«Летающий» катамаран SS-18: 103 км/ч над волнами без единого штурвала

Катамаран SS-18: 103 км/ч над волнами и уникальная система управления

Яхта-катамаран SS-18 с необычной конструкцией и четырьмя водометами способна развивать скорость до 103 км/ч, скользя над водой выше волн. Эта модель выделяется не только внешне, но и техническими решениями, которые могут изменить представление о скоростных яхтах.

Яхта-катамаран SS-18 с необычной конструкцией и четырьмя водометами способна развивать скорость до 103 км/ч, скользя над водой выше волн. Эта модель выделяется не только внешне, но и техническими решениями, которые могут изменить представление о скоростных яхтах.

Яхта-катамаран SS-18 сразу обращает на себя внимание своим футуристическим обликом и техническими особенностями. За годы работы инженеры мирового судоходства, создали транспорт, который не просто выделяются на фоне других яхт, а буквально меняет представление о возможностях скоростного водного транспорта. Катамаранная компоновка с двумя параллельными корпусами и высокой палубой обеспечивает не только эффектный внешний вид, но и динамику движения.

Главная отличительная черта SS-18 - способность скользить по поверхности воды, не теряя скорости даже на волнах. Просадка всего 400 мм позволяет яхте идти выше гребней, а система контроля стабильности (SCS) поддерживает плавность хода. В отличие от традиционных катеров, которые часто «прыгают» на волнах, 18-метровый катамаран движется ровно и уверенно, что особенно важно для комфорта на больших скоростях.

Силовая установка SS-18 состоит из четырех различных водометных приводов, каждый из которых работает от собственного 270-сильного двигателя с наддувом. Совокупная мощность - 1080 л.с., что позволяет развивать скорость до 103 км/ч. Для сравнения, расстояние между Сан-Тропе и Монако яхта преодолевает примерно за час. Рулевое управление реализовано по принципу, схожему с авиационным технологиям: отсутствует классический руль, векторная тяга регулируется индивидуально для каждого привода, что снижает сопротивление воды и повышает маневренность.

На палубе предусмотрены четыре пассажирских места под капитанскими креслами. Оборудование включает современную панель Garmin с двумя сенсорными экранами, спрятанную под черным стеклом. Стоимость SS-18 от 1,3 миллиона долларов (примерно 110 млн. руб), а первые семь владельцев уже прошли обучение и готовятся к выходу на воду.

Интересно, что тенденция к внедрению инноваций на водном транспорте становится все заметнее. Например, в сегменте электроскутеров также наблюдается стремление к новым решениям, - подробности о технических особенностях электроскутеров. Это подтверждается тем, что рынок водного и наземного транспорта движется в сторону технологичности и устойчивых решений.

SS-18 - пример того, как современные инженерные подходы позволяют создавать не только быстрые, но и комфортабельные яхты. Минимальная посадка, высокая скорость, инновационное управление и продуманная эргономика делают эту модель интересной для тех, кто ценит не только стиль, но и реальные возможности на воде.