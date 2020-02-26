Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 февраля 2020, 17:21

КАСКО разрешили вписывать в ОСАГО

  • 2390
  • 0
Банк России выпустил указания, в соответствии с которыми, начиная с 8 марта 2020 года страховые компании смогут указывать на обратной стороне полиса ОСАГО данные о полисе добровольного автострахования (КАСКО).
Ранее мы писали
В недалеком будущем в России может появиться универсальный полис автомобильного страхования. Министерство ...
Читать далее
Первый шаг к объединению полисов обязательного и добровольного автострахования сделан. При оформлении ОСАГО в полис можно будет вписать и данные по КАСКО. Оформлять два отдельных договора не потребуется. Новый «гибридный» страховой продукт может быть как бумажным, так и электронным.

Одновременно Банк России прописал минимальные требования к договору добровольного автострахования, если он объединяется с ОСАГО. Список рисков по КАСКО должен включать утрату (гибель) или повреждения транспортного средства, а размер франшизы не должен превышать 20% от страховой суммы. В случае прекращения действия полиса обязательного автострахования будет заканчиваться и действие полиса добровольного. Обратное неверно. Договор КАСКО можно расторгнуть независимо от ОСАГО.

Впервые предложение объединить ОСАГО и КАСКО прозвучало в апреле 2019 года. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») озвучил его во время выступления премьер-министра Дмитрия Медведева в нижней палате парламента. Медведев тогда назвал идею «хорошей и интересной». Несколько дней спустя в кулуарах Ялтинского форума замминистра финансов Алексей Моисеев также высказался за введение универсального полиса.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Great Car | отзывы
Когда продавал машину, позвонили из салона ГрейтКар и сказали, что у них есть покупатель. Я согласился, машину у них оставил, и конечно же выяснилось, что покупателя нет, но мне это сразу не сказали, врали по телефону про кредит, какие-то проблемы и так далее. Я через месяц прочухал, что дело темное ...
Яков
Автостиль-Охта Ravon | отзывы
Хотел воспользоваться услугой обмена машин, trade-in, но не получилось. Мою Чери оценили очень низко. Машина в хорошем состоянии, в ДТП не была, серьезных дефектов нет. Сразу не глядя назначили цену в 150 тысяч, и скидка на новую машину получалась смешная. А когда я стал требовать объяснений, еще раз ...
Олег
Чери Центр Лефортово | отзывы
По телефону уточнил наличие нужного цвета, сразу подал заявку на кредит, через 40 минут мне перезвонили и подтвердили одобрение от 2х банков, даже ставку назвали, 7,5%. Но когда я приехал в салон, то нужного цвета не нашлось, как мне сказали, его успели продать (за тот час, что я ехал) . А заявку пришлось ...
Аркадий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
КАСКО разрешили вписывать в ОСАГО
{{material_126323}}Первый шаг к объединению полисов обязательного и добровольного автострахования сделан. При оформлении ОСАГО в полис можно будет вписать и данные по КАСКО. Оформлять два отдельных договора не потребуется. Новый «гибридный» страховой продукт может быть как бумажным, так и электронным.Одновременно Банк России прописал минимальные требования к договору добровольного автострахования, если он объединяется с ОСАГО. Список рисков по КАСКО должен включать утрату (гибель) или повреждения транспортного средства, а размер франшизы не должен превышать 20% от страховой суммы. В случае прекращения действия полиса обязательного автострахования будет заканчиваться и действие полиса добровольного. Обратное неверно. Договор КАСКО можно расторгнуть независимо от ОСАГО.Впервые предложение объединить ОСАГО и КАСКО прозвучало в апреле 2019 года. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») озвучил его во время выступления премьер-министра Дмитрия Медведева в нижней палате парламента. Медведев тогда назвал идею «хорошей и интересной». Несколько дней спустя в кулуарах Ялтинского форума замминистра финансов Алексей Моисеев также высказался за введение универсального полиса.
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Республика Татарстан Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться