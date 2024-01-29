Кастомный хот-род на базе армейского Humvee продали за 73 млн рублей

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Уникальный проект задумали и реализовали специалисты двух американских фирм: Danton Arts Kustoms и Frenchy Export. У Николаса Пулвера из Frenchy Exports на заднем дворе пылился кузов Humvee 2009 года выпуска, и когда Александр Дантон, владелец Danton Arts Kustoms, приехал к нему в гости, они вместе разработали проект будущего хот-рода.

Кузов укоротили на 25 см, а стойки крыши – на 10 см, чтобы сделать автомобиль более приземистым. В конструкции использовали элементы от Ram 1500, а пару подрамников Humvee получил от Porsche Cayenne. От «немца» же достались патрубки выпускной системы. В Миссури Пулвер приобрел авиационное антикрыло и приварил его к специальной алюминиевой раме. Под капот установили 6,2-литровый бензиновый турбомотор V8 Hellcat, который развивает до 726 л.с. В оснащение добавили несколько современных функций, например, ЖК-дисплей и систему дистанционного запуска двигателя.

Фото: Barrett-Jackson

В итоге получился брутальный и мощный пикап, достойный сняться в голливудском блокбастере с Джейсоном Стэтхэмом, Арнольдом Шварценеггером и Дуэйном Скалой Джонсоном в главных ролях. В минувшие выходные на аукционе Barrett-Jackson кто-то заплатил за него 825 тысяч долларов или порядка 73 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

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