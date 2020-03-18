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18 марта 2020, 09:32

«Каренина на «Крузаке»: поезд протащил внедорожник около километра

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Фото: vk.com/mzk_love
4,8-метровый «Крузак» - автомобиль, вне всякого сомнения, крупный и высокий. И, возможно, против «Матиза» его стать действительно что-то имеет. Вот только с поездом этому внедорожнику, увы, ну, никак не тягаться.
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: vk.com/mzk_love

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: vk.com/mzk_love

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: vk.com/mzk_love

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: vk.com/mzk_love

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: vk.com/mzk_love

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: vk.com/mzk_love

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: mybelovo.ru

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Фото: mybelovo.ru

Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра
Каренина на Крузаке поезд протащил внедорожник около километра

Вчера, 17 марта 2020 года, во 2-х Сыркашах, что близ Междуреченска, на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и «Ленд Крузера». В социальных сетях люди пишут, что женщина ни с того ни с сего решила не стоять в очереди и попыталась проскочить на красный сигнал семафора.

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Антон Ващенко, очевидец ДТП: «Я стоял-курил, никого как говорится, не трогал... Смотрел на припаркованные «тачки»... Вижу, как одна завелась и потом вышла «хозяйка мира». Ну, баба, которой «за 40», и которая уверена, что красивая»...

Женщине не повезло, ехал поезд. Удар, естественно, был сильным – внедорожник протащило  по рельсам около километра. Управлявшая автомобилем женщина отделалась неопасными для жизни травмами. Говорят, отделалась переломом 6 ребер и тазобедренной кости. Илья Карих задается логичным в таких случаях вопросом: «Как она выжила»?

При этом большинство комментариев сводится к другой проблеме. «Как можно не заметить вагон»? - недоумевает Вера Котеко. Антон Ващенко: «Да-да… И правда, как можно не заметить ПОЕЗД»?

В соцсетях выжившую чудом женщину уже окрестили «Карениной на «Крузаке». Совсем не лестная характеристика, скорее, печальная… Друзья, будем максимально внимательными при пересечении железнодорожных переездов.

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«Каренина на «Крузаке»: поезд протащил внедорожник около километра
Вчера, 17 марта 2020 года, во 2-х Сыркашах, что близ Междуреченска, на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и «Ленд Крузера». В социальных сетях люди пишут, что женщина ни с того ни с сего решила не стоять в очереди и попыталась проскочить на красный сигнал семафора.{{material_122806}} Антон Ващенко, очевидец ДТП: «Я стоял-курил, никого как говорится, не трогал... Смотрел на припаркованные «тачки»... Вижу, как одна завелась и потом вышла «хозяйка мира». Ну, баба, которой «за 40», и которая уверена, что красивая»...Женщине не повезло, ехал поезд. Удар, естественно, был сильным – внедорожник протащило  по рельсам около километра. Управлявшая автомобилем женщина отделалась неопасными для жизни травмами. Говорят, отделалась переломом 6 ребер и тазобедренной кости. Илья Карих задается логичным в таких случаях вопросом: «Как она выжила»?При этом большинство комментариев сводится к другой проблеме. «Как можно не заметить вагон»? - недоумевает Вера Котеко. Антон Ващенко: «Да-да… И правда, как можно не заметить ПОЕЗД»?В соцсетях выжившую чудом женщину уже окрестили «Карениной на «Крузаке». Совсем не лестная характеристика, скорее, печальная… Друзья, будем максимально внимательными при пересечении железнодорожных переездов.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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