Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

8 января 2026, 07:34

Легендарный мотоцикл получил новую жизнь — как изменился Virago после тюнинга

Мастерские по кастомизации мотоциклов появляются и исчезают, но их работы остаются. Британская LV Custom давно не появлялась в соцсетях, но ее проекты до сих пор обсуждают. Один из них - необычный Yamaha Virago XV1100, который стал гораздо спортивнее. Как изменился культовый байк и почему он привлекает внимание - читайте в нашем материале.

Мир кастомных мотоциклов постоянно меняется: одни мастерские закрываются, другие только начинают свой путь. Однако уникальные проекты, созданные энтузиастами, продолжают жить и вдохновлять поклонников по всему миру. Яркий пример - Yamaha Virago XV1100, который после доработки в мастерской LV Custom из Лондона стал настоящим кафе-рейсером с характером.

Хотя сама мастерская уже давно не ведет активную деятельность, ее работы до сих пор вызывают интерес у ценителей необычных мотоциклов. Этот Virago - не просто очередной кастом, а результат тщательной работы и творческого подхода. Классический круизер превратился в динамичный и стильный байк, который сложно не заметить на дороге.

В процессе переделки мотоцикл получил полностью измененную посадку, что сразу же придало ему спортивный облик. Руль заменили на низкий, характерный для кафе-рейсеров, а сиденье стало более компактным и лаконичным. Благодаря этим изменениям Virago теперь выглядит гораздо агрессивнее и современнее, чем его стандартная версия.

Особое внимание мастера уделили деталям: на мотоцикле появились новые элементы обвеса, а также оригинальные решения в отделке. Например, топливный бак был перекрашен в глубокий темный цвет, а на боковых панелях появились фирменные акценты. Все это подчеркивает индивидуальность байка и выделяет его среди других кастомов.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Двигатель Yamaha Virago XV1100 известен своей надежностью и мощностью, но мастера LV Custom решили сделать его еще более выразительным. Были установлены новые выхлопные трубы, которые не только изменили звук, но и добавили мощности. Подвеска и тормоза также подверглись модернизации, чтобы соответствовать новому стилю и обеспечить лучшую управляемость.

В результате получился мотоцикл, который сочетает в себе классические черты и современные тенденции. Он идеально подходит для тех, кто ценит индивидуальность и не боится выделяться. По информации autoevolution, этот проект стал одним из самых заметных в портфолио LV Custom и до сих пор вдохновляет других мастеров на эксперименты с Yamaha Virago.

Упомянутые марки: Yamaha
Похожие материалы Ямаха

