Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
- 2412
- 0
Что такое карпулинг?
Речь идет о сервисе, который может объединять пассажиров и водителя. Предположим, каждое утро вы направляетесь из отдаленного района города в центр. Вы ищите попутчиков, которым необходимо ехать по аналогичному маршруту. Вы назначаете цену поездки и, тем самым, минимизируете транспортные расходы. Кроме того, такая модель эффективна с точки зрения снижения трафика и выброса в атмосферу вредных веществ.
Очевидно, что совместные поездки водителя и попутчиков между районами больших городов тоже были бы востребованы. Именно поэтому крупные компании уже попробовали реализовать эту схему. К примеру, Mail.ru создал сервис BeepCar, где можно зарегистрироваться водителям и пассажирам. В приложении можно ставить друг другу оценки и, исходя из отзывов, решать, совершать ли поездку с определенным лицом.
Яндекс, в свою очередь, запустил проект «Яндекс.Попутка». Правда, пока что сервис работает ограниченно – лишь в нескольких областях России. В компании говорят, что проект будет активно развиваться, поскольку есть спрос.
|
«
На примере компании BlaBlaCar успех этого направления очевиден: спрос есть, даже некоторые перевозчики маскируются на этом ресурсе под видом обычных автолюбителей. К тому же, к сожалению, пассажироперевозки в нашей стране пока развиты плохо, а в некоторых регионах очень плохо. И каррпулинг мог бы соединить заинтересованных людей друг в друге
»
Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
Перевозчик карпулинга. Требования
В законопроекте Минтранс прописал правила для тех, кто хочет участвовать в системе карпулинга в качестве перевозчика. Так, водитель должен будет иметь права категории В и стаж вождения не менее 2 лет. В сутки перевозчику позволят совершать только две совместные поездки, а число попутчиков ограничат пятью пассажирами.
Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком будут осуществляться только в безналичной форме. За нарушение этих правил перевозчикам грозит блокировка в агрегаторе.
|
«
Для перевозчиков не помешает единая база, возможно, на уровне сайта с последующей регистрацией. Это необходимо, чтобы клиент мог посмотреть банально историю водителя, для собственной же безопасности. И также отметить маршрут следования с личной регистрацией. И конечно, будет не лишним эту сферу деятельности вывести на уровень самозанятости
»
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
К тому же, городской карпулинг поможет в будущем эффективно бороться с пробками благодаря сокращению количества машин на дорогах. Согласно исследованию MIT, только в Нью-Йорке весь спрос могут удовлетворить 3 тыс. машин с тремя пассажирскими местами или 2 тыс. десятиместных минивенов. Таким образом, количество такси на дорогах могло бы снизиться на 75%.
Однако пока что карпулинг существует в России фактически вне правового поля. К тому же из-за отсутствия законодательной базы наблюдается серьезный отток пассажиров с автовокзалов – порядка 20% по оценкам специалистов. «Серые» перевозчики берут деньги наличными, соответственно уклоняются от налогов. Все это бьет по транспортной экономике городов.
|Разгружает дороги города.
|Отбирает пассажиров у общественного транспорта.
|Дешевле, чем такси.
|Нет законодательной базы и ответственности водителя.
|Багоприятно сказывается на экологии.
|нет уверенности в действиях перевозчика: может отменить поездку или опоздать.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве