Прощай, классический плацкарт: представлен прототип вагона нового поколения — с перегородками, шкафами и детскими отсеками

23 июня 2026, 11:29
Капсульный плацкарт: как изменится комфорт и приватность в российских поездах
Капсульный плацкарт: как изменится комфорт и приватность в российских поездах
В Москве представлен экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой, который может изменить представление о дальних поездках на поезде. Новые решения для приватности, хранения вещей и удобства подчеркивают актуальность темы для российских путешественников.
Экспериментальный плацкартный вагон с капсульной планировкой, впервые представленный на Казанском вокзале в Москве, может стать отправной точкой для нового этапа развития железнодорожных перевозок в России. Такой подход позволяет изменить привычный взгляд на ночные поездки, сделав их более приватными и удобными для разных категорий пассажиров.
Вместо традиционных открытых полок в новом вагоне установлены капсулы, каждая из которых отделена шторкой. Это решение создаёт ощущение личного пространства даже в общем вагоне. Верхние полки стали шире, а длина спального места увеличилась на 20 сантиметров — что особенно важно для высоких пассажиров. Для семей и небольших компаний предусмотрена возможность объединения двух капсул через специальное окно в перегородке: это удобно для родителей с детьми или тех, кто предпочитает путешествовать вместе.
Разработчики из ФПК и ТМХ отказались от боковых полок, чтобы сделать интерьер более просторным и эргономичным. Проход между полками достигает 60 см в ширину, а в изголовье каждого места появились воздуховоды. Многоуровневое освещение позволяет выбрать комфортный режим как для отдыха, так и для работы. Для хранения вещей предусмотрены закрывающиеся шкафы, а в начале вагона организована универсальная багажная зона. В технической части вагона заложена возможность установки бара или дополнительного отсека для крупногабаритного багажа.
Особое внимание уделено деталям, которые часто вызывают недовольство пассажиров. Например, столик для верхних мест теперь вынесен в проход, чтобы избежать случайного проливания напитков на нижние полки. Для зарядки гаджетов предусмотрены карманы с USB-розетками, а новые лестницы и поручни делают подъём на верхние ярусы более удобным. Для семей с детьми предусмотрена возможность закрывания полки дверцами, что повышает безопасность и конфиденциальность. Все эти решения появились после анализа типичных проблем и пожеланий пассажиров.
Размеры макета соответствуют стандарту 1-ВМ, однако рассматривается вариант увеличения габаритов вагона почти на 30 сантиметров. Это позволит сделать пространство ещё более просторным без необходимости полной перестройки существующей инфраструктуры. Серийное производство новых плацкартных вагонов начнётся не раньше, чем через несколько лет, а до этого времени пассажиры смогут лично ознакомиться с прототипом и передать свои предложения разработчикам.
Судя по представленным решениям, капсульный плацкарт может стать новым стандартом для российских поездов дальнего следования. В условиях растущего интереса к комфорту и приватности в путешествиях подобные инновации выглядят своевременным ответом на запросы рынка. Если проект получит одобрение пассажиров, в ближайшие годы можно будет ожидать появления новых форматов вагонов и продолжения развития железнодорожных перевозок в России.
Интересно, что логический подход к сбору обратной связи уже доказал свою эффективность в других видах транспорта. Например, в автомобильной индустрии новые модификации и формы кузовов нередко становятся предметом активных дискуссий среди автолюбителей — как это было с универсалами и внедорожниками. Подробнее о таких сравнениях можно узнать в материале о различиях между Audi A6 Allroad и новым Q7 .
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