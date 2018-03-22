22 марта 2018, 18:22

Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире

Китайский внедорожник Karlmann King претендует на звание самого дорого SUV в мире. Стоимость базовой версии составляет 2 млн долларов, а бронированной – от 3,8 миллионов.
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  Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире
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Если вы думали, что самым дорогим в мире внедорожником станет Rolls-Royce Cullinan, премьера которого ожидается в этом году, то вы сильно ошибались. Предварительная стоимость британской модели составит около 250 000 фунтов стерлингов или 350 000 долларов. Китайская компания IAT представила огромный и роскошный внедорожник Karlmann King по не менее внушительной цене – от 2 млн долларов. 

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Инженеры Rolls-Royce строят Cullinan на собственной платформе и все время подшучивают над владельцами Bentley Bentayga, что те, мол, ездят на переодетом Audi Q7 (а может быть даже и Volkswagen Touareg). С этой точки зрения, будущим обладателям Karlmann King придется смириться, что они купили грузовик Ford. В основу китайского внедорожника легла платформа Ford F-550. По наследству от Ford достался и двигатель – 6,8-литровый V8 форсированной до 400 лошадиных сил. Автомобиль получился тяжелым. Его масса составляет 6 тонн. Поэтому быстрее 140 км/ч разогнаться не получится. 

Зато внутри Karlmann King роскошь возведена в высшую степень. Огромные мягкие кожаные кресла с многочисленными электрорегулировками, встроенный телевизор, холодильник для шампанского, кофемашина Nespresso, а также знаменитое «звездное небо» Rolls-Royce на потолке. В общем, создатели Karlmann King взяли все самые роскошные из существующих опций. При желании, можно заказать 6-местную модификацию с шестью дверями. Но в любом случае, стоит поторопиться. IAT планирует построить всего 9 внедорожников Karlmann King.

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Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире
Если вы думали, что самым дорогим в мире внедорожником станет Rolls-Royce Cullinan, премьера которого ожидается в этом году, то вы сильно ошибались. Предварительная стоимость британской модели составит около 250 000 фунтов стерлингов или 350 000 долларов. Китайская компания IAT представила огромный и роскошный внедорожник Karlmann King по не менее внушительной цене – от 2 млн долларов. {{material_122842}}Инженеры Rolls-Royce строят Cullinan на собственной платформе и все время подшучивают над владельцами Bentley Bentayga, что те, мол, ездят на переодетом Audi Q7 (а может быть даже и Volkswagen Touareg). С этой точки зрения, будущим обладателям Karlmann King придется смириться, что они купили грузовик Ford. В основу китайского внедорожника легла платформа Ford F-550. По наследству от Ford достался и двигатель – 6,8-литровый V8 форсированной до 400 лошадиных сил. Автомобиль получился тяжелым. Его масса составляет 6 тонн. Поэтому быстрее 140 км/ч разогнаться не получится. Зато внутри Karlmann King роскошь возведена в высшую степень. Огромные мягкие кожаные кресла с многочисленными электрорегулировками, встроенный телевизор, холодильник для шампанского, кофемашина Nespresso, а также знаменитое «звездное небо» Rolls-Royce на потолке. В общем, создатели Karlmann King взяли все самые роскошные из существующих опций. При желании, можно заказать 6-местную модификацию с шестью дверями. Но в любом случае, стоит поторопиться. IAT планирует построить всего 9 внедорожников Karlmann King.
2018-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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