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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 18:36

Kawasaki Ninja 1100SX 2027: новые цвета и технологии для европейского рынка

Kawasaki Ninja 1100SX 2027: новые цвета и технологии для европейского рынка

Возвращение легенды: Kawasaki Ninja 1100SX 2027 представлена с двигателем 1099 см³ и опцией SE

Kawasaki Ninja 1100SX 2027: новые цвета и технологии для европейского рынка

Kawasaki возвращает Ninja 1100SX в 2027 году, делая ставку на узнаваемый дизайн и современные технологии. Модель выходит пока только в Европе, что подчеркивает интерес к сегменту спорт-туреров и может повлиять на рынок в целом.

Kawasaki возвращает Ninja 1100SX в 2027 году, делая ставку на узнаваемый дизайн и современные технологии. Модель выходит пока только в Европе, что подчеркивает интерес к сегменту спорт-туреров и может повлиять на рынок в целом.

Возвращение Kawasaki Ninja 1100SX в 2027 модельном году станет главным событием для европейского рынка спорт-туристов. Японский производитель решил не экспериментировать с формулой, сохранив узнаваемый стиль и современную техническую основу, но добавив свежие детали и новые опции. Такое решение выглядит логично на фоне стабильного спроса на мощные и универсальные мотоциклы в Европе.

В 2027 модельном году Kawasaki предлагает сразу две версии: стандартную 1100SX и более продвинутую 1100SX SE, а также специальные Edition-модификации. Оба варианта построены на алюминиевой раме с характерной для спортбайков архитектурой и оснащены четырёхцилиндровым двигателем объёмом 1099 см³, выдающим 134 л. с. при 9000 об/мин. Коробка передач поддерживает функцию быстрого переключения вверх и вниз, что особенно ценят любители динамичной езды.

Важным преимуществом остаётся развитая электроника: круиз-контроль, три режима трекшн-контроля, два уровня мощности и четыре ездовых профиля. В версии SE установлены тормоза Brembo и подвеска Ohlins, что придаёт мотоциклу выраженный спортивный характер. Для комфорта предусмотрены подогрев ручек (в SE), улучшенная ветрозащита и встроенная система крепления кофров и топ-кейса — правда, эти аксессуары идут как опция.

Управлять дополнительными функциями теперь можно через приложение Kawasaki Rideology, включая голосовые команды, навигацию и журнал поездок. Обновилась и цветовая палитра: базовая версия доступна в оттенках Metallic Carbon Grey и Metallic Diablo Black, а SE — в Plasma Lime Green/Metallic Diablo Black и Pearl Stardust White/Metallic Diablo Black.

Пока Kawasaki Ninja 1100SX 2027 официально представлена только в Европе, информация о поставках в другие регионы ограничена. Цены не объявлены, но ориентиром может служить стоимость предыдущей версии для США — от 13 999 долларов. Стоит учитывать, что дополнительные опции и Edition-пакеты могут заметно увеличить итоговую цену.

Для российского рынка новинка может быть интересна с точки зрения перспектив параллельного импорта и как ориентир для отечественных развивающихся спорт-туристов. Kawasaki традиционно уделяет внимание качеству сборки, надёжности и поддержке фирменных сервисных центров. Это создаёт предпосылки для сохранения популярности Ninja 1100SX среди опытных мотоциклистов и тех, кто ищет универсальный байк для дальних поездок и активной езды.

Интересно, что возвращение культовых моделей и обновление технологий — тренд последних лет не только у Kawasaki. Например, Honda также вносит вклад в эволюцию и сохранение узнаваемых черт, что подтверждает анализ изменений в Honda CR-V 2027 . Это указывает на общую тенденцию развития рынка: производители предпочитают дорабатывать проверенные решения, не рискуя радикальными переменами.

Упомянутые марки: Kawasaki
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