдельное пространство для каждого пассажира. Новый формат обещает быть дешевле классического купе, а его выход на маршруты запланирован на 2028 год.

В капсульном вагоне предусмотрят 56 мест в два яруса и отдельное пространство для каждого пассажира. Новый формат обещает быть дешевле классического купе, а его выход на маршруты запланирован на 2028 год.

Российские железные дороги продолжают эксперименты с форматами пассажирских вагонов, стремясь предложить путешественникам больше комфорта и приватности без существенного роста цены билета. Один из самых обсуждаемых проектов последних месяцев — создание капсульных вагонов на базе новой платформы увеличенного габарита «Т». Разбираемся, что именно задумали в компании, чем такой вагон отличается от привычных плацкарта и купе, и когда новинка может появиться на маршрутах.

Личное пространство с розетками и климат-контролем

Внутри каждой капсулы планируется установить индивидуальный климат-контроль, разъемы для подключения устройств и USB-порты. Это дополняет закрытое личное пространство, где пассажир может отдыхать без постоянного контакта с соседями. Всего в вагоне предполагается разместить 56 отдельных капсул в два яруса. У каждой — глухие стенки и шумоизоляция. Освещение можно будет переключать между мягким контурным и ярким, подходящим для чтения. Также предусмотрены откидной диван и отделение для багажа под ногами.

Между плацкартом и купе

По замыслу разработчиков, капсульный формат занимает промежуточное положение между плацкартным вагоном и классическим купе: пассажир получает более изолированное место, а стоимость обещает быть ниже купейной. Однако официальные тарифы и цена изготовления вагона пока не объявлены. Индивидуальная планировка накладывает и ограничения: капсула рассчитана только на одного человека, поэтому для семейной поездки или путешествия в компании она не подойдет. Пассажиру с большим багажом также может быть неудобно — пространство строго личное.

Платформа «Т»: шире и длиннее стандарта

РЖД связывает капсульный проект с новой платформой габарита «Т». По данным публикаций, кузов такого вагона будет примерно на 28 см шире и на 73 см длиннее стандартного. Как сообщает «Монокль», заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что габарит «Т» рассчитаны на обеспечение безопасности по всей России. Дополнительное пространство планируют использовать для увеличения спальных мест. В новом плацкартном вагоне поперечные полки сделают длиной 189,1 см и шириной 62,7 см, боковые — 187,5 см на 58,5 см.

Первый плацкартный вагон габарита «Т» планируют собрать на Тверском вагоностроительном заводе до конца 2026 года. Сертификацию рассчитывают провести в 2026-м, закупки начнутся в 2027 году. В представленном варианте плацкартного вагона предусмотрено 58 мест против 54 в стандартной компоновке, концевые шторы, светильники, USB-порты и розетки на 220 В, две санитарные комнаты и отдельная душевая. РЖД также планирует создать на платформе «Т» купейные вагоны, вагоны СВ и вагоны-рестораны; их разработка ожидается в 2027–2028 годах.

Когда поедут первые пассажиры

Первые капсульные вагоны планируют вывести на маршруты в 2028 году. Ранее сообщалось, что плацкартные вагоны нового габарита могут появиться уже весной 2027 года — с последующим выводом на линию. Таким образом, проект разбит на этапы: сборка и сертификация плацкартного вагона, затем закупка, и только после этого — запуск капсульной версии. В Европе и Японии капсульные поезда уже востребованы пассажирами благодаря сочетанию конфиденциальности и экономии. Российский проект также ориентирован на поездки по цене ниже классического купе, что может сделать его привлекательным для одиночных путешественников и тех, кто ценит личное пространство в дороге.