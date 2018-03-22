22 марта 2018, 18:22
Karlmann King: самый дорогой внедорожник в мире
Китайский внедорожник Karlmann King претендует на звание самого дорого SUV в мире. Стоимость базовой версии составляет 2 млн долларов, а бронированной – от 3,8 миллионов.
Если вы думали, что самым дорогим в мире внедорожником станет Rolls-Royce Cullinan, премьера которого ожидается в этом году, то вы сильно ошибались. Предварительная стоимость британской модели составит около 250 000 фунтов стерлингов или 350 000 долларов. Китайская компания IAT представила огромный и роскошный внедорожник Karlmann King по не менее внушительной цене – от 2 млн долларов.
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Зато внутри Karlmann King роскошь возведена в высшую степень. Огромные мягкие кожаные кресла с многочисленными электрорегулировками, встроенный телевизор, холодильник для шампанского, кофемашина Nespresso, а также знаменитое «звездное небо» Rolls-Royce на потолке. В общем, создатели Karlmann King взяли все самые роскошные из существующих опций. При желании, можно заказать 6-местную модификацию с шестью дверями. Но в любом случае, стоит поторопиться. IAT планирует построить всего 9 внедорожников Karlmann King.
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