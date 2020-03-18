«Каренина на «Крузаке»: поезд протащил внедорожник около километра
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Фото: vk.com/mzk_love
Фото: vk.com/mzk_love
Фото: vk.com/mzk_love
Фото: vk.com/mzk_love
Фото: vk.com/mzk_love
Фото: vk.com/mzk_love
Фото: mybelovo.ru
Фото: mybelovo.ru
Вчера, 17 марта 2020 года, во 2-х Сыркашах, что близ Междуреченска, на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и «Ленд Крузера». В социальных сетях люди пишут, что женщина ни с того ни с сего решила не стоять в очереди и попыталась проскочить на красный сигнал семафора.
Женщине не повезло, ехал поезд. Удар, естественно, был сильным – внедорожник протащило по рельсам около километра. Управлявшая автомобилем женщина отделалась неопасными для жизни травмами. Говорят, отделалась переломом 6 ребер и тазобедренной кости. Илья Карих задается логичным в таких случаях вопросом: «Как она выжила»?
При этом большинство комментариев сводится к другой проблеме. «Как можно не заметить вагон»? - недоумевает Вера Котеко. Антон Ващенко: «Да-да… И правда, как можно не заметить ПОЕЗД»?
В соцсетях выжившую чудом женщину уже окрестили «Карениной на «Крузаке». Совсем не лестная характеристика, скорее, печальная… Друзья, будем максимально внимательными при пересечении железнодорожных переездов.
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