30 января 2018, 12:51

Карлос Сайнс прокатился за рулем Renault на ралли Монте-Карло

Гонщик выступил в качестве пилота VIP-автомобиля сопровождения на 14-километровом отрезке SS17 La Cabanette-Col de Braus, который проходит через Приморские Альпы, окружающие княжество Монако.
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Карлос Сайнс прокатился за рулем Renault на ралли Монте-Карло Renault

Данный участок, закрывавший первую гонку WRC сезона 2018 года, начинается на высоте 1400 м над уровнем моря, уходит вниз крутым серпантином, а затем снова взбирается вверх и проходит через высокогорный перевал.

«Я всегда мечтал, и сегодня эта мечта претворилась в жизнь. Я всегда хотел выступить в ралли со штурманом, стенограммой — и, наконец, мне это удалось. Автомобиль хорош. Я пробовал разные режимы вождения, чтобы выбрать наиболее для себя комфортный. Здесь предлагается гоночный режим, спортивный и некоторые регулировки сцепления с дорогой. Порадовало точное рулевое управление, а подвеска достаточно жесткая для извилистых участков, и мне это понравилось», — прокомментировал Карлос Сайнс.

Бренд Renault имеет давнюю историю выступлений на Ралли Монте-Карло. Первый Renault, заявленный от частного владельца, выиграл эту гонку в 1925 году, а Renault Nervasport праздновал победу в 1935-м. Жан Раньотти победил на ралли в 1981 году за рулем Renault 5 Turbo, а в 2018 году отмечается 60-летняя годовщина победы специальной версии Dauphine под управлением Жака Фере и Ги Монресса в 1958 году. Карлос Сайнс-старший побеждал на Ралли Монте-Карло трижды: в 1991-м, 1995-м и 1998 годах, а в 1990-м и 1992 году становился чемпионом мира.

Автоспорт Рено

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Карлос Сайнс прокатился за рулем Renault на ралли Монте-Карло
Данный участок, закрывавший первую гонку WRC сезона 2018 года, начинается на высоте 1400 м над уровнем моря, уходит вниз крутым серпантином, а затем снова взбирается вверх и проходит через высокогорный перевал. «Я всегда мечтал, и сегодня эта мечта претворилась в жизнь. Я всегда хотел выступить в ралли со штурманом, стенограммой — и, наконец, мне это удалось. Автомобиль хорош. Я пробовал разные режимы вождения, чтобы выбрать наиболее для себя комфортный. Здесь предлагается гоночный режим, спортивный и некоторые регулировки сцепления с дорогой. Порадовало точное рулевое управление, а подвеска достаточно жесткая для извилистых участков, и мне это понравилось», — прокомментировал Карлос Сайнс.Бренд Renault имеет давнюю историю выступлений на Ралли Монте-Карло. Первый Renault, заявленный от частного владельца, выиграл эту гонку в 1925 году, а Renault Nervasport праздновал победу в 1935-м. Жан Раньотти победил на ралли в 1981 году за рулем Renault 5 Turbo, а в 2018 году отмечается 60-летняя годовщина победы специальной версии Dauphine под управлением Жака Фере и Ги Монресса в 1958 году. Карлос Сайнс-старший побеждал на Ралли Монте-Карло трижды: в 1991-м, 1995-м и 1998 годах, а в 1990-м и 1992 году становился чемпионом мира.
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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