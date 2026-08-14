Итальянский «краб» за 30 миллионов: как амфибия Pagurus совместила военный десант, Cybertruck и премиальную роскошь

Катамаран-амфибия Pagurus: электропикап Tesla Cybertruck на борту и дизельные двигатели

Итальянская студия Lazzarini представила уникальный катамаран-амфибию Pagurus, сочетающий возможности передвижения по воде и суше. В грузовом отсеке - Tesla Cybertruck, который можно заряжать прямо на борту. Новинка выделяется техническими решениями и ориентирована на премиальный сегмент, что особенно актуально на фоне растущего интереса к необычным яхтам.

Итальянская студия Lazzarini представила уникальный катамаран-амфибию Pagurus, сочетающий возможности передвижения по воде и суше. В грузовом отсеке - Tesla Cybertruck, который можно заряжать прямо на борту. Новинка выделяется техническими решениями и ориентирована на премиальный сегмент, что особенно актуально на фоне растущего интереса к необычным яхтам.

Pagurus - новый катамаран-амфибия от итальянской дизайн-студии Lazzarini - сразу привлекает внимание необычными сочетаниями технологий. Судно четверти 25 метров не только способно передвигаться по воде, но и выбираться на суши благодаря уникальной системе цилиндров с потоковыми спиралями. Каждый из четырехцилиндровых двигателей оснащен дизельным двигателем мощностью 440 л.с., что позволяет механизму буквально «выкатывать» катамаран на берег.

В грузовом отсеке Pagurus размещен технологический пикап Tesla Cybertruck. Электромобиль можно заряжать прямо на борту — для этого на катамаране установлены солнечные батареи. При необходимости Cybertruck легко заменяется снегоходом или несколькими квадроциклами, что расширяет возможности транспортного средства для разных условий эксплуатации.

Фото: Lazzarini Design

Изначально проект задумывался для военных задач, однако после анализа рынка роскошных яхт Лаццарини сместила акцент на премиальный сегмент. Корпус Pagurus выполнен из стали, но в будущем предполагается облегченная версия с применением углеродного волокна. На воде катамаран приводится в движение двумя дизельными моторами Caterpillar по 900 л.с. каждая максимальная скорость достигает 50 км/ч.

Стоимость Pagurus стартует примерно с 30 миллионов долларов, что делает его доступным лишь для ограниченного круга покупателей. Точная дата начала продаж пока не объявлена, но интерес к российским проектам растет на фоне общей тенденции к решениям в яхтенном сегменте. Важно отметить, что в России также наблюдается спрос на необычные транспортные средства, и Pagurus может найти своих поклонников среди отечественных коллекционеров и предпринимателей.

Фото: Lazzarini Design

Для сравнения, на рынке уже появляются проекты, меняющие привычный взгляд на транспорт - например, инновационные вагоны с индивидуальными купе, о которых недавно рассказывалось в материалах о новых форматах ночных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом ( подробности об обслуживании и комфорте в поездах ). Пагурус же понимает, что современные технологии и нестандартные решения могут трансформировать не только железнодорожный, но и водный транспорт.

Pagurus - это не просто очередная роскошная яхта, пример того, как инженерные инновации и экологические технологии могут сочетаться в одном проекте. Важно, что электромобиль на борту получает заряд от солнечных батарей, а сам катамаран умеет работать в разных климатических условиях. Полученные решения могут стать ориентиром для будущих разработок в сегменте премиального транспорта.