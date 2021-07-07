КАВЗ-3976: кто помнит эти школьные (и не только) «коробочки»?
Фото: КАВЗ
Как водится, нам захотелось иметь нечто подобное, ведь в области гигантомании родное отечество всегда преуспевало. Так в 90-е годы появились автобусы со многими атрибутами, присущими американским «школьникам». В данном направлении верховодил, прежде всего, Курганский автобусный завод.
Для 32 пассажиров
История оставила нам память о серии 8,5-метровых автобусов КАВЗ-3976, использовавших шасси ГАЗ-33074-1010 и особенно о 9,2-метровой опытной модели КАВЗ-39769 (1994 г.в.), в салоне которой удалось разместить сиденья для 32 пассажиров. Поскольку полная масса этой машины увеличилась на тонну по сравнению с базовой версией, для нее пришлось использовать более тяжелое шасси ГАЗ-4301.
Казалось бы, самое время радоваться успеху, мол, получилось как в Америке, однако опыт эксплуатации довольно быстро показал недостаточную прочность рамы, трескавшейся и закручивающейся «винтом» при езде по разбитым дорогам. Кроме того, обнажились проблемы с маневренностью «семьсот шестьдесят девятого». Увы, автобус, на который хотели сделать ставку, что называется, не пошел. По разным оценкам, на КАВЗе было выпущено от 2 до 15 экземпляров, и все они разошлись по курганским АТП.
Дорога в школу, драконовский аппетит
Более счастливая судьба ожидала окрашиваемую в желтый цвет с надписями «школьный автобус» модификацию КАВЗ-397653 (2001-2007 г.г.). Этот школьный автобус оснащался 90-сильным двигателем ЗМЗ-513.10. Частота вращения мотора - 3400 об/мин. Двигатель отвечал требованиям экологического стандарта Euro-1. Расход топлива, страшно сказать, 23 л/100 км. Автобус имел длину 8,47 метра и две двери для посадки пассажиров.
Рессорный «школьник» не отличался завидной динамикой (максимум 60 км/ч), да она ему была и не нужна, чай, не бревна возил. Зато кресла оснащались ремнями безопасности и кнопкой быстрой связи с водителем. Из салона были убраны все травмоопасные выступы, а остальные элементы были оснащены мягкими накладками. У него была усовершенствована пневмогидравлическая тормозная система, а также добавлена антиблокировочная система для помощи водителю в нештатных ситуациях.
Автобусы данной серии в народе назывались «коробочками», и, глядя на фото, понимаешь, по какой причине. Кузов был цельнометаллический на стальном каркасе с обшивкой стальным листом. В последние годы дополнительно обрабатывался антикоррозионным составом.
«Нешкольные» версии оснащались тем же V-образным ЗМЗ-513, но в более мощной 125-сильной форсировке, что позволяло передвигаться с максимальной скоростью 90 км/ч. В 2005 году КАВЗ-3976 получил еще один мотор – 122-сильный дизель ММЗ Д-245.7, соответствовавший требованиям Euro-2. С ним автобус мог разгоняться до 95 км/ч.
С рук недорого, но состояние, увы…
«Коробочки» не производятся уже лет 13-15, поэтому приобрести их можно лишь на вторичном рынке. Мы нашли несколько экземпляров, но не сказать, что они в надлежащем состоянии. За машины просят от 120 до 187 тыс. рублей. Пробеги не такие и большие – плюс-минус 50 000 км. Некоторые продавцы готовы обменять КАВЗ-3976 на эвакуатор или ГАЗ-66. Но насколько равноценной может быть такой ченж, сказать трудно.
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