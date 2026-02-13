Какие новые запчасти появились в каталоге Kautek для европейских, азиатских и американских автомобилей

Kautek представил 71 новую деталь для популярных иномарок: расширение ассортимента

Kautek выпустил сразу 71 новый артикул для легковых и легких коммерческих авто. Какие марки и модели получили свежие детали, что это меняет для рынка и почему новинки важны именно сейчас - разбираемся подробно.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на масштабное обновление ассортимента бренда Kautek: компания добавила в свой каталог сразу 71 новую позицию для легковых и легких коммерческих автомобилей. Это событие может существенно повлиять на доступность и выбор качественных запчастей для владельцев машин европейских, азиатских и американских марок, особенно в условиях, когда рынок автокомпонентов переживает серьезные перемены.

Как сообщает пресс-служба бренда, расширение охватило широкий спектр компонентов подвески и силового агрегата. В частности, в каталоге появились новые сайлентблоки рычага подвески для таких популярных марок, как Audi, Hyundai, KIA, Ford, Land Rover, Volvo, Isuzu, Smart, Renault, Toyota, Honda, Mazda, Mercedes, Porsche, Nissan, Infiniti, Subaru и Jaguar - всего 19 новых артикулов. Это особенно актуально для тех, кто сталкивается с необходимостью замены изношенных элементов подвески, ведь оригинальные детали часто недоступны или стоят неоправданно дорого.

Кроме того, ассортимент пополнился опорными пластинами пружины амортизатора для Citroen, DS, Peugeot, Renault, Mercedes, Audi, Kia и Hyundai (14 новых позиций), а также опорами двигателя для BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Volvo, Opel, Vauxhall, Nissan и Tesla (12 новых артикулов). Для владельцев японских автомобилей Subaru, Honda, Nissan и Toyota выпущены 9 новых втулок стабилизатора, а для Chevrolet, Chrysler, Dodge и Opel - 5 новых сайлентблоков оси.

В числе новинок также комплекты опоры амортизатора с подшипником (3 артикула для Peugeot, DS, Citroen, Honda и Porsche), опоры КПП (3 артикула для Audi, BMW и Ford), сайлентблоки подрамника (2 артикула для BMW, Hyundai и Kia), гидравлические опоры двигателя (2 артикула для Ford и Peugeot), подшипник стойки (1 артикул для Chevrolet и Daewoo) и опора амортизатора с подшипником (1 артикул для Land Rover).

Особое внимание представители бренда уделяют комплекту опоры амортизатора с подшипником (арт. PO-SM004) для Porsche Macan (95B), сайлентблоку рычага подвески (арт. PO-BS021) для Porsche Cayenne (92A), а также 10 новым артикулам для различных моделей Mercedes-Benz. Все детали производятся на собственном заводе Kautek в турецком Дюздже из сертифицированных материалов, поставляемых ведущими компаниями Южной Азии.

Интересно, что тенденция к расширению ассортимента запчастей для иномарок становится все более заметной на российском рынке. Например, недавно компания MARSHALL также представила новые детали для китайских грузовиков, что подтверждает общий тренд на увеличение выбора комплектующих для самых разных автомобилей. Подробнее о том, какие позиции появились у MARSHALL, можно узнать в материале о расширении ассортимента для китайских грузовиков.

По информации пресс-службы Kautek, все новые позиции уже доступны для заказа через официальных дистрибьюторов бренда. Это особенно важно для сервисных центров и частных мастеров, которые теперь могут предложить клиентам более широкий выбор качественных и сертифицированных деталей для ремонта и обслуживания автомобилей разных марок и годов выпуска.