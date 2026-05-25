Кондиционер, подогрев кресла и плавная коробка: как новый КаВЗ‑4270 меняет стандарты комфорта в общественном транспорте

25 мая 2026, 13:14
КаВЗ показал новый городской автобус: вместимость до 90 человек и свежие решения
КаВЗ представил обновленный городской автобус повышенной вместимости. Модель рассчитана на 90 пассажиров и получила полунизкопольный кузов, что важно для пожилых и маломобильных людей. Водительское место теперь закрытого типа, а в салоне установлен кондиционер. Почему это событие может изменить подход к городским перевозкам - разбираемся, что изменилось и какие детали часто остаются незамеченными.
Для российских городов, где пассажиропоток на маршрутах стабильно высокий, появление обновленного автобуса КаВЗ-4270 - событие, способное заметно повлиять на качество перевозок. Новая версия рассчитана на 90 человек и ориентирована на те маршруты, где вместимость и удобство особенно важны. Как сообщает Российская Газета, производитель сделал акцент на практичности и доступности для всех категорий пассажиров.
Главная особенность - полунизкопольный кузов: уровень пола в передней и средней части составляет всего 320-340 мм от дороги. Это решение облегчает посадку и высадку, особенно для пожилых людей и пассажиров с ограниченными возможностями. В условиях российских городов, где инфраструктура не всегда идеально приспособлена, такой подход может стать настоящим прорывом для общественного транспорта.
В салоне появился накрышный кондиционер, что особенно актуально в жаркое время года. Водительское место теперь отделено специальной перегородкой, что повышает безопасность и комфорт работы. Для водителя предусмотрено пневматическое кресло с подогревом и складными подлокотниками, а также регулируемая рулевая колонка и солнцезащитные шторки пантографного типа. Эти детали часто остаются незамеченными, но именно они формируют общее впечатление от поездки.
Техническая часть тоже не осталась без внимания: подвеска перекалибрована, тормозная система усовершенствована, а автоматическая коробка передач стала работать плавнее. Покупателям предлагают два варианта двигателей - дизельный ЯМЗ мощностью 210 л.с. и газовый Yuchai на 214 л.с. Такой выбор позволяет учитывать особенности эксплуатации в разных регионах и требования к экологичности.
Интересно, что в последнее время внимание к городским автобусам заметно выросло. Например, недавно обсуждалось расширение перечня моделей, разрешенных для работы в такси, что также влияет на обновление автопарка и подход к перевозкам. Подробнее о том, как новые правила меняют рынок, можно узнать в материале о расширении списка разрешенных автомобилей для такси.
Если смотреть шире, обновление КаВЗ-4270 может стать примером для других производителей: сочетание вместимости, комфорта и современных технологий становится стандартом для городского транспорта. Важно, что такие автобусы способны не только повысить удобство для пассажиров, но и снизить нагрузку на инфраструктуру, а также улучшить условия труда водителей. По имеющимся данным, спрос на подобные решения будет только расти, особенно в крупных городах, где вопрос обновления подвижного состава стоит особенно остро.
