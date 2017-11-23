23 ноября 2017, 10:30

Казахстанские гаишники отмечают профессиональный праздник

День дорожной полиции на территории сопредельного государства празднуется не в июле, как у нас, а 23 ноября. Свое нынешнее название прежняя Госавтоинспекция приобрела 3 января 1996 года. И это, как говорят в ведомстве, была не просто смена названия – сменились прежде всего, приоритеты в работе.
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Казахстанские гаишники отмечают профессиональный праздник

Главной задачей современных дорожных полицейских является охрана общественного порядка, борьба с преступностью, защита граждан Казахстана от преступных посягательств на дорогах наряду с обеспечением безопасности дорожного движения. Сегодня работа сотрудника дорожной полиции качественно отличается даже от той, что была 20 лет назад: изменились люди, изменились отношения между ними.

Корни службы уходят в далекий 1878-й. Тогда в обязанности полицейских урядников входили функции нынешней дорожной полиции. Им было предписано следить за состоянием дорог, мостов, переправ, целостью телеграфных проводов, обеспечением безопасности в зимнее время на дорогах через реки, озера и поля, а также за сохранностью межевых знаков и целостью деревьев, посаженных вдоль дороги, донося о замеченных неисправностях становому приставу.

С 1918 года контроль за дорожным движением осуществлялся рабоче-крестьянской милицией. В 1922-м была утверждена «Инструкция постовому милиционеру по порядку пользования жезлом красного цвета с желтой рукояткой», где указывалось, что применять их нужно в случае «задержания автомотовеломашин и экипажей».

В ноябре 1934-го при Центральном дорожно-транспортном управлении приняли решение организовать Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ). До марта 1936-го автоинспекция оставалась ведомственным органом, а затем вошла в состав Главного управления рабоче-крестьянской милиции. 3 июля 1936 года СНК СССР принял постановление о ГАИ. Этот день по праву можно считать историческим Днём рождения советского ГАИ. В суверенном Казахстане первое положение о Госавтоинспекции было утверждено Постановлением Кабинета Министров РК 23 ноября 1992 года. Именно этот день считается Днём рождения ГАИ Республики Казахстан.

Современный казахстанский инспектор обязан знать не только ПДД, но и законодательство, основы психологии, современную технику и др.

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Казахстанские гаишники отмечают профессиональный праздник
Главной задачей современных дорожных полицейских является охрана общественного порядка, борьба с преступностью, защита граждан Казахстана от преступных посягательств на дорогах наряду с обеспечением безопасности дорожного движения. Сегодня работа сотрудника дорожной полиции качественно отличается даже от той, что была 20 лет назад: изменились люди, изменились отношения между ними. Корни службы уходят в далекий 1878-й. Тогда в обязанности полицейских урядников входили функции нынешней дорожной полиции. Им было предписано следить за состоянием дорог, мостов, переправ, целостью телеграфных проводов, обеспечением безопасности в зимнее время на дорогах через реки, озера и поля, а также за сохранностью межевых знаков и целостью деревьев, посаженных вдоль дороги, донося о замеченных неисправностях становому приставу. С 1918 года контроль за дорожным движением осуществлялся рабоче-крестьянской милицией. В 1922-м была утверждена «Инструкция постовому милиционеру по порядку пользования жезлом красного цвета с желтой рукояткой», где указывалось, что применять их нужно в случае «задержания автомотовеломашин и экипажей». В ноябре 1934-го при Центральном дорожно-транспортном управлении приняли решение организовать Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ). До марта 1936-го автоинспекция оставалась ведомственным органом, а затем вошла в состав Главного управления рабоче-крестьянской милиции. 3 июля 1936 года СНК СССР принял постановление о ГАИ. Этот день по праву можно считать историческим Днём рождения советского ГАИ. В суверенном Казахстане первое положение о Госавтоинспекции было утверждено Постановлением Кабинета Министров РК 23 ноября 1992 года. Именно этот день считается Днём рождения ГАИ Республики Казахстан. Современный казахстанский инспектор обязан знать не только ПДД, но и законодательство, основы психологии, современную технику и др.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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