Hyundai снова впереди: кто еще ворвался в топ-5 — неожиданные итоги

Автор: Дмитрий Новиков

19 января 2026, 13:39

В Казахстане за год продано более 230 тысяч новых авто. Лидеры рынка удивили результатами. Китайские бренды не сдают позиций. Кто стал главным открытием года - подробности в материале.

В 2025 году автомобильный рынок Казахстана вновь продемонстрировал впечатляющий рост. По информации Казахстанского автомобильного союза, за двенадцать месяцев в стране реализовано 234 852 новых легковых и коммерческих автомобиля. Это на 14,4% больше, чем годом ранее, и второй год подряд рынок уверенно держится выше отметки в 200 тысяч проданных машин.

Такой результат стал возможен благодаря запуску сразу двух новых автозаводов и грамотной работе дилеров, которые сумели выстроить клиентоориентированную стратегию. Особенно ярко это проявилось в декабре: в последний месяц года жители Казахстана приобрели 27 464 автомобиля, что на 7,3% больше, чем в декабре 2024 года. Интересно, что 80% этих машин были произведены на местных предприятиях - локализация производства продолжает расти.

Hyundai вновь подтвердил статус безусловного лидера казахстанского рынка. За год дилеры реализовали 50 868 автомобилей этой марки, что на 15,4% превышает прошлогодний показатель. Chevrolet уверенно занял вторую строчку с результатом 38 880 проданных машин, показав прирост в 25,7%. Третье место досталось Kia - 23 402 автомобиля (+1,5%). В пятерку лидеров также вошли Chery (14 570 шт., снижение на 2,1%) и Jetour, который удивил всех, увеличив продажи сразу на 52,6% (14 507 шт.).

Любопытно, что более 80% всех новых автомобилей в стране реализуют всего десять крупнейших брендов. Китайские производители сохранили свои позиции: их доля в общем объеме продаж осталась на уровне 39%. Это говорит о том, что интерес к китайским автомобилям в Казахстане стабильно высок, несмотря на конкуренцию со стороны корейских и американских марок.

В модельном зачете абсолютным фаворитом стал седан Chevrolet Cobalt - 31 802 проданных экземпляра за год. За ним следуют кроссоверы Hyundai Tucson (20 697 шт.), Kia Sportage (10 988 шт.) и Hyundai Mufasa (8 203 шт.). Замыкает пятерку самых популярных моделей Hyundai Elantra с результатом 7 867 автомобилей. Такой расклад говорит о том, что в стране по-прежнему отдают предпочтение как классическим седанам, так и современным кроссоверам.

Как пишет Автостат, декабрь стал месяцем рекордов: спрос на новые автомобили не только не снизился, но и превзошел ожидания экспертов. Причины такого всплеска интереса к покупке машин аналитики связывают с ростом доступности кредитных программ, а также с опасениями по поводу возможного повышения цен в будущем году.

Упомянутые марки: Hyundai, Chevrolet, KIA, Chery, Jetour
