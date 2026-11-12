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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 14:08

С 22 ноября на границе вводят жесткий запрет: как теперь можно вывозить топливо из Казахстана?

С 22 ноября на границе вводят жесткий запрет: как теперь можно вывозить топливо из Казахстана?

Топливный туризм под запретом на полгода: как теперь можно вывозить топливо из Казахстана?

С 22 ноября на границе вводят жесткий запрет: как теперь можно вывозить топливо из Казахстана?

С 22 ноября Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизеля автомобилями во все страны. Исключение касается топлива в штатном баке и действует не чаще раза в сутки. Водители по-прежнему смогут заправиться и выехать с полным баком.

С 22 ноября Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизеля автомобилями во все страны. Исключение касается топлива в штатном баке и действует не чаще раза в сутки. Водители по-прежнему смогут заправиться и выехать с полным баком.

Для машин, пересекающих казахстанскую границу, сохраняется исключение: топливо можно вывозить в штатном баке, установленном заводом-изготовителем, не чаще одного раза в сутки. Под запрет попадает провоз бензина или дизеля в канистрах и дополнительных емкостях.

Основной запрет будет действовать с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года. Решение Министерства энергетики Казахстана распространяется на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в страны ЕАЭС. Мера продолжает ограничения, введенные ранее, в мае, чтобы сохранить предложение топлива на внутреннем рынке.

Для водителей порядок поездки не меняется: можно въехать в Казахстан, заправить автомобиль и выехать с топливом в штатном баке. По данным Казинформа, вывоз топлива в таких баках допускается не более одного раза в сутки. Отдельные поставки разрешены в предусмотренных решением случаях: исключения охватывают смазочные масла некоторых категорий и авиационное топливо для научных исследований и испытаний. Для этого нужны согласование с уполномоченным органом и договор с проводящей исследования организацией. Вывоз нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи допускается по решению правительства Казахстана.

Отдельные виды бензина разрешено отправлять по железной дороге в рамках утвержденных планов поставки. Для поставок за пределы таможенной территории ЕАЭС действует отдельное ограничение с 1 января по 30 июня 2027 года. Оно распространяется на легкие дистилляты, авиакеросин, дизельное топливо, газойли, толуол, ксилол и нефтяной битум. Этот режим отличается от автомобильного запрета сроками, перечнем товаров и направлением поставок.

В отраслевых материалах также приводилась оценка: годовое производство дизельного топлива может увеличиться примерно на 600 тыс. тонн. В автомобильной отрасли есть и производственные проекты, например планы ЧЗСА по погрузчикам. Казахстанское решение касается другой практической стороны отрасли: вывоза топлива через границу.

Ограничения зависят от вида перевозки и направления поставок. Исключение для топлива в штатном баке действует отдельно от запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. Для поставок за пределы ЕАЭС установлен отдельный срок: ограничение действует до 30 июня 2027 года.

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