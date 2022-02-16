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16 февраля 2022, 20:20

«Катюша» и другие: разбираемся в легендарных советских боевых машинах

Знаете ли вы, как появились знаменитые реактивные «Катюши», почему именно они получили такое название и какие у них были «родственники»? Сейчас расскажем!
BM-13

«Ерунда» и отсутствие потенциала

Работа над созданием реактивных снарядов началась в СССР ещё в двадцатых годах. А в 1937 году они были приняты на вооружение советской армией. Только использовались они сначала исключительно авиацией.

Начиная с 1938 года конструкторы НИИ №3 вели эксперименты по созданию многозарядной пусковой установки для реактивных снарядов. Технически работа шла успешно, но, как это часто бывало в Стране Советов, возникли проблемы другого характера.

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В то время «главным по пушкам» был заместитель наркома обороны по артиллерии Григорий Кулик. Обо всех новинках, созданных своими подчинёнными, этот человек должен был докладывать либо наркому, либо лично Сталину. Но потенциала в реактивных снарядах Кулик не увидел и посчитал их недостойными внимания. Соответственно, руководство никакой информации о подобной «ерунде» не получило.

В итоге один из инженеров третьего НИИ написал Сталину докладную записку, сообщив в ней о новом оружии. Сталин идеей заинтересовался, и весной 41-го состоялись успешные испытания установок под названием БМ-13. Сокращение это означало «Боевая машина 132-мм снарядов». 21 июня того же года, буквально перед самым началом Великой Отечественной войны, БМ-13 были приняты на вооружение и пошли в серийное производство. Правда, некоторых инженеров, работающих над БМ, всё это не спасло: вскоре им предъявили нелепые обвинения и расстреляли.

Как они были устроены

Сама по себе пусковая установка представляла собой очень простую конструкцию. Реактивные снаряды располагались на рельсовых направляющих. Имелись артиллерийских прицел и механизмы для наводки: подъёмный и поворотный. Количество направляющих варьировалось от 14 до 48.

132-миллиметровый снаряд, получивший наименование М-13, был длиной около 1 метра 40 сантиметров и весил чуть больше 40 килограммов. В качестве реактивного топлива использовался порох. В задней части снаряда имелся стабилизатор с четырьмя перьями.

Снаряды оснащались пиропатронами. Для запуска к установке подключалась аккумуляторная батарея. Она соединялась со специальной катушкой с рукоятью и далее с контактами на пусковой установке. При повороте рукоятки происходило поочередное замыкание контактов, ток поступал на пиропатрон того или иного снаряда, в результате чего порох воспламенялся, и снаряд запускался. Дальность стрельбы составляла до 8,5 километров. Точность была невысокой. Но этот недостаток существенным не являлся: установки применялись не для «снайперского» поражения целей, а для стрельбы залпом, накрывавшим сразу большую площадь.

Боевая часть М-13 напоминала по конструкции обычный осколочно-фугасный снаряд. Интересно, что из-за длинного детонатора взрывчатое вещество подрывалось сразу с двух сторон. При встрече внутри снаряда двух волн детонации резко возрастало давление. Это приводило к тому, что образовавшиеся осколки имели большую начальную скорость полёта и высокую температуру: до 800°C. Самих осколков получалось много, так как разрывалась не только боевая часть снаряда, но реактивная камера. Из-за большого числа горячих осколков М-13 обладали хорошим зажигательным действием.

В качестве шасси для опытных и первых серийных образцах БМ-13 использовался легендарный армейский грузовик ЗИС-6.

Варианты, варианты…

Впоследствии появились различные вариации БМ. Менялось как используемое шасси, так и сама пусковая установка. Самой распространённой модификацией стала БМ-13Н, отличающаяся от исходной тем, что в качестве шасси применялся не ЗИС, а американский Studebaker US6. Эти машины массово поставлялись в СССР по ленд-лизу.

Существовал, в частности, «облегчённый» вариант пусковой установки под названием БМ-8 со снарядами калибра 82 мм. БМ-8 выпускались на базе различных грузовиков, а также лёгких танков, например, Т-40 и Т-60. БМ-31, напротив, отличались более крупным калибром: целых 300 мм.

Так почему «Катюша»?

Знаменитым именем «Катюша» изначально называли первые машины семейства, то есть, БМ-13. Но со временем оно же стало использоваться для именования и других «родственников».

Почему «Катюша»? На это счёт существуют разные версии. Самая известная гласит, что имя взято из известной одноимённой песни, в которой есть следующие слова: «…Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой…». Во время своего первого боевого применения БМ-13 стреляли, расположившись на крутой горе возле города Рудня, что могло вызвать у солдат соответствующие ассоциации.

Согласно другой теории, причиной послужило наличие на установке буквы «К», что означало «завод Коминтерна». Некоторые говорят, что название «Катюша» пошло от имени некой девушки-партизанки. Ещё есть гипотеза, что наименование передалось машинам от самолётов-бомбардировщиков СБ, которые также вооружались реактивными снарядами и которые получили прозвище «Катюши» во время гражданской войны в Испании. Также существует версия, что название произошло от букв «КАТ»: ими обозначались немногочисленные снаряды для «Катюш» с зажигательной (термитной) боевой частью.

В Вермахте же БМ называли «Сталинские орга́ны». Происхождение этой клички проще: дело было во звуке, издаваемом снарядами во время полёта.

Великолепно!

Про боевую эффективность «Катюш» особого смысла говорить нет. Залпы реактивных снарядов обладали огромной разрушительной мощью.

Что касается зажигательных реактивных снарядов с термитом, то на этот счёт существует целая легенда. Согласно ей, Германия обещала не применять в войне с СССР химическое оружие, если советская армия не будет использовать термитные снаряды для «Катюш».

Насколько это правда, и по каким именно причинам во Второй Мировой не применялось химическое оружие – сказать сейчас сложно. Возможно, что стороны просто не решились использовать его, опасаясь ответного применения, и «Катюши» здесь ни при чём. Как уже было отмечено, даже обычные реактивные снаряды за счёт большого числа горячих осколков вызывали в местах применения пожары, поэтому термитные просто не стали массово производить и использовать из-за ненадобности. Эффективности хватало и так.

Аналоги и потомки

Вопреки распространённому мнению, Советский Союз был не единственной страной, использующей реактивную артиллерию во Второй мировой. Были реактивные системы и у немцев, правда, гораздо менее впечатляющие. Но зарубежные аналоги (или, если хотите, «недоаналоги») «Катюш» – это тема для отдельного разговора.

В дальнейшем «Катюши» эволюционировали. Сначала появились похожие на них внешне БМ-21 «Град», а потом – и другие реактивные системы. Сейчас в России производятся установки 9К58 «Смерч». Они, помимо прочих вариантов, могут стрелять реактивными снарядами с термобарической боевой частью, действие которых схоже с действием боеприпасов объёмного взрыва – самым мощным оружием на Земле после ядерного.

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