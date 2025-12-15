Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
16+

Автор: Дмитрий Новиков

15 декабря 2025, 12:34

Продажи машин в Казахстане взлетели: дилеры не ожидали такого ажиотажа в конце года

В Казахстане зафиксирован неожиданный всплеск продаж автомобилей. Дилеры удивлены результатами ноября. Лидеры рынка сменились. Итоги года обещают новые рекорды.

В ноябре 2025 года казахстанский рынок автомобилей удивил даже самых опытных экспертов: за месяц было реализовано 25 804 новых легковых и коммерческих транспортных средства. Такой результат стал абсолютным рекордом для страны, причем прирост по сравнению с ноябрем прошлого года составил внушительные 22,7%. Как сообщает Автостат, подобная динамика не наблюдалась на рынке уже много лет.

Если взглянуть на итоги одиннадцати месяцев, становится ясно: казахстанские автодилеры не просто удержали темп, а превзошли все ожидания. С января по ноябрь 2025 года в стране продано 207 616 новых автомобилей, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Уже сейчас ясно, что год завершится с историческим максимумом, ведь декабрь традиционно считается самым активным месяцем для покупок.

Особое внимание привлекает распределение сил среди брендов. В ноябре лидером стал Chevrolet, который смог увеличить свои продажи на 76% и реализовать 7 777 машин. На втором месте оказался Hyundai с результатом 5 261 автомобиль, что на 37,9% больше прошлогоднего показателя. Третью строчку заняла Kia, продавшая 1 990 автомобилей, что также свидетельствует о росте на 23,1%.

Jetour уверенно закрепился на четвертой позиции, увеличив продажи на 43,7% до 1 326 единиц. Замыкает пятерку Toyota, которой удалось реализовать 1 252 автомобиля, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Такая расстановка сил говорит о том, что казахстанские покупатели все чаще делают выбор в пользу проверенных и популярных марок, хотя на рынке появляются и новые игроки.

По информации Автостата, столь впечатляющие результаты объясняются сразу несколькими факторами. Во-первых, в стране сохраняется стабильный спрос на новые автомобили, несмотря на экономические колебания. Во-вторых, дилеры активно предлагают выгодные условия и акции, что подстегивает интерес покупателей. Кроме того, многие автолюбители стремятся приобрести машину до конца года, чтобы воспользоваться специальными предложениями и избежать возможного повышения цен в будущем.

Упомянутые марки: Chevrolet, Hyundai, KIA, Toyota, Jetour
