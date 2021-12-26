Karl: как выглядела немецкая самоходка с калибром 600 миллиметров
Официальное наименование мортиры – Gerät 040 (в модернизированном варианте – 041), в переводе на русский – «Изделие-040» (041). Полуофициальное имя «Карл» она получила из-за того, что разработка мортиры велась под руководством генерала Карла Беккера. Работы по её созданию начались в 1936 году. Орудие весило 55 тонн и могло забрасывать снаряды массой 2 тонны на расстояние до 3 километров, а после модернизации – до 4.
Специально для него разработали самоходное шасси, точнее, самоходный лафет. При стрельбе лафет для обеспечения необходимой устойчивости опускался на днище. Максимальная скорость установки не превышала 10 км/ч, а полная масса достигла 126 тонн. Боекомплект перевозился на транспортёрах, созданных на базе танков и оснащённых кранами для загрузки тяжёлых снарядов. Скорострельность «Карла» составила 1 выстрел в 10 минут.
Всего было изготовлено семь таких машин. Они получили собственные имена. Первые были названы «Адам» и «Ева», но впоследствии были переименованы в «Бальдур» и «Вотан». Следующие машины уже изначально назывались сугубо по-германски: «Один», «Тор», «Локи», «Циу» и «Фенрир».
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