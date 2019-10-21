21 октября 2019, 12:18
Каршеринг YouDrive распродает автомобили
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Каршеринг-сервис YouDrive в рамках планового обновления автопарка выставил на продажу первую партию из 80 машин Smart 2016 года выпуска. Эксперты полагают, что найти покупателей будет непросто.
Фото: РБК
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Как сообщил руководитель YouDrive Борис Голиков журналистам РБК, продажа машин из автопарка - еще одна форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Сейчас у каршеринг-сервиса есть машины, которые находятся в хорошем состоянии, и для клиентов – это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене. Стоимость каждой конкретной машины будут определять в зависимости от ее состояния, остаточной стоимости и среднерыночной цены данной марки и модели.
Сейчас в автопарке YouDrive порядка 2 000 автомобилей: Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, Mini Cooper, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и электрические BMW i3. Первыми в продажу поступили автомобили Smart, но по мере достижения трехлетнего возраста клиентам предложат и другие модели. В соответствии с требованием департамента транспорта Москвы в каршеринге нельзя эксплуатировать автомобили старше 3 лет. По мнению экспертов, каршеринговые автомобили будет продать еще сложнее, чем машины, отработавшие в такси. В отличие от таксистов, пользователи каршеринга машины не берегут вовсе.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
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