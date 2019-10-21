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21 октября 2019, 12:18

Каршеринг YouDrive распродает автомобили

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Каршеринг-сервис YouDrive в рамках планового обновления автопарка выставил на продажу первую партию из 80 машин Smart 2016 года выпуска. Эксперты полагают, что найти покупателей будет непросто.
Каршеринг YouDrive распродает автомобили

Фото: РБК

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Сегодня YouDrive объявил о продаже 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска, которые в течение последних трех лет работали в каршеринге. Все выставленные на продажу автомобили пока еще трудятся на линии. Их можно забронировать, провести полноценный тест-драйв в рамках аренды и при желании оформить заявку на покупку прямо в мобильном приложении. Цену обещают установить ниже среднерыночной – чуть менее 500 000 рублей.

Как сообщил руководитель YouDrive Борис Голиков журналистам РБК, продажа машин из автопарка - еще одна форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Сейчас у каршеринг-сервиса есть машины, которые находятся в хорошем состоянии, и для клиентов – это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене. Стоимость каждой конкретной машины будут определять в зависимости от ее состояния, остаточной стоимости и среднерыночной цены данной марки и модели. 

Сейчас в автопарке YouDrive порядка 2 000 автомобилей: Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, Mini Cooper, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и электрические BMW i3. Первыми в продажу поступили автомобили Smart, но по мере достижения трехлетнего возраста клиентам предложат и другие модели. В соответствии с требованием департамента транспорта Москвы в каршеринге нельзя эксплуатировать автомобили старше 3 лет. По мнению экспертов, каршеринговые автомобили будет продать еще сложнее, чем машины, отработавшие в такси. В отличие от таксистов, пользователи каршеринга машины не берегут вовсе.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Форум Smart Roadster
Привет, треснул корпус двигателя, скажите где реально можно отремонтировать или купить двигатель на смарт роадстер 2003г. Желательно по разумной цене.
Инна
Форум Smart For Four
Где купить порог левый и заднюю дверь???? 89609349777
Маргарита
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Каршеринг YouDrive распродает автомобили
{{material_126713}}Сегодня YouDrive объявил о продаже 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска, которые в течение последних трех лет работали в каршеринге. Все выставленные на продажу автомобили пока еще трудятся на линии. Их можно забронировать, провести полноценный тест-драйв в рамках аренды и при желании оформить заявку на покупку прямо в мобильном приложении. Цену обещают установить ниже среднерыночной – чуть менее 500 000 рублей.Как сообщил руководитель YouDrive Борис Голиков журналистам РБК, продажа машин из автопарка - еще одна форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Сейчас у каршеринг-сервиса есть машины, которые находятся в хорошем состоянии, и для клиентов – это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене. Стоимость каждой конкретной машины будут определять в зависимости от ее состояния, остаточной стоимости и среднерыночной цены данной марки и модели. Сейчас в автопарке YouDrive порядка 2 000 автомобилей: Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, Mini Cooper, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и электрические BMW i3. Первыми в продажу поступили автомобили Smart, но по мере достижения трехлетнего возраста клиентам предложат и другие модели. В соответствии с требованием департамента транспорта Москвы в каршеринге нельзя эксплуатировать автомобили старше 3 лет. По мнению экспертов, каршеринговые автомобили будет продать еще сложнее, чем машины, отработавшие в такси. В отличие от таксистов, пользователи каршеринга машины не берегут вовсе.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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