Продажи машин в Казахстане взлетели: дилеры не ожидали такого ажиотажа в конце года

15 декабря 2025, 12:34
Казахстанский авторынок в ноябре 2025 года установил исторический рекорд продаж
Казахстанский авторынок в ноябре 2025 года установил исторический рекорд продаж
В Казахстане зафиксирован неожиданный всплеск продаж автомобилей. Дилеры удивлены результатами ноября. Лидеры рынка сменились. Итоги года обещают новые рекорды.
В ноябре 2025 года казахстанский рынок автомобилей удивил даже самых опытных экспертов: за месяц было реализовано 25 804 новых легковых и коммерческих транспортных средства. Такой результат стал абсолютным рекордом для страны, причем прирост по сравнению с ноябрем прошлого года составил внушительные 22,7%. Как сообщает Автостат, подобная динамика не наблюдалась на рынке уже много лет.
Если взглянуть на итоги одиннадцати месяцев, становится ясно: казахстанские автодилеры не просто удержали темп, а превзошли все ожидания. С января по ноябрь 2025 года в стране продано 207 616 новых автомобилей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Уже сейчас ясно, что год завершится с историческим максимумом, ведь декабрь традиционно считается самым активным месяцем для покупок.
Особое внимание привлекает распределение сил среди брендов. В ноябре лидером стал Chevrolet, который смог увеличить свои продажи на 76% и реализовать 7 777 машин. На втором месте оказался Hyundai с результатом 5 261 автомобиль, что на 37,9% больше прошлогоднего показателя. Третью строчку заняла Kia, продавшая 1 990 автомобилей, что также свидетельствует о росте на 23,1%.
Jetour уверенно закрепился на четвертой позиции, увеличив продажи на 43,7% до 1 326 единиц. Замыкает пятерку Toyota, которой удалось реализовать 1 252 автомобиля, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Такая расстановка сил говорит о том, что казахстанские покупатели все чаще делают выбор в пользу проверенных и популярных марок, хотя на рынке появляются и новые игроки.
По информации Автостата, столь впечатляющие результаты объясняются сразу несколькими факторами. Во-первых, в стране сохраняется стабильный спрос на новые автомобили, несмотря на экономические колебания. Во-вторых, дилеры активно предлагают выгодные условия и акции, что подстегивает интерес покупателей. Кроме того, многие автолюбители стремятся приобрести машину до конца года, чтобы воспользоваться специальными предложениями и избежать возможного повышения цен в будущем.
Похожие материалы Шевроле, Хендай, Киа, Тойота, Джетур
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:56
В Заречном продают уникальный ГАЗ БТР-60 1979 года с амфибийными возможностями
В Заречном выставлен на продажу необычный ГАЗ БТР-60 1979 года. Машина амфибия, полностью демилитаризована и оснащена современными опциями. В комплекте идут рация, камера заднего вида и гидравлические колеса. Цена и детали – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.Читать далее
-
15.12.2025, 13:36
Китайские автогиганты выиграли суд у блогеров за клевету и получили крупную компенсацию
В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?Читать далее
-
15.12.2025, 13:11
В Дагестане продают почти новую «Волгу» 2007 года по цене Lada Iskra
Нашли уникальный автомобиль из прошлого. Это седан ГАЗ-3102 «Волга». Машина почти не ездила. Ее состояние просто идеальное. Просят за нее немалые деньги. Но она того стоит.Читать далее
-
15.12.2025, 12:55
Декабрьские продажи новых авто: дилеры не ждут обвала, но чудес тоже
Декабрь на рынке новых авто обещает быть напряженным. Дилеры не ждут резких скачков. Спрос держится, но есть нюансы. Эксперты осторожны в прогнозах и не спешат с громкими заявлениями.Читать далее
-
15.12.2025, 12:40
Пять самых ярких названий V8 эпохи маслкаров в истории автопрома США
В 60-х и 70-х годах автогиганты США не только создавали мощные автомобили, но и придумывали для своих V8 по-настоящему запоминающиеся имена. Эти названия стали частью автомобильной культуры и до сих пор вызывают ностальгию у поклонников маслкаров. Почему маркетологи уделяли столько внимания брендингу моторов? Какие двигатели стали символами эпохи? Ответы – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 12:37
Розовая классика: редкий Dodge Royal 1955 года с HEMI и женским стилем
В середине 50-х Chrysler выпустил уникальный Dodge Royal, ориентированный на женщин. Автомобиль выделялся розово-белой окраской и необычными аксессуарами. Сегодня один из таких экземпляров снова появился в продаже. Чем он так привлекает коллекционеров и поклонников ретро-стиля?Читать далее
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:39
Yuejin H500C: новый китайский автодом с дизелем и современным интерьером
Yuejin H500C – свежий взгляд на легкие автодома. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую трансмиссию и продуманный интерьер. Внутри – максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Хендай, Киа, Тойота, Джетур
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:56
В Заречном продают уникальный ГАЗ БТР-60 1979 года с амфибийными возможностями
В Заречном выставлен на продажу необычный ГАЗ БТР-60 1979 года. Машина амфибия, полностью демилитаризована и оснащена современными опциями. В комплекте идут рация, камера заднего вида и гидравлические колеса. Цена и детали – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.Читать далее
-
15.12.2025, 13:36
Китайские автогиганты выиграли суд у блогеров за клевету и получили крупную компенсацию
В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?Читать далее
-
15.12.2025, 13:11
В Дагестане продают почти новую «Волгу» 2007 года по цене Lada Iskra
Нашли уникальный автомобиль из прошлого. Это седан ГАЗ-3102 «Волга». Машина почти не ездила. Ее состояние просто идеальное. Просят за нее немалые деньги. Но она того стоит.Читать далее
-
15.12.2025, 12:55
Декабрьские продажи новых авто: дилеры не ждут обвала, но чудес тоже
Декабрь на рынке новых авто обещает быть напряженным. Дилеры не ждут резких скачков. Спрос держится, но есть нюансы. Эксперты осторожны в прогнозах и не спешат с громкими заявлениями.Читать далее
-
15.12.2025, 12:40
Пять самых ярких названий V8 эпохи маслкаров в истории автопрома США
В 60-х и 70-х годах автогиганты США не только создавали мощные автомобили, но и придумывали для своих V8 по-настоящему запоминающиеся имена. Эти названия стали частью автомобильной культуры и до сих пор вызывают ностальгию у поклонников маслкаров. Почему маркетологи уделяли столько внимания брендингу моторов? Какие двигатели стали символами эпохи? Ответы – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 12:37
Розовая классика: редкий Dodge Royal 1955 года с HEMI и женским стилем
В середине 50-х Chrysler выпустил уникальный Dodge Royal, ориентированный на женщин. Автомобиль выделялся розово-белой окраской и необычными аксессуарами. Сегодня один из таких экземпляров снова появился в продаже. Чем он так привлекает коллекционеров и поклонников ретро-стиля?Читать далее
-
15.12.2025, 11:51
Обновленный Mercedes-Maybach S-Class готовится к премьере с новым дизайном и технологиями
Mercedes готовит рестайлинг флагманского S-Class и версии Maybach. В сети появились рендеры с намеками на будущий стиль. Ожидаются новые технологии и моторы. Дебют намечен на 2027-2028 годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 11:39
Yuejin H500C: новый китайский автодом с дизелем и современным интерьером
Yuejin H500C – свежий взгляд на легкие автодома. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую трансмиссию и продуманный интерьер. Внутри – максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве