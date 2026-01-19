Hyundai снова впереди: кто еще ворвался в топ-5 — неожиданные итоги

19 января 2026, 13:39
Казахстанский авторынок в 2025 году удивил ростом и новыми рекордами продаж
Казахстанский авторынок в 2025 году удивил ростом и новыми рекордами продаж
В Казахстане за год продано более 230 тысяч новых авто. Лидеры рынка удивили результатами. Китайские бренды не сдают позиций. Кто стал главным открытием года - подробности в материале.
В 2025 году автомобильный рынок Казахстана вновь продемонстрировал впечатляющий рост. По информации Казахстанского автомобильного союза, за двенадцать месяцев в стране реализовано 234 852 новых легковых и коммерческих автомобиля. Это на 14,4% больше, чем годом ранее, и второй год подряд рынок уверенно держится выше отметки в 200 тысяч проданных машин.
Такой результат стал возможен благодаря запуску сразу двух новых автозаводов и грамотной работе дилеров, которые сумели выстроить клиентоориентированную стратегию. Особенно ярко это проявилось в декабре: в последний месяц года жители Казахстана приобрели 27 464 автомобиля, что на 7,3% больше, чем в декабре 2024 года. Интересно, что 80% этих машин были произведены на местных предприятиях - локализация производства продолжает расти.
Hyundai вновь подтвердил статус безусловного лидера казахстанского рынка. За год дилеры реализовали 50 868 автомобилей этой марки, что на 15,4% превышает прошлогодний показатель. Chevrolet уверенно занял вторую строчку с результатом 38 880 проданных машин, показав прирост в 25,7%. Третье место досталось Kia - 23 402 автомобиля (+1,5%). В пятерку лидеров также вошли Chery (14 570 шт., снижение на 2,1%) и Jetour, который удивил всех, увеличив продажи сразу на 52,6% (14 507 шт.).
Любопытно, что более 80% всех новых автомобилей в стране реализуют всего десять крупнейших брендов. Китайские производители сохранили свои позиции: их доля в общем объеме продаж осталась на уровне 39%. Это говорит о том, что интерес к китайским автомобилям в Казахстане стабильно высок, несмотря на конкуренцию со стороны корейских и американских марок.
В модельном зачете абсолютным фаворитом стал седан Chevrolet Cobalt - 31 802 проданных экземпляра за год. За ним следуют кроссоверы Hyundai Tucson (20 697 шт.), Kia Sportage (10 988 шт.) и Hyundai Mufasa (8 203 шт.). Замыкает пятерку самых популярных моделей Hyundai Elantra с результатом 7 867 автомобилей. Такой расклад говорит о том, что в стране по-прежнему отдают предпочтение как классическим седанам, так и современным кроссоверам.
Как пишет Автостат, декабрь стал месяцем рекордов: спрос на новые автомобили не только не снизился, но и превзошел ожидания экспертов. Причины такого всплеска интереса к покупке машин аналитики связывают с ростом доступности кредитных программ, а также с опасениями по поводу возможного повышения цен в будущем году.
Похожие материалы Хендай, Шевроле, Киа, Чери, Джетур
-
19.01.2026, 15:34
Ford возвращает Focus RS 2027 с чертами Dark Horse SC - неожиданный поворот
Ford оказался на перепутье: компания меняет стратегию и отказывается от крупных электромобилей. Производство F-150 Lightning завершено. Что будет с культовыми моделями? Новые решения уже на горизонте.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:08
Российские производители создали уникальные полуприцепы для Почты России длиной 16,7 метра
В России представили необычные полуприцепы для перевозки почты. Новая техника удивляет деталями. Внутри - свежие инженерные решения. Ожидаются перемены в логистике.Читать далее
-
19.01.2026, 13:58
В Петербурге увеличилось число автобрендов с единственным дилером в 2025 году
В Петербурге зафиксирован неожиданный рост числа брендов с одним дилером. Китайские марки доминируют в этом списке. Какие компании оказались в зоне риска - подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:47
Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев
Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 13:26
GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто
GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:38
Роскошный дом на колесах Fernweh: как выглядит идеальный кемпер для путешествий
Кемпинг часто ассоциируется с дискомфортом, но современные автодома меняют правила игры. Fernweh - это не просто транспорт, а настоящий отель на колесах. Узнайте, как можно совместить приключения и комфорт. Вас ждет неожиданный взгляд на отдых вне города.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее
-
19.01.2026, 11:52
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?Читать далее
Похожие материалы Хендай, Шевроле, Киа, Чери, Джетур
-
19.01.2026, 15:34
Ford возвращает Focus RS 2027 с чертами Dark Horse SC - неожиданный поворот
Ford оказался на перепутье: компания меняет стратегию и отказывается от крупных электромобилей. Производство F-150 Lightning завершено. Что будет с культовыми моделями? Новые решения уже на горизонте.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:08
Российские производители создали уникальные полуприцепы для Почты России длиной 16,7 метра
В России представили необычные полуприцепы для перевозки почты. Новая техника удивляет деталями. Внутри - свежие инженерные решения. Ожидаются перемены в логистике.Читать далее
-
19.01.2026, 13:58
В Петербурге увеличилось число автобрендов с единственным дилером в 2025 году
В Петербурге зафиксирован неожиданный рост числа брендов с одним дилером. Китайские марки доминируют в этом списке. Какие компании оказались в зоне риска - подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 13:47
Mazda ворвалась в десятку лидеров российского рынка: неожиданный успех японцев
Mazda неожиданно оказалась среди самых продаваемых марок в России. Лидеры рейтинга удивили экспертов. Китайские и белорусские бренды не уступают позиции. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 13:26
GWM установил рекорд: в России за год продано почти 200 тысяч авто
GWM удивил рынок России новыми результатами. Продажи бренда взлетели до рекордных высот. Дилеры не ожидали такого спроса. Что стоит за этими цифрами - читайте в материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:38
Роскошный дом на колесах Fernweh: как выглядит идеальный кемпер для путешествий
Кемпинг часто ассоциируется с дискомфортом, но современные автодома меняют правила игры. Fernweh - это не просто транспорт, а настоящий отель на колесах. Узнайте, как можно совместить приключения и комфорт. Вас ждет неожиданный взгляд на отдых вне города.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее
-
19.01.2026, 11:52
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?Читать далее