Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

18 июля 2019, 10:08

Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?

  • 2412
  • 0
Власти российских мегаполисов всерьез озадачены растущей автомобилизацией. Построенные дорогие не справляются с возросшим количеством транспорта – нужны другие меры, сдерживающие число машин в городах. Один из таких способов – карпулинг. Минтранс уже готовит пакет документов, касающийся этого сервиса.

Что такое карпулинг?

Речь идет о сервисе, который может объединять пассажиров и водителя. Предположим, каждое утро вы направляетесь из отдаленного района города в центр. Вы ищите попутчиков, которым необходимо ехать по аналогичному маршруту. Вы назначаете цену поездки и, тем самым, минимизируете транспортные расходы. Кроме того, такая модель эффективна с точки зрения снижения трафика и выброса в атмосферу вредных веществ.

Ранее мы писали
Сервисы краткосрочного проката становятся все более популярными в мегаполисах. Пользоваться каршерингом иной ...
Читать далее
Сейчас подобная схема поездок используется в России французской компанией BlaBlaCar. Правда, этот сервис специализируется на междугородних поездках. Примечательно, что им пользуются по всему миру 35 млн человек, и немалой частью аудитории являются россияне. Ранее сооснователь компании Николас Брюссон рассказал, что в России популярность сервиса растет гораздо быстрее, чем в других странах.

Очевидно, что совместные поездки водителя и попутчиков между районами больших городов тоже были бы востребованы. Именно поэтому крупные компании уже попробовали реализовать эту схему. К примеру, Mail.ru создал сервис BeepCar, где можно зарегистрироваться водителям и пассажирам. В приложении можно ставить друг другу оценки и, исходя из отзывов, решать, совершать ли поездку с определенным лицом.

Яндекс, в свою очередь, запустил проект «Яндекс.Попутка». Правда, пока что сервис работает ограниченно – лишь в нескольких областях России. В компании говорят, что проект будет активно развиваться, поскольку есть спрос.

Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги» « На примере компании BlaBlaCar успех этого направления очевиден: спрос есть, даже некоторые перевозчики маскируются на этом ресурсе под видом обычных автолюбителей. К тому же, к сожалению, пассажироперевозки в нашей стране пока развиты плохо, а в некоторых регионах очень плохо. И каррпулинг мог бы соединить заинтересованных людей друг в друге »
Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
Эксперты убеждены: в России подобный сервис, конечно, будет пользоваться спросом. Он позволяет совершать бюджетные поездки и интересен для определенной публики. В частности, для студентов и молодых людей, готовых путешествовать в формате автостопа, только более предсказуемого. Правда, необходимо выставлять жесткие требования к перевозчикам и контролировать их деятельность.

Перевозчик карпулинга. Требования

В законопроекте Минтранс прописал правила для тех, кто хочет участвовать в системе карпулинга в качестве перевозчика. Так, водитель должен будет иметь права категории В и стаж вождения не менее 2 лет. В сутки перевозчику позволят совершать только две совместные поездки, а число попутчиков ограничат пятью пассажирами.

Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком будут осуществляться только в безналичной форме. За нарушение этих правил перевозчикам грозит блокировка в агрегаторе.

Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Для перевозчиков не помешает единая база, возможно, на уровне сайта с последующей регистрацией. Это необходимо, чтобы клиент мог посмотреть банально историю водителя, для собственной же безопасности. И также отметить маршрут следования с личной регистрацией. И конечно, будет не лишним эту сферу деятельности вывести на уровень самозанятости »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Сегодня содержать собственный автомобиль дорого, поэтому в крупных городах появляется все больше способов добраться до нужного места. Наряду с каршерингом карпулинг мог бы стать хорошей альтернативой такси – поездки при таком способе будут обходиться пассажирам дешевле.

К тому же, городской карпулинг поможет в будущем эффективно бороться с пробками благодаря сокращению количества машин на дорогах. Согласно исследованию MIT, только в Нью-Йорке весь спрос могут удовлетворить 3 тыс. машин с тремя пассажирскими местами или 2 тыс. десятиместных минивенов. Таким образом, количество такси на дорогах могло бы снизиться на 75%.

Однако пока что карпулинг существует в России фактически вне правового поля. К тому же из-за отсутствия законодательной базы наблюдается серьезный отток пассажиров с автовокзалов – порядка 20% по оценкам специалистов. «Серые» перевозчики берут деньги наличными, соответственно уклоняются от налогов. Все это бьет по транспортной экономике городов.

