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30 июля 2019, 16:51

Казахстанских чиновников обязали «любить» местные машины

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Ближайшие 2 года государственные закупки со стороны госорганов Казахстана обязаны вестись исключительно в секторе легковых машин местного производства. Таким образом, иномарки на указанный период осмысленно попали в немилость.
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины
Казахстанских чиновников обязали любить местные машины

О мерах по защите казахстанских автопроизводителей, разработанных Министерством индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», которая уточняет, что свою подпись под решением поставил Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

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Ссылка идет на ст. 14 федерального Закона «О государственных закупках». Правительство суверенного государства постановило (цитата): «При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан. Допустить к участию в государственных закупках товары, произведенные юридическим лицом Республики Казахстан, имеющим сертификат о происхождении товара формы «CT-KZ».

Перечень товаров, изъятых из национального режима, приличный, и в него, конечно же, вошли легковые автомобили. Документ, повторимся, обязывает осуществлять государственные закупки и аренду исключительно у отечественных производителей, причем с обязательным требованием сертификата формы «СТ-КZ».

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От себя добавим, что в Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» входит сразу несколько местных автопроизводителей. Из них ТОО «Бипэк Авто» и «Азия-Авто» специализируются на промышленной сборке легковых моделей.

Первая компания ведет свою родословную с 1992 года и на сегодняшний день занимает, согласно данным «КазАвтоПром», более 54% автомобильного рынка страны. У компании крупнейшая филиальная сеть автоцентров (28 ед.), базирующаяся в 22 городах Республики Казахстан. Речь идет о работе с такими брендами, как Lada, Škoda, Chevrolet, Kia, Renault и УАЗ (грузовики, спец- и мототехника, лодки и моторы не в счет).

В списке партнеров «Азия Авто» числятся Volkswagen Group, General Motors, Renault-Nissan-АвтоВАЗ и Kia Motors». На мощностях в Усть-Каменогорске выпускаются автомобили Lada Granta, Vesta, Xray, Largus, Kalina, 4×4, Škoda Octavia, Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq, Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Tracker, Kia Rio, Cerato, Optima, Cadenza, Quoris, Picanto, Soul, Sportage, Sorento, Mohave.

5 лет назад компания договорилась с российским «АвтоВАЗом» о совместной деятельности на рынке Сибири. Партнеры объединили ресурсы для осуществления дистрибуции, розничных продаж и послепродажного обслуживания автомобилей Lada в России. В настоящее время ООО «Азия Авто Усть-Каменногорск» представлено 14 точками реализации в ряде российских городов, как то: Тюмень, Тобольск, Ишим, Стерлитамак, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Щадринск.


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Казахстанских чиновников обязали «любить» местные машины
О мерах по защите казахстанских автопроизводителей, разработанных Министерством индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», которая уточняет, что свою подпись под решением поставил Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.{{material_107552}} Ссылка идет на ст. 14 федерального Закона «О государственных закупках». Правительство суверенного государства постановило (цитата): «При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан. Допустить к участию в государственных закупках товары, произведенные юридическим лицом Республики Казахстан, имеющим сертификат о происхождении товара формы «CT-KZ».Перечень товаров, изъятых из национального режима, приличный, и в него, конечно же, вошли легковые автомобили. Документ, повторимся, обязывает осуществлять государственные закупки и аренду исключительно у отечественных производителей, причем с обязательным требованием сертификата формы «СТ-КZ».{{material_124303}} От себя добавим, что в Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» входит сразу несколько местных автопроизводителей. Из них ТОО «Бипэк Авто» и «Азия-Авто» специализируются на промышленной сборке легковых моделей.Первая компания ведет свою родословную с 1992 года и на сегодняшний день занимает, согласно данным «КазАвтоПром», более 54% автомобильного рынка страны. У компании крупнейшая филиальная сеть автоцентров (28 ед.), базирующаяся в 22 городах Республики Казахстан. Речь идет о работе с такими брендами, как Lada, Škoda, Chevrolet, Kia, Renault и УАЗ (грузовики, спец- и мототехника, лодки и моторы не в счет).В списке партнеров «Азия Авто» числятся Volkswagen Group, General Motors, Renault-Nissan-АвтоВАЗ и Kia Motors». На мощностях в Усть-Каменогорске выпускаются автомобили Lada Granta, Vesta, Xray, Largus, Kalina, 4×4, Škoda Octavia, Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq, Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Tracker, Kia Rio, Cerato, Optima, Cadenza, Quoris, Picanto, Soul, Sportage, Sorento, Mohave.5 лет назад компания договорилась с российским «АвтоВАЗом» о совместной деятельности на рынке Сибири. Партнеры объединили ресурсы для осуществления дистрибуции, розничных продаж и послепродажного обслуживания автомобилей Lada в России. В настоящее время ООО «Азия Авто Усть-Каменногорск» представлено 14 точками реализации в ряде российских городов, как то: Тюмень, Тобольск, Ишим, Стерлитамак, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Щадринск.
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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