Итальянский «краб» за 30 миллионов: как амфибия Pagurus совместила военный десант, Cybertruck и премиальную роскошь

14 августа 2026, 23:01
Катамаран-амфибия Pagurus: электропикап Tesla Cybertruck на борту и дизельные двигатели
Катамаран-амфибия Pagurus: электропикап Tesla Cybertruck на борту и дизельные двигатели
Итальянская студия Lazzarini представила уникальный катамаран-амфибию Pagurus, сочетающий возможности передвижения по воде и суше. В грузовом отсеке - Tesla Cybertruck, который можно заряжать прямо на борту. Новинка выделяется техническими решениями и ориентирована на премиальный сегмент, что особенно актуально на фоне растущего интереса к необычным яхтам.
Pagurus - новый катамаран-амфибия от итальянской дизайн-студии Lazzarini - сразу привлекает внимание необычными сочетаниями технологий. Судно четверти 25 метров не только способно передвигаться по воде, но и выбираться на суши благодаря уникальной системе цилиндров с потоковыми спиралями. Каждый из четырехцилиндровых двигателей оснащен дизельным двигателем мощностью 440 л.с., что позволяет механизму буквально «выкатывать» катамаран на берег.
В грузовом отсеке Pagurus размещен технологический пикап Tesla Cybertruck. Электромобиль можно заряжать прямо на борту — для этого на катамаране установлены солнечные батареи. При необходимости Cybertruck легко заменяется снегоходом или несколькими квадроциклами, что расширяет возможности транспортного средства для разных условий эксплуатации.
Изначально проект задумывался для военных задач, однако после анализа рынка роскошных яхт Лаццарини сместила акцент на премиальный сегмент. Корпус Pagurus выполнен из стали, но в будущем предполагается облегченная версия с применением углеродного волокна. На воде катамаран приводится в движение двумя дизельными моторами Caterpillar по 900 л.с. каждая максимальная скорость достигает 50 км/ч.
Стоимость Pagurus стартует примерно с 30 миллионов долларов, что делает его доступным лишь для ограниченного круга покупателей. Точная дата начала продаж пока не объявлена, но интерес к российским проектам растет на фоне общей тенденции к решениям в яхтенном сегменте. Важно отметить, что в России также наблюдается спрос на необычные транспортные средства, и Pagurus может найти своих поклонников среди отечественных коллекционеров и предпринимателей.
Для сравнения, на рынке уже появляются проекты, меняющие привычный взгляд на транспорт - например, инновационные вагоны с индивидуальными купе, о которых недавно рассказывалось в материалах о новых форматах ночных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом ( подробности об обслуживании и комфорте в поездах ). Пагурус же понимает, что современные технологии и нестандартные решения могут трансформировать не только железнодорожный, но и водный транспорт.
Pagurus - это не просто очередная роскошная яхта, пример того, как инженерные инновации и экологические технологии могут сочетаться в одном проекте. Важно, что электромобиль на борту получает заряд от солнечных батарей, а сам катамаран умеет работать в разных климатических условиях. Полученные решения могут стать ориентиром для будущих разработок в сегменте премиального транспорта.
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