Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Можно арендовать новые китайские кроссоверы: Chery Tiggo 7 Pro (от 68 тысяч рублей в месяц), Geely Coolray (от 58 тысяч) и Exeed LX (от 73 тысяч). Есть подержанная Kia Rio X-Line (от 47 тысяч) и Audi A3 (от 94 тысяч). Также клиент может оставить заявку на желаемый автомобиль, и компания рассмотрит возможность его предоставить. Отметим, что сервисы подписки предлагают и сами производители напрямую. Например, внедорожники УАЗ «Патриот» и «Хантер» можно арендовать за 52 тысяч рублей в месяц, «Пикап» обойдется на пару тысяч дороже.
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17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
-
12.01.2024, 07:13
Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте
Самой популярной моделью китайского бренда Chery в России по итогам 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Модель продается и в Австралии, где недавно проверили его безопасность в новых ужесточенных краш-тестах.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
- 1 295 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 2 228 000 РGeely Coolray 2022 в Москве
- 2 289 900 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
- 1 900 000 РChery Tiggo 7 Pro 2022 в Зеленограде
- 2 013 000 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
- 2 442 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 1 930 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 2 147 000 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
- 1 357 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 122 500 РKIA Rio 2014 в Москве
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