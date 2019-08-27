27 августа 2019, 00:01
Карим Хабиб покидает Infiniti
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В компаниях Nissan и Infiniti продолжаются серьезные кадровые перестановки. Шеф-дизайнер Infiniti Карим Хабиб объявил о намерении через неделю покинуть свой пост. Ему на смену придет 49-летний Таисуке Накамура.
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Новым шеф-дизайнером Infiniti станет Таисуке Накамура, работающий в Nissan с 1993 года. Назначение выглядит вполне логичным. Господин Накамура отвечал за все последние значимые проекты марки – концептуальные Infiniti QX Inspiration и Prototype 10. Именно он поведет Infiniti в электрическое будущее.
Отметим, что это третья крупная отставка в Infiniti с начала 2019 года. В январе пост президента покинул Роланд Крюгер, считавшийся «человеком Карлоса Гона». Позднее он возглавил вновь созданное автомобильное направление компании Dyson. На его место пригласили француза Кристиана Менье, который до этого работал преимущественно на североамериканском континенте. Но спустя четыре месяца он променял кресло главы Infiniti на пост президента компании Jeep. Официальной причиной ухода Карима Хабиба стали некие «новые возможности».
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