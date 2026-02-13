Какие новые запчасти появились в каталоге Kautek для европейских, азиатских и американских автомобилей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 15:26

Kautek представил 71 новую деталь для популярных иномарок: расширение ассортимента

Kautek представил 71 новую деталь для популярных иномарок: расширение ассортимента

Какие новые запчасти появились в каталоге Kautek для европейских, азиатских и американских автомобилей

Kautek представил 71 новую деталь для популярных иномарок: расширение ассортимента

Kautek выпустил сразу 71 новый артикул для легковых и легких коммерческих авто. Какие марки и модели получили свежие детали, что это меняет для рынка и почему новинки важны именно сейчас - разбираемся подробно.

Kautek выпустил сразу 71 новый артикул для легковых и легких коммерческих авто. Какие марки и модели получили свежие детали, что это меняет для рынка и почему новинки важны именно сейчас - разбираемся подробно.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на масштабное обновление ассортимента бренда Kautek: компания добавила в свой каталог сразу 71 новую позицию для легковых и легких коммерческих автомобилей. Это событие может существенно повлиять на доступность и выбор качественных запчастей для владельцев машин европейских, азиатских и американских марок, особенно в условиях, когда рынок автокомпонентов переживает серьезные перемены.

Как сообщает пресс-служба бренда, расширение охватило широкий спектр компонентов подвески и силового агрегата. В частности, в каталоге появились новые сайлентблоки рычага подвески для таких популярных марок, как Audi, Hyundai, KIA, Ford, Land Rover, Volvo, Isuzu, Smart, Renault, Toyota, Honda, Mazda, Mercedes, Porsche, Nissan, Infiniti, Subaru и Jaguar - всего 19 новых артикулов. Это особенно актуально для тех, кто сталкивается с необходимостью замены изношенных элементов подвески, ведь оригинальные детали часто недоступны или стоят неоправданно дорого.

Кроме того, ассортимент пополнился опорными пластинами пружины амортизатора для Citroen, DS, Peugeot, Renault, Mercedes, Audi, Kia и Hyundai (14 новых позиций), а также опорами двигателя для BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Volvo, Opel, Vauxhall, Nissan и Tesla (12 новых артикулов). Для владельцев японских автомобилей Subaru, Honda, Nissan и Toyota выпущены 9 новых втулок стабилизатора, а для Chevrolet, Chrysler, Dodge и Opel - 5 новых сайлентблоков оси.

В числе новинок также комплекты опоры амортизатора с подшипником (3 артикула для Peugeot, DS, Citroen, Honda и Porsche), опоры КПП (3 артикула для Audi, BMW и Ford), сайлентблоки подрамника (2 артикула для BMW, Hyundai и Kia), гидравлические опоры двигателя (2 артикула для Ford и Peugeot), подшипник стойки (1 артикул для Chevrolet и Daewoo) и опора амортизатора с подшипником (1 артикул для Land Rover).

Особое внимание представители бренда уделяют комплекту опоры амортизатора с подшипником (арт. PO-SM004) для Porsche Macan (95B), сайлентблоку рычага подвески (арт. PO-BS021) для Porsche Cayenne (92A), а также 10 новым артикулам для различных моделей Mercedes-Benz. Все детали производятся на собственном заводе Kautek в турецком Дюздже из сертифицированных материалов, поставляемых ведущими компаниями Южной Азии.

Интересно, что тенденция к расширению ассортимента запчастей для иномарок становится все более заметной на российском рынке. Например, недавно компания MARSHALL также представила новые детали для китайских грузовиков, что подтверждает общий тренд на увеличение выбора комплектующих для самых разных автомобилей. Подробнее о том, какие позиции появились у MARSHALL, можно узнать в материале о расширении ассортимента для китайских грузовиков.

По информации пресс-службы Kautek, все новые позиции уже доступны для заказа через официальных дистрибьюторов бренда. Это особенно важно для сервисных центров и частных мастеров, которые теперь могут предложить клиентам более широкий выбор качественных и сертифицированных деталей для ремонта и обслуживания автомобилей разных марок и годов выпуска.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Ford, Land Rover, Volvo, Isuzu, Smart, Renault, Toyota, Honda, Mazda, Porsche, Nissan, Infiniti, Subaru, Jaguar, BMW, Opel, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Peugeot, DS, Citroen, Daewoo, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа, Форд, Ленд Ровер, Вольво, Исузу, Смарт, Рено, Тойота, Хонда, Мазда, Порше, Ниссан, Инфинити, Субару, Ягуар, БМВ, Опель, Шевроле, Крайслер, Додж, Пежо, ДС, Ситроен, Дэу, Тесла

Похожие материалы Хендай, Киа, Форд, Ленд Ровер, Вольво, Исузу, Смарт, Рено, Тойота, Хонда, Мазда, Порше, Ниссан, Инфинити, Субару, Ягуар, БМВ, Опель, Шевроле, Крайслер, Додж, Пежо, ДС, Ситроен, Дэу, Тесла

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Красноярск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться