Kawasaki Z900RS 2027: возвращение базовой версии с новым ретро-цветом и полным набором электроники

3 июля 2026, 14:00
Kawasaki Z900RS 2027: новая стандартная версия и минимальная цена в линейке
Kawasaki Z900RS 2027: новая стандартная версия и минимальная цена в линейке
Kawasaki возвращает стандартную комплектацию Z900RS в 2027 году, делая ее самой доступной в серии. Модель получила свежий цвет и ряд технических обновлений, что может повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции среди ретро-байков.
Возвращение версии Kawasaki Z900RS в 2027 году стало главным событием для поклонников ретро-спортбайков. После годового перерыва базовая комплектация вновь появилась в линейке и сразу заняла позицию самой доступной — 1 507 000 иен. Такой шаг может изменить расстановку сил на рынке, где ценовой фактор становится всё более значимым.
Главное отличие новинки — новый цвет «Candy Tone Greenish Blue», который отсылает к классическим моделям Kawasaki, но при этом выглядит современно. В 2026 году самой бюджетной версией была «Black Ball Edition» за 1 529 000 иен, теперь же стандартная комплектация дешевле на 22 000 иен. Уровень оснащения остался прежним, но детали, ранее выполненные в чёрном цвете, теперь имеют хромированное или серебристое покрытие, что придаёт мотоциклу визуальную лёгкость.
Серия Z900RS традиционно сочетает узнаваемый стиль классического Kawasaki Z1 и современные технологии. С момента дебюта в 2017 году модель стабильно пользуется спросом у райдеров, ценящих баланс между классикой и актуальными решениями. В 2027 году линейка включает три версии: стандартную, «Black Ball Edition» и топовую SE с премиальными тормозами Brembo и подвеской Öhlins. Все модификации получили обновлённое сиденье, более узкий руль, электронные дроссельные заслонки, систему управления курсовой устойчивостью с IMU, квикшифтер и круиз-контроль.
Рекомендованные цены на новые версии: 1 507 000 иен за стандартную, 1 529 000 иен за «Black Ball Edition» и 1 837 000 иен за SE. Продажи стартуют 1 августа для стандартной версии, а SE и «Black Ball Edition» готовятся к сентябрю. По габаритам и техническим характеристикам изменения незначительны: длина — 2100 мм, ширина — 815 мм, высота — 1135 мм, колёсная база — 1465 мм, высота сиденья — 810 мм (у SE — 820 мм), масса — 216–217 кг. Двигатель — рядная «четверка» DOHC объёмом 948 куб. см, мощность — 116 л. с., крутящий момент — 98 Н·м, бак на 17 литров, шестиступенчатая коробка передач, дисковые тормоза и шины 120/70ZR17 спереди и 180/55ZR17 сзади.
Для российского рынка такие обновления могут быть особенно актуальны: спрос на мотоциклы классического производства стабильно высок, а доступная версия с современными опциями позволяет Kawasaki конкурировать не только с японскими, но и с европейскими и китайскими брендами. В последние годы ретро-стиль становится всё более востребованным, а производители активно расширяют ассортимент, чтобы охватить покупателей разных категорий. Возвращение версии Z900RS — ещё одно подтверждение этой тенденции.
Новый цвет напоминает окраску Kawasaki Z900 (A4) 1976 года, хотя линии рисунка отличаются от классических. Подобный подход может привлечь не только поклонников ретро, но и тех, кто ищет современные мотоциклы с узнаваемым характером. В целом, возвращение версии Z900RS выглядит как ответ на запрос рынка на доступные и технологичные модели в узнаваемом стиле. Аналогичные тенденции можно наблюдать и у других производителей: в материале о новых возможностях BYD Seal 08 подробно разбираются причины, по которым бренды делают ставку на сочетание классики и современных технологий - подробности о тенденциях в автоиндустрии .
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