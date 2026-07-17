Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 22:18

KAYO Alkaid eC2i: электромотоцикл с 29 л.с. и запасом хода 129 км для бездорожья

KAYO Alkaid eC2i: электромотоцикл с 29 л.с. и запасом хода 129 км для бездорожья

2,1 с до 50 км/ч и 129 км без шума: полный разбор KAYO Alkaid eC2i для российских дорог

KAYO Alkaid eC2i: электромотоцикл с 29 л.с. и запасом хода 129 км для бездорожья

KAYO Alkaid eC2i - первый электрический эндуро мотоцикл бренда с мощным мотором и продуманной подвеской. Новинка выделяется динамикой и возможностями для сложных трасс, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.

KAYO Alkaid eC2i - первый электрический эндуро мотоцикл бренда с мощным мотором и продуманной подвеской. Новинка выделяется динамикой и возможностями для сложных трасс, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.

Появление KAYO Alkaid eC2i на рынке электрического эндуро — событие, которое может изменить представление о возможных электромотоциклах для бездорожья. В условиях, когда спрос на экологически чистый транспорт растет, а требования к технике становятся все выше, эта модель предлагает сочетание скорости, легкости и продуманной конструкции.

В основе Alkaid eC2i лежит современный электродвигатель PMSM с жидкостным охлаждением, выдающий 29 л.с. (21 кВт). Такой мотор обеспечивает не только уверенное ускорение — с места до 50 км/ч мотоцикл разгоняется за 2,1 секунды, — но и максимальную скорость до 96 км/ч. Литиевая батарея на 74 В и 50 А·ч легко снимается, что удобно для зарядки вне гаража или дома. Полная зарядка занимает 5,5 часов, а запас хода достигает 129 км — показатель, редко встречающийся среди электрических эндуро в этом классе.

Инженеры KAYO реализовали автоматическую 4-ступенчатую коробку передач, позволяющую райдеру сосредоточиться на управлении, а не на переключениях. Особый интерес вызывают настройки третьей и четвертой передач: они обеспечивают максимальные 96 км/ч, но характер тяги позволяет выбирать между плавной ездой и более резким откликом для сложных участков. Четыре режима — ECO, TRAIL, SPORT и TURBO — дают возможность адаптировать поведение мотоцикла под разные задачи: от экономии энергии до экстремального бездорожья.

Подвеска — отдельная тема. Спереди установлена перевернутая регулируемая вилка FASTACE длиной 880 мм, сзади — моноамортизатор FASTACE 440 мм. Такая компоновка обеспечивает энергоемкость и контроль на неровностях, а гидравлические дисковые тормоза с двухпоршневым суппортом спереди и однопоршневым сзади гарантируют уверенное торможение даже в сложных условиях. Клиренс 340 мм и снаряженная масса 110 кг обеспечивают мотоциклу маневренность и способность преодолевать подъемы до 40°.

Колеса с внедорожной размерностью (21 дюйм спереди, 18 сзади) и колесная база 1450 мм позволяют уверенно держаться на песке, глине и камнях. Высота седла 920 мм соответствует стандартам эндуро, а габариты (2135 х 820 х 1230 мм) делают Alkaid eC2i универсальным для райдеров разного роста.

Судя по техническим характеристикам, KAYO Alkaid eC2i может заинтересовать не только любителей бездорожья, но и тех, кто ищет тихий, но мощный транспорт для активного отдыха. Важно отметить, что электромотоциклы с большим запасом хода и продвинутыми возможностями подвески пока остаются редкостью на российском рынке. Это создает предпосылки для роста интереса к таким моделям, особенно среди тех, кто ценит экологичность и простоту ухода. В ближайшие годы можно ожидать появления новых конкурентов, но сейчас Alkaid eC2i выглядит как один из самых сбалансированных вариантов для тех, кто хочет попробовать технологию эндуро без компромиссов по проходимости и динамике.

Интересно, что появление электрических моделей в сегменте эндуро уже обсуждается экспертами как новый тренд. В материале о выводе Harley-Davidson LiveWire на рынок США видно, что современные технологии и новые подходы к конструкциям способны изменить восприятие мотоциклов даже у консервативных поклонников жанра — подробнее об этом можно узнать в анализе экспертов на рынке мотоциклов .

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