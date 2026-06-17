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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 12:57

Категория М для электровелосипедов: новые правила, штрафы и регистрация с 2026 года

Категория М для электровелосипедов: новые правила, штрафы и регистрация с 2026 года

Кому нужны права на электровелосипед и как избежать штрафов - подробная инструкция

Категория М для электровелосипедов: новые правила, штрафы и регистрация с 2026 года

С 2026 года в России ужесточились требования к электровелосипедам: часть моделей приравнивается к мопедам, для управления потребуется категория М, а за нарушение грозят серьезные штрафы. Разбираемся, как не попасть под санкции и что важно знать владельцам.

С 2026 года в России ужесточились требования к электровелосипедам: часть моделей приравнивается к мопедам, для управления потребуется категория М, а за нарушение грозят серьезные штрафы. Разбираемся, как не попасть под санкции и что важно знать владельцам.

В 2026 году консольные электровелосипеды столкнулись с новыми требованиями: теперь часть электротранспорта официально приравнена к мопедам. Это означает, что для управления отдельными моделями требуется категория «М» или «АМ», а за отсутствие документов предусмотрены ощутимые штрафы. Причина изменений — рост популярности мощных электробайков и необходимость регулирования их использования на дорогах общего пользования.

Согласно постановлению правительства, электровелосипед считается мопедом, если его мощность составляет от 250 Вт, максимальная скорость превышает 25 км/ч, имеется возможность движения только на электромоторе или масса транспортного средства равна 35 кг и более. Даже если производитель заявляет обратное, инспекторы ГИБДД ориентируются на паспорт транспортного средства или экспертное заключение. Например, такие модели, как Delfast Top 3.0 или UrbaneX Alpha, требуют не только прав, но и обязательной регистрации.

За управление электровелосипедом без категории «М» в 2026 году предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей, при этом транспортное средство могут задержать. Если передать управление лицу без прав, штраф составит 30 000 рублей. Отсутствие регистрации грозит эвакуацией на штрафстоянку, а поездка в нетрезвом виде — лишением прав и административным арестом. Инспекторы используют мобильные комплексы для проверки скорости и мощности, поэтому скрыть реальные характеристики становится практически невозможно.

С получением категории «М» стало сложнее: теперь обязательны медкомиссия, обучение в автошколе и сдача экзаменов в ГИБДД. Стоимость обучения составляет от 8 000 до 15 000 рублей, госпошлина за выдачу прав — 2 000 рублей. Если у водителя уже есть права любой категории, категория «М» открывается автоматически. Для регистрации электровелосипеда необходимы ПТС, полис ОСАГО и прохождение процедуры в ГИБДД — только после этого выдаются номерной знак и свидетельство о регистрации.

Передвигаться на электровелосипеде с категорией «М» разрешено только по правой полосе, на автомагистралях движение запрещено. На велосипедных дорожках можно ездить при условии, что скорость не превышает 25 км/ч. Важно соблюдать требования: наличие застегнутого шлема, включение света в тёмное время суток и использование звукового сигнала. За превышение мощности предусмотрены штрафы — от 500 до 2 500 рублей или лишение права управления.

Среди популярных моделей только Xiaomi QiCycle и Cube Touring Hybrid не требуют прав, если они не были доработаны. Остальные — Delfast Top 3.0, Stels Navigator 500, UrbaneX Alpha — подпадают под новые правила. Программные ограничения скорости не всегда спасают: инспекторы могут проверить реальные параметры через ПТС, учреждения Росаккредитации или путём тест-драйва.

Частые ошибки владельцев — езда по тротуарам на высокой скорости, отсутствие звукового сигнала, света или страховки. За это предусмотрены отдельные штрафы. Если электровелосипед куплен за границей, важно проверить его сертификацию: несоответствие требованиям может привести к изъятию транспорта.

Вопросы по оформлению ОСАГО, процедурам получения прав и регистрации волнуют многих. Например, если мощность электровелосипеда составляет 250 Вт, но скорость выше 25 км/ч, права всё равно нужны. А если у водителя уже есть категория «B», пересдавать экзамен не потребуется. Инспекторы определяют характеристики по ПТС, на базе Росаккредитации и с помощью мобильных комплексов. Оформить страховку можно только на транспорт, приравненный к мопеду.

Для тех, кто следит за инновациями в сфере электротранспорта, важно учитывать, что ужесточение правил связано с ростом числа мощных моделей и необходимостью повысить безопасность на дорогах. Как и в случае с премиальными внедорожниками, где новые стандарты роскоши и технологии меняют рынок, например выход BYD Yangwang U8L с запасом хода на 1200 км .

Упомянутые марки: Xiaomi
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