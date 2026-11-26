26 ноября 2026, 20:07
Капсульный вагон на 56 мест могут создать после освоения габарита Т — названы сроки запуска
Капсульный вагон на 56 мест могут создать после освоения габарита Т — названы сроки запуска
ФПК допускает появление капсульных вагонов после оценки плацкарта и СВ увеличенного габарита Т. Проект предусматривает 56 мест с персональными светильниками и USB-розетками; спальное место планируют сделать на 15 см длиннее обычного.
Прежде чем перейти к капсульной компоновке, РЖД намерены оценить вагоны увеличенного габарита Т с более привычным устройством. Сначала компания проверит плацкартный вагон. Затем предстоит реализовать проекты СВ и вагона-ресторана. О последовательности рассказал глава Федеральной пассажирской компании Дмитрий Пегов в интервью ТАСС на форуме «Транспорт России». В интервью ФПК он назвал капсульную версию следующим этапом освоения нового габарита.
Капсульный вагон пока остается перспективной разработкой, серийную модель еще не запустили. В проекте предусмотрены 56 индивидуальных спальных мест вдоль центрального прохода. По описанной схеме 28 мест разместят на нижнем ярусе, еще 28 на верхнем. Каждое из них планируют отделить от общего места плотной непрозрачной шторкой: она ограничит обзор, уменьшит попадание света и частично приглушит шум.
В каждой капсуле предусмотрят персональный светильник, USB-разъемы и электрическую розетку. В модуле также заявлены откидной столик и места для одежды. Для личных вещей или ручной клади отведут нишу. Спальное место планируют увеличить примерно на 15 см по сравнению с обычным вагоном. Особенности концепции описывает обзор капсульного вагона.
Ранее РЖД представили вагоны габарита Т. По сравнению с действующим стандартом 1-ВМ их кузов примерно на 73 см длиннее и на 28 см шире. Для плацкартного вагона этой компоновки приводятся размеры поперечных полок 189,1 × 62,7 см и боковых 187,5 × 58,5 см. Эти параметры относятся к традиционному плацкарту, а не к капсульному проекту. В обзоре программы вагонов габарит Т рассматривается как основа для нескольких типов одноэтажного подвижного состава. Среди них плацкартные и купейные вагоны, а также штабные вагоны, СВ, вагоны повышенной комфортности и рестораны.
ФПК сначала намерена оценить опыт эксплуатации плацкартных вагонов габарита Т, после чего перейти к проектам СВ и вагона-ресторана. В отраслевых публикациях 2028 год упоминается как ориентир возможного выхода капсульных вагонов на маршруты. Это предварительный план, а не утвержденный график серийного производства.
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