Новый уровень комфорта на бездорожье: Kawasaki внедряет Garmin Tread 2 и климат-контроль в Ridge

8 августа 2026, 20:04
Kawasaki Ridge 2027: новые версии Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition уже анонсированы
Kawasaki Ridge 2027: новые версии Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition уже анонсированы
Kawasaki готовит к выходу обновленную линейку Ridge с двумя новыми модификациями, которые обещают изменить представление о возможностях мотовездеходов. Новинки появятся у дилеров к осени 2026 года и уже вызывают интерес у специалистов отрасли.
Расширение модельного ряда Kawasaki Ridge в 2027 году стало важным событием на рынке мотовездеходов. Компания представила сразу две новые версии — Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition, которые должны появиться в дилерских центрах ближе к концу лета или началу осени 2026 года. Такой шаг, по мнению экспертов, может усилить позиции бренда в сегменте бытовых и внедорожных машин, где конкуренция традиционно высока.
Вся линейка Ridge строится на единой платформе, но детали исполнения отличаются. Для двухдверных моделей предусмотрена колея 53,5 дюйма, а для Crew — 54 дюйма спереди и 53,5 дюйма сзади. Версия Crew длиннее стандартной на 31,5 дюйма за счет дополнительных рядов сидений, колесная база составляет 122,2 дюйма. Дорожный просвет варьируется от 13,4 до 15,7 дюймов в зависимости от комплектации. Все машины оснащены 999-кубовым четырехцилиндровым двигателем мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 73,8 фунт-фута, работающим в паре с вариатором. Привод реализован через 14-дюймовые колеса с 30-дюймовыми шинами.
Модификация Crew Platinum Sport HVAC рассчитана на перевозку пяти человек в закрытой кабине и позволяет взять на борт до 454 кг груза благодаря откидному кузову. В оснащение входит лебедка с синтетическим тросом (грузоподъемность 2000 кг), защитная решетка, камера спереди и сзади, откидное ветровое стекло и закрытые боковые отсеки для хранения. Подвеска разработана с использованием компонентов KYB и изогнутых А-образных рычагов, а также стабилизаторов поперечной устойчивости. Внутри — ковшеобразные сиденья, задний диван, 8-дюймовый TFT-дисплей с системой Garmin Tread 2 и поддержкой Apple CarPlay. Модель комплектуется шинами Maxxis Carnivore на бронзовых дисках, стартовая цена составляет 39 999 долларов.
Поднятая серия оснащена увеличенным клиренсом и адаптирована к сложному бездорожью, включая преодоление водных преград. Здесь установлены 14-дюймовые алюминиевые диски с грязевыми шинами ITP Cryptid Mud, тройные воздухозаборники увеличенного диаметра для защиты от воды, дренажные отверстия и зазор между дверями и полом для отвода влаги, а также усиленная защита в дневное время. В салоне появились USB-порты, подстаканники и переработанная приборная панель с доступным размещением 8-дюймового экрана. Lifted Edition в специальном красном цвете с черной графикой, цена стартует от 28 799 долларов.
Kawasaki делает ставку на комфорт и современные технологии, что заметно по оснащению даже базовых версий. В целом, линейка Ridge 2027 года рассматривает не менее 13 вариантов, базовая модель в цвете Metallic Carbon Grey/Super Black стоит от 21 599 долларов. Такой подход позволяет бренду конкурировать с другими производителями, которые также активно обновляют свои внедорожные линейки. Например, в сегменте электротранспорта создаются новые решения, как это видно по принципу современных электроскутеров для города .
Если рассматривать новинки Kawasaki на вторичном российском рынке, то их появление может быть интересно тем, кто ищет универсальный транспорт для сложных условий эксплуатации - от сельской местности до экстремального туризма. Акцент на проходимость, грузоподъемность и технологичность делают Ridge одним из лучших предложений в своем классе. Важно отметить, что подобные машины востребованы не только среди энтузиастов, но и среди профессионалов, работающих в устойчивых условиях, где надежность и производительность на первом плане.
