6 марта 2019, 12:58
Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
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Бывший глава альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон сегодня был освобожден из токийской тюрьмы под залог в 8,9 млн долларов. Один из самых влиятельных топ-менеджеров автоиндустрии провел за решеткой в общей сложности 108 дней. Японские власти обвиняют его в уклонении от уплаты налогов.
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По условиям соглашения, ему запрещено покидать Японию, пользоваться смартфоном и общаться с сотрудниками Nissan. При этом, по предварительному запросу, Карлон Гон сможет участвовать в заседаниях правлений Nissan, Mitsubishi и Renault, поскольку все еще занимает пост директора в каждой из этих компаний. В его доме установят видеокамеры. Пользоваться компьютером он сможет только в офисе своего адвоката. По слухам, Гон не слишком доволен условиями освобождения, но все-таки это лучше, чем камера изолятора.
Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года по анонимному доносу. Прокуратура обвиняет его в занижении размеров личных доходов и в уклонении от уплаты налогов. В ответ Гон обвинил Nissan в заговоре и предательстве. 17 лет назад он буквально спас Nissan от разорения. Следствие прорабатывает все версии.
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