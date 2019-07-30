Казахстанских чиновников обязали «любить» местные машины
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О мерах по защите казахстанских автопроизводителей, разработанных Министерством индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», которая уточняет, что свою подпись под решением поставил Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.
Перечень товаров, изъятых из национального режима, приличный, и в него, конечно же, вошли легковые автомобили. Документ, повторимся, обязывает осуществлять государственные закупки и аренду исключительно у отечественных производителей, причем с обязательным требованием сертификата формы «СТ-КZ».
Первая компания ведет свою родословную с 1992 года и на сегодняшний день занимает, согласно данным «КазАвтоПром», более 54% автомобильного рынка страны. У компании крупнейшая филиальная сеть автоцентров (28 ед.), базирующаяся в 22 городах Республики Казахстан. Речь идет о работе с такими брендами, как Lada, Škoda, Chevrolet, Kia, Renault и УАЗ (грузовики, спец- и мототехника, лодки и моторы не в счет).
В списке партнеров «Азия Авто» числятся Volkswagen Group, General Motors, Renault-Nissan-АвтоВАЗ и Kia Motors». На мощностях в Усть-Каменогорске выпускаются автомобили Lada Granta, Vesta, Xray, Largus, Kalina, 4×4, Škoda Octavia, Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq, Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Tracker, Kia Rio, Cerato, Optima, Cadenza, Quoris, Picanto, Soul, Sportage, Sorento, Mohave.
5 лет назад компания договорилась с российским «АвтоВАЗом» о совместной деятельности на рынке Сибири. Партнеры объединили ресурсы для осуществления дистрибуции, розничных продаж и послепродажного обслуживания автомобилей Lada в России. В настоящее время ООО «Азия Авто Усть-Каменногорск» представлено 14 точками реализации в ряде российских городов, как то: Тюмень, Тобольск, Ишим, Стерлитамак, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Щадринск.
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