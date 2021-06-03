3 июня 2021, 00:01
Карьерный БелАЗ смял Suzuki, как консервную банку (видео)
Жуткая авария произошла на одном из карьеров Карагандинской области в Казахстане. Трое мужчин приехали чинить БелАЗу кондиционер, но неудачно припарковали свой внедорожник. Когда огромный самосвал начал подминать легковушку, двое успели выбраться наружу.
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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Чудом обошлось без жертв. Оставшийся во внедорожнике мужчина не пострадал, но седых волос у него наверняка прибавилось. Как уточняют журналисты «Дрома», под колесами БелАЗа погибла редкая для постсоветского пространства машина – удлиненная версия Suzuki Grand Vitara первого поколения с индексом XL-7. Модель выпускали в течение семи лет, с 1998 по 2005 год. Восстановлению внедорожник уже не подлежит.
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