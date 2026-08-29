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Автор: Мария Степанова

29 августа 2026, 17:01

Капсульный автодом на базе Scania: 10 мест, кухня и автономия для путешествий

Капсульный автодом на базе Scania: 10 мест, кухня и автономия для путешествий

В России представили капсульный автодом на Scania: 10 спальных мест, кухня и душевая — отель на колёсах

Капсульный автодом на базе Scania: 10 мест, кухня и автономия для путешествий

В России появился уникальный автодом на платформе Scania с капсульными спальными местами, современной кухней и продуманной мультимедиа. Такой формат может изменить представление о комфорте в путешествиях и привлечь внимание к новым трендам в сегменте домов на колесах.

В России появился уникальный автодом на платформе Scania с капсульными спальными местами, современной кухней и продуманной мультимедиа. Такой формат может изменить представление о комфорте в путешествиях и привлечь внимание к новым трендам в сегменте домов на колесах.

Появление в России капсульного автодома на базе автобуса Scania K400IB4X2NB A80T стало заметным событием для рынка домов на колесах. Такой формат сочетает в себе комфорт, приватность и функциональность, что особенно важно для длительных поездок по стране. В отличие от привычных решений, здесь реализована концепция капсульного отеля: десять отдельных спальных мест, просторная гостиная и современная кухня делают этот автодом полноценным мобильным жильем.

Фото: kung.ru

Внутреннее пространство продумано до мелочей. Мебель выполнена из ламинированной березовой фанеры, устойчивой к влаге, а входные группы и ступени отделаны ПВХ-ламинатом и алюминиевыми уголками. Для удобства пассажиров предусмотрены ревизионные люки, направляющие для шторок и накладки на окнах. В салоне установлен П-образный диван, обеденный стол и несколько сидений, обтянутых искусственной кожей цвета капучино. Гостиная отделена дизайнерской перегородкой с нишей для телевизора и аудиосистемы, а также консолью с подстаканниками, беспроводными зарядками и розетками.

Фото: kung.ru

Особое внимание уделено приватности: спальные капсулы разделены перегородками и шторами, каждая оборудована ортопедическим матрасом из латекса и кокоса, индивидуальной панелью и шторками. Для водителей предусмотрены отдельные места для отдыха. Всего в автодоме десять спальных отсеков, что позволяет путешествовать большой компанией без потери комфорта.

Кухонная зона оснащена всем необходимым для приготовления пищи: шкафами, столешницей из искусственного камня, варочной поверхностью, вытяжкой, холодильником и микроволновой печью. В комплекте идет посуда и кухонная утварь с креплениями для безопасной транспортировки. Над рабочей зоной установлены жалюзи, что добавляет уюта и защищает от солнечного света.

Система водоснабжения включает два бака для чистой воды по 450 литров, отдельные емкости для серой и черной воды, а также систему подогрева и компрессор для продувки. Душевая и санузел оборудованы современной сантехникой, вентиляцией и аксессуарами. За климат-контроль отвечают автономные отопители, кондиционеры и теплый пол. Электроснабжение реализовано через инвертор, дизельный генератор, аккумуляторы и автоматическую систему зарядки. Для развлечений предусмотрены два телевизора, аудиосистема с сабвуфером, LTE-роутер и камера переднего вида.

Фото: kung.ru

Интересно, что подобные проекты становятся все более востребованными на фоне роста популярности путешествий по России. Капсульные автодома позволяют не только экономить на гостиницах, но и обеспечивают высокий уровень автономности. 

Если рассматривать капсульный автодом Scania в контексте рынка, можно отметить несколько важных моментов: высокая автономность, продуманная эргономика и возможность путешествовать большой компанией без потери уюта. Такие решения могут стать альтернативой традиционным гостиницам и классическим автодомам, особенно для тех, кто ценит индивидуальный подход и мобильность. Важно учитывать, что подобные проекты требуют серьезных вложений, но в долгосрочной перспективе способны изменить структуру внутреннего туризма и задать новые стандарты комфорта на колесах.

Упомянутые марки: Scania
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