Похожие материалы
-
09.08.2026, 01:09
Eko-bike Double mini TLG: электроскутер с грузовой платформой и запасом хода до 70 км
Грузовой электроскутер Eko-bike Double mini TLG выделяется складными багажными полками и мощным двигателем, что делает его актуальным для перевозки малогабаритного груза в городе. Модель рассчитана на длительные поездки и подходит для тех, кто ищет практичное решение для повседневных задач.Читать далее
-
08.08.2026, 23:30
ЗИЛ-130, ГАЗ-53, МАЗ-500 и «Колхида»: как грузовики СССР влияли на стройки страны
Советские стройки невозможно представить без грузовиков, которые определяли темпы и качество работ. Сегодня интерес к этим машинам вновь растет: их особенности, плюсы и минусы актуальны для понимания развития отечественного автопрома и рынка коммерческого транспорта.Читать далее
-
08.08.2026, 17:01
Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов
Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 15:41
Советский мотороллер «Муравей»: как исчезла легенда грузового транспорта
Грузовой мотороллер «Муравей» когда-то был символом практичности и выносливости для советских мужчин. Сегодня его отсутствие на рынке вызывает вопросы о причинах исчезновения и о том, как изменились требования к транспорту в России.Читать далее
-
08.08.2026, 14:34
Dongfeng Yipai M8: просторный кроссовер с третьим рядом и электроникой Huawei
Dongfeng Yipai M8 выходит на рынок с акцентом на комфорт третьего ряда, продвинутую электронику Huawei и выбор между гибридом и электромобилем. Модель может изменить подход к оснащению семейных авто в среднем сегменте именно сейчас.Читать далее
-
08.08.2026, 12:30
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
Гибридный TANK 700 выделяется не только размерами и необычным интерьером, но и сочетанием комфорта с неожиданными компромиссами. Разбираемся, насколько оправдана его цена и что стоит учитывать при выборе такого автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
08.08.2026, 11:25
LADA Azimut прошла краш-тесты: новые стандарты безопасности для российских кроссоверов
LADA Azimut завершила сертификационные испытания, впервые для бренда получив боковые шторки безопасности. Это событие важно для рынка: модель демонстрирует новый уровень пассивной защиты, что может повлиять на стандарты безопасности в сегменте массовых автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 07:07
Мотоцикл «Тула»: первый советский эндуро и его главные технические парадоксы
Мотоцикл «Тула» был первым советским эндуро, который удивлял конструкцией и смелыми решениями, но так и не стал массовым. Почему эта техника до сих пор вызывает споры среди экспертов и что важно знать о ее особенностях - в материале.Читать далее
-
08.08.2026, 06:11
Geely Coolray для России: только турбо и робот, без альтернативных версий
На российском рынке Geely Coolray представлен лишь в одной комплектации и с единственным вариантом силовой установки. Мало кто знает, что версия с атмосферным двигателем и классическим автоматом не появится - компания официально подтвердила это. Что это значит для покупателей и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся подробно.Читать далее
-
08.08.2026, 05:45
Tenet T4L подорожал впервые с момента выхода на рынок
В августе изменились цены на одну из комплектаций. Производитель не стал менять стоимость топовой версии. Новые параметры кузова и багажника удивили покупателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
09.08.2026, 01:09
Eko-bike Double mini TLG: электроскутер с грузовой платформой и запасом хода до 70 км
Грузовой электроскутер Eko-bike Double mini TLG выделяется складными багажными полками и мощным двигателем, что делает его актуальным для перевозки малогабаритного груза в городе. Модель рассчитана на длительные поездки и подходит для тех, кто ищет практичное решение для повседневных задач.Читать далее
-
08.08.2026, 23:30
ЗИЛ-130, ГАЗ-53, МАЗ-500 и «Колхида»: как грузовики СССР влияли на стройки страны
Советские стройки невозможно представить без грузовиков, которые определяли темпы и качество работ. Сегодня интерес к этим машинам вновь растет: их особенности, плюсы и минусы актуальны для понимания развития отечественного автопрома и рынка коммерческого транспорта.Читать далее
-
08.08.2026, 17:01
Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов
Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 15:41
Советский мотороллер «Муравей»: как исчезла легенда грузового транспорта
Грузовой мотороллер «Муравей» когда-то был символом практичности и выносливости для советских мужчин. Сегодня его отсутствие на рынке вызывает вопросы о причинах исчезновения и о том, как изменились требования к транспорту в России.Читать далее
-
08.08.2026, 14:34
Dongfeng Yipai M8: просторный кроссовер с третьим рядом и электроникой Huawei
Dongfeng Yipai M8 выходит на рынок с акцентом на комфорт третьего ряда, продвинутую электронику Huawei и выбор между гибридом и электромобилем. Модель может изменить подход к оснащению семейных авто в среднем сегменте именно сейчас.Читать далее
-
08.08.2026, 12:30
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
Гибридный TANK 700 выделяется не только размерами и необычным интерьером, но и сочетанием комфорта с неожиданными компромиссами. Разбираемся, насколько оправдана его цена и что стоит учитывать при выборе такого автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
08.08.2026, 11:25
LADA Azimut прошла краш-тесты: новые стандарты безопасности для российских кроссоверов
LADA Azimut завершила сертификационные испытания, впервые для бренда получив боковые шторки безопасности. Это событие важно для рынка: модель демонстрирует новый уровень пассивной защиты, что может повлиять на стандарты безопасности в сегменте массовых автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 07:07
Мотоцикл «Тула»: первый советский эндуро и его главные технические парадоксы
Мотоцикл «Тула» был первым советским эндуро, который удивлял конструкцией и смелыми решениями, но так и не стал массовым. Почему эта техника до сих пор вызывает споры среди экспертов и что важно знать о ее особенностях - в материале.Читать далее
-
08.08.2026, 06:11
Geely Coolray для России: только турбо и робот, без альтернативных версий
На российском рынке Geely Coolray представлен лишь в одной комплектации и с единственным вариантом силовой установки. Мало кто знает, что версия с атмосферным двигателем и классическим автоматом не появится - компания официально подтвердила это. Что это значит для покупателей и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся подробно.Читать далее
-
08.08.2026, 05:45
Tenet T4L подорожал впервые с момента выхода на рынок
В августе изменились цены на одну из комплектаций. Производитель не стал менять стоимость топовой версии. Новые параметры кузова и багажника удивили покупателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее