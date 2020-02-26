26 февраля 2020, 17:21
КАСКО разрешили вписывать в ОСАГО
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Банк России выпустил указания, в соответствии с которыми, начиная с 8 марта 2020 года страховые компании смогут указывать на обратной стороне полиса ОСАГО данные о полисе добровольного автострахования (КАСКО).
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Одновременно Банк России прописал минимальные требования к договору добровольного автострахования, если он объединяется с ОСАГО. Список рисков по КАСКО должен включать утрату (гибель) или повреждения транспортного средства, а размер франшизы не должен превышать 20% от страховой суммы. В случае прекращения действия полиса обязательного автострахования будет заканчиваться и действие полиса добровольного. Обратное неверно. Договор КАСКО можно расторгнуть независимо от ОСАГО.
Впервые предложение объединить ОСАГО и КАСКО прозвучало в апреле 2019 года. Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») озвучил его во время выступления премьер-министра Дмитрия Медведева в нижней палате парламента. Медведев тогда назвал идею «хорошей и интересной». Несколько дней спустя в кулуарах Ялтинского форума замминистра финансов Алексей Моисеев также высказался за введение универсального полиса.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
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