23 марта 2020, 00:51
Каршеринговый автомобиль влетел в ограждение Красной площади
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Фото: "Известия"
Каршеринговые автомобили регулярно попадают в аварии. Чаще всего виновниками становятся водители, купившие фейковый аккаунт. Ощущение анонимности и безнаказанности часто приводит к серьезным ДТП. В Москве пьяный водитель без прав протаранил ограждение на Красной площади.
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Полицейские оперативно задержали обоих мужчин. В отношении водителя составили административный протокол за вождение в трезвом виде, а в отношении его приятеля - за передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. К счастью, прохожие и другие автомобили в ДТП не пострадали.
Ранее полицейские Петербурга задержали мужчину по подозрению в торговле фальшивыми аккаунтами каршеринг-сервисов. Фотографии чужих паспортов и водительских удостоверений он брал из базы микрокредитной организации. По данным следствия, в период с июня по октябрь 2019 года подозреваемый зарегистрировал на подставных лиц десятки аккаунтов для доступа к каршеринг-сервисам. За один аккаунт он просил от двух до пяти тысяч рублей.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
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