Плюсы и минусы
Разгружает дороги города.Отбирает пассажиров у общественного транспорта.
Дешевле, чем такси.Нет законодательной базы и ответственности водителя.
Багоприятно сказывается на экологии.нет уверенности в действиях перевозчика: может отменить поездку или опоздать.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение
Арина Милая
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Помощь в выборе авто
Если вы сомневатетесь в подборе автомобиля, то лучше доверить это дело профессионалам , автоподборщикам (я не давно купил так автомобиль КИа Оптима 2017 года ) , и еще с ним с экономил, он с продавцом торганулся -80 000 получилось , я конечно отдал ему 20 000 за работу его но того стоило. А нашел его ...
Tsikalov
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена. маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
Влад
Рейтинг самых надежных авто старше 10 лет
Это пипец, товарищи. Бред полный. Вектра Б, пассат б5 и примера?! Самые надежные? Что курят авторы? Опель по ходовке более менее, но он просто гниет. Живых нет. Пассат аналогично. Примера просто хлам и по кузову, и по мотору... По всему
Alex
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Что такое карпулинг?Речь идет о сервисе, который может объединять пассажиров и водителя. Предположим, каждое утро вы направляетесь из отдаленного района города в центр. Вы ищите попутчиков, которым необходимо ехать по аналогичному маршруту. Вы назначаете цену поездки и, тем самым, минимизируете транспортные расходы. Кроме того, такая модель эффективна с точки зрения снижения трафика и выброса в атмосферу вредных веществ.{{material_125713}} Сейчас подобная схема поездок используется в России французской компанией BlaBlaCar. Правда, этот сервис специализируется на междугородних поездках. Примечательно, что им пользуются по всему миру 35 млн человек, и немалой частью аудитории являются россияне. Ранее сооснователь компании Николас Брюссон рассказал, что в России популярность сервиса растет гораздо быстрее, чем в других странах.Очевидно, что совместные поездки водителя и попутчиков между районами больших городов тоже были бы востребованы. Именно поэтому крупные компании уже попробовали реализовать эту схему. К примеру, Mail.ru создал сервис BeepCar, где можно зарегистрироваться водителям и пассажирам. В приложении можно ставить друг другу оценки и, исходя из отзывов, решать, совершать ли поездку с определенным лицом.Яндекс, в свою очередь, запустил проект «Яндекс.Попутка». Правда, пока что сервис работает ограниченно – лишь в нескольких областях России. В компании говорят, что проект будет активно развиваться, поскольку есть спрос. {{person_49_На примере компании BlaBlaCar успех этого направления очевиден: спрос есть, даже некоторые перевозчики маскируются на этом ресурсе под видом обычных автолюбителей. К тому же, к сожалению, пассажироперевозки в нашей стране пока развиты плохо, а в некоторых регионах очень плохо. И каррпулинг мог бы соединить заинтересованных людей друг в друге}} Эксперты убеждены: в России подобный сервис, конечно, будет пользоваться спросом. Он позволяет совершать бюджетные поездки и интересен для определенной публики. В частности, для студентов и молодых людей, готовых путешествовать в формате автостопа, только более предсказуемого. Правда, необходимо выставлять жесткие требования к перевозчикам и контролировать их деятельность.Перевозчик карпулинга. ТребованияВ законопроекте Минтранс прописал правила для тех, кто хочет участвовать в системе карпулинга в качестве перевозчика. Так, водитель должен будет иметь права категории В и стаж вождения не менее 2 лет. В сутки перевозчику позволят совершать только две совместные поездки, а число попутчиков ограничат пятью пассажирами.Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком будут осуществляться только в безналичной форме. За нарушение этих правил перевозчикам грозит блокировка в агрегаторе. {{person_111_Для перевозчиков не помешает единая база, возможно, на уровне сайта с последующей регистрацией. Это необходимо, чтобы клиент мог посмотреть банально историю водителя, для собственной же безопасности. И также отметить маршрут следования с личной регистрацией. И конечно, будет не лишним эту сферу деятельности вывести на уровень самозанятости}}Сегодня содержать собственный автомобиль дорого, поэтому в крупных городах появляется все больше способов добраться до нужного места. Наряду с каршерингом карпулинг мог бы стать хорошей альтернативой такси – поездки при таком способе будут обходиться пассажирам дешевле.К тому же, городской карпулинг поможет в будущем эффективно бороться с пробками благодаря сокращению количества машин на дорогах. Согласно исследованию MIT, только в Нью-Йорке весь спрос могут удовлетворить 3 тыс. машин с тремя пассажирскими местами или 2 тыс. десятиместных минивенов. Таким образом, количество такси на дорогах могло бы снизиться на 75%.Однако пока что карпулинг существует в России фактически вне правового поля. К тому же из-за отсутствия законодательной базы наблюдается серьезный отток пассажиров с автовокзалов – порядка 20% по оценкам специалистов. «Серые» перевозчики берут деньги наличными, соответственно уклоняются от налогов. Все это бьет по транспортной экономике городов.
2019-07-18
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Тольятти Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.