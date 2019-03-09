9 марта 2019, 00:14
Каждая пятая «легковушка» в России – вседорожник
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По состоянию на 1 января 2019 года на территории России было зарегистрировано 9,84 млн кроссоверов и внедорожников. Общая численность легкового автопарка составляет 43,5 млн, соответственно, на вседорожники приходится 22,6%.
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В крупных российских мегаполисах этот показатель еще выше. В Москве – каждый третий автомобиль относится к SUV-сегменту (33,6%), в Санкт-Петербурге этот показатель немногим ниже (29,2%). Кроме того, концентрация вседорожников выше, чем в среднем по стране, в Сибири (23,8%) и на Урале (22,8%). Меньше всего кроссоверов и внедорожников на Северном Кавказе (11,9%), в Южном федеральном округе (16,7%) и в Поволжье (20,4%).
Самым продаваемым кроссовером 2018 года стал Hyundai Creta. «Кореец» разошелся тиражом в 67,6 тыс. экземпляров, на 22% превысив показатели 2017 года. В премиум-сегменте лидерство захватили сразу две модели Lexus. В прошлом году дилеры реализовали 9,8 тыс. экземпляров Lexus RX (+3,9%) и 7,2 тыс. Lexus NX (+19,4%).
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