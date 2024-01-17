Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет

Ранее мы писали Зачем Криштиану Роналду тайно увозит свои суперкары из Турина? В Турине папарацци запечатлели на видео, как автомобили Криштиану Роналду ночью загоняли в автовоз. В автопарке ... Читать далее

В ежемесячный платеж уже включен шиномонтаж, ТО, ремонт и подменный автомобиль, а также 1 500 километров пробега. Перепробег оплачивается дополнительно. На машине разрешено ездить по России в радиусе 2 000 километров от Москвы. То есть можно отправиться на Териберку, в Челябинск или в Сочи. К вождению одного автомобиля допускаются до пяти водителей, зарегистрированных в сервисе. Автомобиль выдается клиенту чистым и полностью заправленным, таким же его надо вернуть обратно.

Можно арендовать новые китайские кроссоверы: Chery Tiggo 7 Pro (от 68 тысяч рублей в месяц), Geely Coolray (от 58 тысяч) и Exeed LX (от 73 тысяч). Есть подержанная Kia Rio X-Line (от 47 тысяч) и Audi A3 (от 94 тысяч). Также клиент может оставить заявку на желаемый автомобиль, и компания рассмотрит возможность его предоставить. Отметим, что сервисы подписки предлагают и сами производители напрямую. Например, внедорожники УАЗ «Патриот» и «Хантер» можно арендовать за 52 тысяч рублей в месяц, «Пикап» обойдется на пару тысяч дороже.

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