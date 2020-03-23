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23 марта 2020, 00:51

Каршеринговый автомобиль влетел в ограждение Красной площади

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Фото: "Известия"
Каршеринговые автомобили регулярно попадают в аварии. Чаще всего виновниками становятся водители, купившие фейковый аккаунт. Ощущение анонимности и безнаказанности часто приводит к серьезным ДТП. В Москве пьяный водитель без прав протаранил ограждение на Красной площади.
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Инцидент произошел в ночь на воскресенье. 28-летний гражданин Молдовы катался по Москве со своим другом на каршеринговом Nissan Qashqai. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения. На повороте с Ильинки на Красную площадь водитель не справился с управлением и автомобиль на полном ходу влетел в бетонное ограждение.

Полицейские оперативно задержали обоих мужчин. В отношении водителя составили административный протокол за вождение в трезвом виде, а в отношении его приятеля - за передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. К счастью, прохожие и другие автомобили в ДТП не пострадали. 

Ранее полицейские Петербурга задержали мужчину по подозрению в торговле фальшивыми аккаунтами каршеринг-сервисов. Фотографии чужих паспортов и водительских удостоверений он брал из базы микрокредитной организации. По данным следствия, в период с июня по октябрь 2019 года подозреваемый зарегистрировал на подставных лиц десятки аккаунтов для доступа к каршеринг-сервисам. За один аккаунт он просил от двух до пяти тысяч рублей.
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Каршеринговый автомобиль влетел в ограждение Красной площади
{{material_128751}}Инцидент произошел в ночь на воскресенье. 28-летний гражданин Молдовы катался по Москве со своим другом на каршеринговом Nissan Qashqai. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения. На повороте с Ильинки на Красную площадь водитель не справился с управлением и автомобиль на полном ходу влетел в бетонное ограждение.Полицейские оперативно задержали обоих мужчин. В отношении водителя составили административный протокол за вождение в трезвом виде, а в отношении его приятеля - за передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. К счастью, прохожие и другие автомобили в ДТП не пострадали. Ранее полицейские Петербурга задержали мужчину по подозрению в торговле фальшивыми аккаунтами каршеринг-сервисов. Фотографии чужих паспортов и водительских удостоверений он брал из базы микрокредитной организации. По данным следствия, в период с июня по октябрь 2019 года подозреваемый зарегистрировал на подставных лиц десятки аккаунтов для доступа к каршеринг-сервисам. За один аккаунт он просил от двух до пяти тысяч рублей.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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