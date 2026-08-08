Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 20:04

Kawasaki Ridge 2027: новые версии Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition уже анонсированы

Kawasaki Ridge 2027: новые версии Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition уже анонсированы

Новый уровень комфорта на бездорожье: Kawasaki внедряет Garmin Tread 2 и климат-контроль в Ridge

Kawasaki Ridge 2027: новые версии Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition уже анонсированы

Kawasaki готовит к выходу обновленную линейку Ridge с двумя новыми модификациями, которые обещают изменить представление о возможностях мотовездеходов. Новинки появятся у дилеров к осени 2026 года и уже вызывают интерес у специалистов отрасли.

Kawasaki готовит к выходу обновленную линейку Ridge с двумя новыми модификациями, которые обещают изменить представление о возможностях мотовездеходов. Новинки появятся у дилеров к осени 2026 года и уже вызывают интерес у специалистов отрасли.

Расширение модельного ряда Kawasaki Ridge в 2027 году стало важным событием на рынке мотовездеходов. Компания представила сразу две новые версии — Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition, которые должны появиться в дилерских центрах ближе к концу лета или началу осени 2026 года. Такой шаг, по мнению экспертов, может усилить позиции бренда в сегменте бытовых и внедорожных машин, где конкуренция традиционно высока.

Вся линейка Ridge строится на единой платформе, но детали исполнения отличаются. Для двухдверных моделей предусмотрена колея 53,5 дюйма, а для Crew — 54 дюйма спереди и 53,5 дюйма сзади. Версия Crew длиннее стандартной на 31,5 дюйма за счет дополнительных рядов сидений, колесная база составляет 122,2 дюйма. Дорожный просвет варьируется от 13,4 до 15,7 дюймов в зависимости от комплектации. Все машины оснащены 999-кубовым четырехцилиндровым двигателем мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 73,8 фунт-фута, работающим в паре с вариатором. Привод реализован через 14-дюймовые колеса с 30-дюймовыми шинами.

Модификация Crew Platinum Sport HVAC рассчитана на перевозку пяти человек в закрытой кабине и позволяет взять на борт до 454 кг груза благодаря откидному кузову. В оснащение входит лебедка с синтетическим тросом (грузоподъемность 2000 кг), защитная решетка, камера спереди и сзади, откидное ветровое стекло и закрытые боковые отсеки для хранения. Подвеска разработана с использованием компонентов KYB и изогнутых А-образных рычагов, а также стабилизаторов поперечной устойчивости. Внутри — ковшеобразные сиденья, задний диван, 8-дюймовый TFT-дисплей с системой Garmin Tread 2 и поддержкой Apple CarPlay. Модель комплектуется шинами Maxxis Carnivore на бронзовых дисках, стартовая цена составляет 39 999 долларов.

Поднятая серия оснащена увеличенным клиренсом и адаптирована к сложному бездорожью, включая преодоление водных преград. Здесь установлены 14-дюймовые алюминиевые диски с грязевыми шинами ITP Cryptid Mud, тройные воздухозаборники увеличенного диаметра для защиты от воды, дренажные отверстия и зазор между дверями и полом для отвода влаги, а также усиленная защита в дневное время. В салоне появились USB-порты, подстаканники и переработанная приборная панель с доступным размещением 8-дюймового экрана. Lifted Edition в специальном красном цвете с черной графикой, цена стартует от 28 799 долларов.

Kawasaki делает ставку на комфорт и современные технологии, что заметно по оснащению даже базовых версий. В целом, линейка Ridge 2027 года рассматривает не менее 13 вариантов, базовая модель в цвете Metallic Carbon Grey/Super Black стоит от 21 599 долларов. Такой подход позволяет бренду конкурировать с другими производителями, которые также активно обновляют свои внедорожные линейки. Например, в сегменте электротранспорта создаются новые решения, как это видно по принципу современных электроскутеров для города .

Если рассматривать новинки Kawasaki на вторичном российском рынке, то их появление может быть интересно тем, кто ищет универсальный транспорт для сложных условий эксплуатации - от сельской местности до экстремального туризма. Акцент на проходимость, грузоподъемность и технологичность делают Ridge одним из лучших предложений в своем классе. Важно отметить, что подобные машины востребованы не только среди энтузиастов, но и среди профессионалов, работающих в устойчивых условиях, где надежность и производительность на первом плане.

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