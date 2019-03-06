6 марта 2019, 12:58

Карлос Гон вышел из японской тюрьмы

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Бывший глава альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон сегодня был освобожден из токийской тюрьмы под залог в 8,9 млн долларов. Один из самых влиятельных топ-менеджеров автоиндустрии провел за решеткой в общей сложности 108 дней. Японские власти обвиняют его в уклонении от уплаты налогов.
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Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
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Это уже третья попытка адвокатов оформить освобождение под залог. Недавно возглавивший защиту Гона известный японский адвокат Дзунитиро Хиронака, по прозвищу Бритва, пригрозил обратиться в комиссию ООН по правам человека, если его клиента продолжат содержать в таких суровых условиях – в неотапливаемой 7-метровой камере. В итоге, окружной суд постановил отпустить Карлоса Гона из следственного изолятора под залог в 1 млрд йен (около 8,9 млн долларов). Сторона обвинения немедленно подала апелляцию, но суд оставил свое решение в силе. Сегодня утром 64-летний Гон покинул тесную тюремную камеру. У ворот тюрьмы его встречала дочь Каролина.

По условиям соглашения, ему запрещено покидать Японию, пользоваться смартфоном и общаться с сотрудниками Nissan. При этом, по предварительному запросу, Карлон Гон сможет участвовать в заседаниях правлений Nissan, Mitsubishi и Renault, поскольку все еще занимает пост директора в каждой из этих компаний. В его доме установят видеокамеры. Пользоваться компьютером он сможет только в офисе своего адвоката. По слухам, Гон не слишком доволен условиями освобождения, но все-таки это лучше, чем камера изолятора.

Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года по анонимному доносу. Прокуратура обвиняет его в занижении размеров личных доходов и в уклонении от уплаты налогов. В ответ Гон обвинил Nissan в заговоре и предательстве. 17 лет назад он буквально спас Nissan от разорения. Следствие прорабатывает все версии. 

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Карлос Гон вышел из японской тюрьмы
{{material_125126}}Это уже третья попытка адвокатов оформить освобождение под залог. Недавно возглавивший защиту Гона известный японский адвокат Дзунитиро Хиронака, по прозвищу Бритва, пригрозил обратиться в комиссию ООН по правам человека, если его клиента продолжат содержать в таких суровых условиях – в неотапливаемой 7-метровой камере. В итоге, окружной суд постановил отпустить Карлоса Гона из следственного изолятора под залог в 1 млрд йен (около 8,9 млн долларов). Сторона обвинения немедленно подала апелляцию, но суд оставил свое решение в силе. Сегодня утром 64-летний Гон покинул тесную тюремную камеру. У ворот тюрьмы его встречала дочь Каролина.По условиям соглашения, ему запрещено покидать Японию, пользоваться смартфоном и общаться с сотрудниками Nissan. При этом, по предварительному запросу, Карлон Гон сможет участвовать в заседаниях правлений Nissan, Mitsubishi и Renault, поскольку все еще занимает пост директора в каждой из этих компаний. В его доме установят видеокамеры. Пользоваться компьютером он сможет только в офисе своего адвоката. По слухам, Гон не слишком доволен условиями освобождения, но все-таки это лучше, чем камера изолятора.Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года по анонимному доносу. Прокуратура обвиняет его в занижении размеров личных доходов и в уклонении от уплаты налогов. В ответ Гон обвинил Nissan в заговоре и предательстве. 17 лет назад он буквально спас Nissan от разорения. Следствие прорабатывает все версии. 
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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